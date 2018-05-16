Новости Украины и Новороссии 16 мая 2018
- 06:45 Главу РИА Новости этапируют в Херсон.
- 06:00 Альтернатива для Донбасса: Что придет на смену «нормандскому формату».
- 05:00 «Выжить на 100 долларов». Как США уничтожают бесплатную медицину на Украине.
- 01:30 Волкер заявил о готовности к диалогу с Путиным.
- 00:50 Боевик «Азова» рассказал, почему отказался пожать руку Порошенко (ВИДЕО).
- 00:20 Госдеп прокомментировал обыски и задержания в РИА Новости Украина.
- Вчера 23:46 Крымский мост наоборот. Как строят на Украине (ВИДЕО).
- Вчера 23:31 Порошенко об открытии Крымского моста: Путин, поехали назад в Россию!.
- Вчера 22:10 Кaк скрывал cвои взгляды консул-шoвиниcт Рl subtitles.
Главу РИА Новости этапируют в Херсон
Украинские власти начали этапирование руководителя РИА Новости Украины Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения, сообщил по телефону его адвокат.
В Херсоне расположен офис украинской прокуратуры «автономной республики Крым», которая ведет дело Вышинского.
Обыски в РИА Новости Украина
В понедельник СБУ устроила пять обысков в офисах РИА Новости Украина. Спецслужбы подозревают Вышинского, у которого имеется гражданство России и Украины, в госизмене.
Главу портала, в частности, обвинили в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По словам замглавы СБУ Виктора Кононенко, для проведения подрывной деятельности Вышинский якобы ежемесячно получал из России стабильное финансирование в сумме 53 тысяч евро.
Здание с офисом РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски.
Также СБУ провела обыски в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко и в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Их вызвали на допрос в СБУ. Бородин впоследствии вышел на связь с редакцией и сообщил, что у него дома много часов велись следственные действия. Он добавил, что его не задерживали и не предъявляли обвинений.
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что произошедшее — месть Киева за Крымский мост.
В Кремле решительно осудили действия Украины и пообещали «меры взаимности», как только получат более детальную информацию.
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Альтернатива для Донбасса: Что придет на смену «нормандскому формату»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва взяла паузу в российско-американских переговорах.
И не только в них По его словам, в таком же неактивном состоянии пребывает и «нормандский формат». Хотя, в режиме двусторонних контактов Путин продолжает обсуждать проблемы, связанные с Украиной, с главами европейских стран. В качестве примера Песков указал на телефонные разговоры президента с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.
То есть украинский вопрос не исключен из повестки дня, однако его, по всей вероятности, уже не имеет смысла пытаться продвигать в направлении поиска взаимоприемлемых решений в рамках как «нормандской четверки», так и переговоров по линии Сурков-Волкер. По крайней мере, пока. Москва не выходит из этих форматов совсем (как знать, может ситуация изменится и их снова можно будет задействовать), но дает понять, что использовать их на данном этапе считает нецелесообразным.
В целом, абсолютно ясно, почему. И в том, и в другом случае попытки сдвинуть ситуацию с мертвой точки раз за разом терпели фиаско.
«Нормандский формат», собиравшийся последний раз в 2016-м, тихо почил из-за того, что сам факт встречи Владимира Путина с Петром Порошенко выглядел бы очень странно из-за очевидной недоговороспособности последнего. Думаю, что в Кремле надеялись на то, что удастся договориться о размещении миротворческого контингента в зоне конфликта, подключив к переговорам Вашингтон, но формат Сурков-Волкер зашел в еще больший тупик. У спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера оказалось весьма странное представление о собственной дипломатической миссии. Вместо того чтобы пытаться двигаться по пути компромиссов, он устроил соревнование с официальным Киевом, чьи обвинения в адрес России окажутся более радикальными.
Из казусов можно припомнить заявление Волкера о том, что если русских на Украине где-то и притесняют, то только на территориях, контролируемых сепаратистами. Представитель Госдепа в многочисленных интервью СМИ упорно ретранслировал антироссийские мифы и фобии о российских вооруженных силах в Донбассе, которые необходимо вывести, и российской агрессии против Украины. Кроме того, он наотрез отказался рассматривать ЛНР как сторону переговоров, что сделало невозможным обсуждение вопроса о вводе миротворцев ООН по существу.
Назначенец Вашингтона в итоге оказался также полностью недоговороспособен.
В результате и образовалась упомянутая Дмитрием Песковым пауза. Вдохнуть жизнь в сложившиеся переговорные конфигурации на данном этапе просто невозможно. Обсуждение конфликта с главами Франции и Германии едва ли сможет как-то заметно повлиять на ход событий. Что же дальше?
