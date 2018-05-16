Новости Украины и Новороссии 16 мая 2018

На сайте госзакупок США представлена программа Государственного департамента США по содействию медицинской реформе на Украине.

В документе указано, что усилиям киевских властей по отмене бесплатных медуслуг сопротивляется врачебное сообщество, обвиняемое в коррупции. По мнению самих докторов, президент Петр Порошенко не понимает, как работает отрасль, и бездумно сокращает медицинский персонал.

«Положительный опыт Мозамбика»

Прошлой осенью Верховная рада одобрила законопроект 6327 о радикальной медицинской реформе. Это вызвало протесты, но 28 декабря документ подписал президент Порошенко. Реформа проводится поэтапно: с каждым месяцем от старой системы остается все меньше. Процесс завершится 1 июля, когда окончательно отменят государственные субвенции для поликлиник и больниц.



Участники акции протеста работников здравоохранения в Киеве, РИА Новости / Стрингер

Цель украинских властей — перейти от бюджетного финансирования медицинских учреждений к принципу «деньги следуют за пациентом». Больные смогут выбирать, к какому врачу им обратиться. Поддержка конкретных больниц прекратится, а доктора вступят в соревнование на основе свободной конкуренции.

Главная фигура в новой системе — семейный врач. Именно к нему, а не к профильному специалисту предстоит обращаться заболевшим и по его направлению записываться на специализированные медицинские услуги. Получать их можно будет и в частных поликлиниках, если позволят средства: на одного украинца власти собираются выделять 100 долларов в год. Эта сумма предназначена лишь для покрытия базовых потребностей.

В украинском врачебном сообществе убеждены, что речь идет о катастрофически низких выплатах.

«Реформа обходит вниманием вопрос, откуда возьмутся деньги на обеспечение населения необходимой медицинской помощью. Существует очень большой риск того, что за разговорами о повышении качества будет потеряна доступность услуг», — рассказал РИА Новости заместитель председателя правления Украинского врачебного общества Константин Надутый.

«Да как, исходя из бюджета в сто долларов, можно что-то предоставить? Хотя есть положительный опыт, например в Мозамбике. Там 80 долларов выделяется на одного гражданина. В этой африканской стране 600 врачей и шесть больниц на 30 миллионов населения. Врачи получают и правда хорошую зарплату — в три-пять тысяч долларов. Задача Мозамбика на сегодняшний день — увеличить число врачей на тысячу. Ведутся бурные дискуссии, как и откуда привлечь специалистов. Может, с Украины — ведь это одна из тех немногочисленных стран, где врачи зарабатывают меньше, чем в Мозамбике или в Афганистане», — возмущается в разговоре с РИА Новости другой представитель медицинского сообщества, президент Всеукраинского союза защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

Украинцы не доверяют США

С самого начала медреформы Киеву помогает Вашинтон. В документах американского сайта госзакупок врачебное сообщество Украины обвиняется в невежестве и коррупции.

«Радикальные реформы Минздрава сталкиваются с противодействием медперсонала на всех уровнях. Администраторы и высокопоставленные доктора боятся лишиться влияния, формальных и неформальных преимуществ. Местные врачи, зависящие от этих администраторов, мобилизуются на сопротивление реформам», — сообщается в записке, подготовленной американскими чиновниками. Сотрудники программы USAID жалуются, что украинцы недостаточно информированы о преобразованиях и потому воспринимают их негативно. Часть выделенных денег планируется потратить на то, чтобы это исправить.



Акция протеста работников здравоохранения в Киеве, РИА Новости / Стрингер

В США общее состояние украинской медицины оценивают низко.

«В стране свирепствует одна из самых быстро набирающих темп эпидемий ВИЧ в мире, уровень материнской смертности в три раза выше среднего по Европе, а детской смертности — в два раза», — говорится в документе.

Американские эксперты обвиняют украинских врачей, помимо прочего, в недостаточной компетентности. «Уровень вакцинации детей заметно ниже среднего по Европе, во многом из-за мифов о вреде прививок, часто распространяемых медицинским персоналом», — считают в Госдепе.

В конфликте врачей и украинского Минздрава у Вашингтона есть еще одна причина поддержать чиновников. У главы ведомства Ульяны Супрун американский паспорт, от которого в связи с переходом на работу в другой стране она не отказалась.

Врачи уедут в Польшу

Для украинских врачей это вопрос выживания, считает Константин Надутый. «Абсолютно верно то, что реформа может привести к сокращению медперсонала. Супрун с того и начала, что собралась увеличить в пять раз зарплату врачам. Она обещает семейному врачу 17 тысяч, что в пять раз больше, чем сейчас. Однако 85 процентов денег, выделяемых на здравоохранение, идут на зарплату. Поэтому, чтобы одному работнику увеличили зарплату в пять раз, нужно сократить четырех человек», — говорит доктор.

В медицинском сообществе преобладает мнение, что «под нож» пойдут представители нижнего звена системы: медсестры и фельдшеры. По вступающим в силу правилам, нанимать их или нет, решает семейный врач, получивший в свое распоряжение локальный бюджет. Многие, вероятно, захотят сэкономить, чтобы положить себе в карман побольше.

Другой проблемный участок — медицинская инфраструктура в сельской местности, а также в горных и степных районах. Никаких гарантий по этому поводу закон не дает.



Врачи осматривают маленького пациента. Одесса, Украина, РИА Новости / Сергей Субботин

«В сельской местности все будет достаточно драматично. На одного пациента в городе и на селе выделяется одинаковая сумма, что неправильно. Такой подход не учитывает сети ФАПов — фельдшерско-акушерских пунктов. ФАПы придется сократить, потому что про них в реформе ничего не сказано», — сокрушается Надутый.

Парадоксальная ситуация сложится, если в стране обнаружатся лишние врачи, фельдшеры или медсестры. Этим может воспользоваться Польша, где ощущается нехватка медперсонала — польские врачи уезжают в Германию и Францию. Несколько месяцев назад Минздрав Польши сообщил в Dziennik Gazeta Prawna, что разрешит украинским врачам устраиваться на работу в упрощенном порядке, минуя стадию подтверждения диплома.

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Игорь Гашков