На фоне сгустившихся слухов об отставке Владислава Суркова, подтвержденных, по данным РБК, пятью независимыми инсайдерскими источниками, а также близким к помощнику президента политологом Алексеем Чеснаковым, появляется перспектива каких-то существенных изменений политики Москвы на украинском направлении. На место Суркова прочат постпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, которого Москва уже пыталась отправить на Украину в качестве посла. Тогда, как мы помним, Киев отказалась дать Бабичу агреман.
В условиях продолжающихся военных действий, постоянных обстрелов Донбасса и точечных попыток прорыва со стороны ВСУ на отдельных участках, назначение силовика на украинское направление было бы вполне логичным решением, поскольку, несмотря на то, что многие считают конфликт замороженным, под украинскими снарядами еженедельно гибнут и получают ранения жители отделившихся от Украины республик.
Альтернативой усилиям достигнуть договоренности о прекращении огня, отводе войск, принятии политических решений, которые позволили бы Донецку и Луганску хоть как-то упорядочить свои отношения с Киевом, могло бы стать усиление обороноспособности мятежных территорий, с одной стороны, и их серьезный экономический рывок.
Если Москва сумела бы подтянуть республики хотя бы к нижнему пределу благосостояния собственных регионов, это стало бы мощнейшим аргументом в пользу того, что под фактическим протекторатом России бывшие украинские области могут не только кое-как выживать, пребывая в удушающих объятиях общей стагнации, но и успешно развиваться. Поскольку не удалось найти способов прямого или косвенного воздействия на Киев с целью принудить его к миру, единственным способом влияния на ситуацию становится конкретная, адресная помощь республикам, более жесткий контроль над происходящим там, формирование «ребер жесткости» в военной сфере и экономике.
Андрей Бабицкий
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«Выжить на 100 долларов». Как США уничтожают бесплатную медицину на Украине
На сайте госзакупок США представлена программа Государственного департамента США по содействию медицинской реформе на Украине.
В документе указано, что усилиям киевских властей по отмене бесплатных медуслуг сопротивляется врачебное сообщество, обвиняемое в коррупции. По мнению самих докторов, президент Петр Порошенко не понимает, как работает отрасль, и бездумно сокращает медицинский персонал.
«Положительный опыт Мозамбика»
Прошлой осенью Верховная рада одобрила законопроект 6327 о радикальной медицинской реформе. Это вызвало протесты, но 28 декабря документ подписал президент Порошенко. Реформа проводится поэтапно: с каждым месяцем от старой системы остается все меньше. Процесс завершится 1 июля, когда окончательно отменят государственные субвенции для поликлиник и больниц.
Участники акции протеста работников здравоохранения в Киеве, РИА Новости / Стрингер
Цель украинских властей — перейти от бюджетного финансирования медицинских учреждений к принципу «деньги следуют за пациентом». Больные смогут выбирать, к какому врачу им обратиться. Поддержка конкретных больниц прекратится, а доктора вступят в соревнование на основе свободной конкуренции.
Главная фигура в новой системе — семейный врач. Именно к нему, а не к профильному специалисту предстоит обращаться заболевшим и по его направлению записываться на специализированные медицинские услуги. Получать их можно будет и в частных поликлиниках, если позволят средства: на одного украинца власти собираются выделять 100 долларов в год. Эта сумма предназначена лишь для покрытия базовых потребностей.
В украинском врачебном сообществе убеждены, что речь идет о катастрофически низких выплатах.
«Реформа обходит вниманием вопрос, откуда возьмутся деньги на обеспечение населения необходимой медицинской помощью. Существует очень большой риск того, что за разговорами о повышении качества будет потеряна доступность услуг», — рассказал РИА Новости заместитель председателя правления Украинского врачебного общества Константин Надутый.
«Да как, исходя из бюджета в сто долларов, можно что-то предоставить? Хотя есть положительный опыт, например в Мозамбике. Там 80 долларов выделяется на одного гражданина. В этой африканской стране 600 врачей и шесть больниц на 30 миллионов населения. Врачи получают и правда хорошую зарплату — в три-пять тысяч долларов. Задача Мозамбика на сегодняшний день — увеличить число врачей на тысячу. Ведутся бурные дискуссии, как и откуда привлечь специалистов. Может, с Украины — ведь это одна из тех немногочисленных стран, где врачи зарабатывают меньше, чем в Мозамбике или в Афганистане», — возмущается в разговоре с РИА Новости другой представитель медицинского сообщества, президент Всеукраинского союза защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.
Украинцы не доверяют США
С самого начала медреформы Киеву помогает Вашинтон. В документах американского сайта госзакупок врачебное сообщество Украины обвиняется в невежестве и коррупции.
«Радикальные реформы Минздрава сталкиваются с противодействием медперсонала на всех уровнях. Администраторы и высокопоставленные доктора боятся лишиться влияния, формальных и неформальных преимуществ. Местные врачи, зависящие от этих администраторов, мобилизуются на сопротивление реформам», — сообщается в записке, подготовленной американскими чиновниками. Сотрудники программы USAID жалуются, что украинцы недостаточно информированы о преобразованиях и потому воспринимают их негативно. Часть выделенных денег планируется потратить на то, чтобы это исправить.
Акция протеста работников здравоохранения в Киеве, РИА Новости / Стрингер
В США общее состояние украинской медицины оценивают низко.
«В стране свирепствует одна из самых быстро набирающих темп эпидемий ВИЧ в мире, уровень материнской смертности в три раза выше среднего по Европе, а детской смертности — в два раза», — говорится в документе.
Американские эксперты обвиняют украинских врачей, помимо прочего, в недостаточной компетентности. «Уровень вакцинации детей заметно ниже среднего по Европе, во многом из-за мифов о вреде прививок, часто распространяемых медицинским персоналом», — считают в Госдепе.
В конфликте врачей и украинского Минздрава у Вашингтона есть еще одна причина поддержать чиновников. У главы ведомства Ульяны Супрун американский паспорт, от которого в связи с переходом на работу в другой стране она не отказалась.
Врачи уедут в Польшу
Для украинских врачей это вопрос выживания, считает Константин Надутый. «Абсолютно верно то, что реформа может привести к сокращению медперсонала. Супрун с того и начала, что собралась увеличить в пять раз зарплату врачам. Она обещает семейному врачу 17 тысяч, что в пять раз больше, чем сейчас. Однако 85 процентов денег, выделяемых на здравоохранение, идут на зарплату. Поэтому, чтобы одному работнику увеличили зарплату в пять раз, нужно сократить четырех человек», — говорит доктор.
В медицинском сообществе преобладает мнение, что «под нож» пойдут представители нижнего звена системы: медсестры и фельдшеры. По вступающим в силу правилам, нанимать их или нет, решает семейный врач, получивший в свое распоряжение локальный бюджет. Многие, вероятно, захотят сэкономить, чтобы положить себе в карман побольше.
Другой проблемный участок — медицинская инфраструктура в сельской местности, а также в горных и степных районах. Никаких гарантий по этому поводу закон не дает.
Врачи осматривают маленького пациента. Одесса, Украина, РИА Новости / Сергей Субботин
«В сельской местности все будет достаточно драматично. На одного пациента в городе и на селе выделяется одинаковая сумма, что неправильно. Такой подход не учитывает сети ФАПов — фельдшерско-акушерских пунктов. ФАПы придется сократить, потому что про них в реформе ничего не сказано», — сокрушается Надутый.
Парадоксальная ситуация сложится, если в стране обнаружатся лишние врачи, фельдшеры или медсестры. Этим может воспользоваться Польша, где ощущается нехватка медперсонала — польские врачи уезжают в Германию и Францию. Несколько месяцев назад Минздрав Польши сообщил в Dziennik Gazeta Prawna, что разрешит украинским врачам устраиваться на работу в упрощенном порядке, минуя стадию подтверждения диплома.
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Игорь Гашков
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Волкер заявил о готовности к диалогу с Путиным
Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер во время пресс-конференции назвал Владимира Путина «разумным человеком» и рассказал о готовности США вести с ним диалог.
Пресс-конференцию Курт Волкер дал после своего прибытия на Донбасс.
Отвечая на вопросы украинских журналистов, он прокомментировал возможность изменения российской политики на Донбассе после отставки помощника президента Владислава Суркова, отвечающего за украинское направление. Спецпредставитель США отметил, что будет готов к переговорам с любым назначенным Москвой дипломатом.
«У нас не было официального сообщения России об отставке Суркова. Он был назначен российской стороной как официальный представитель. Мы хотим, чтобы Россия серьезно отнеслась к предложению введения миротворческой миссии по мандату ООН. Если Россия готова к такому диалогу мы готовы встретиться или с господином Сурковым или любым другим господином, которого назначит Россия для переговоров. Я остаюсь приверженцем того, чтобы двери для переговоров оставались открытыми. И хотя Россия пока не воспользовалась этими дверьми, тем не менее, мы будем продолжать держать их открытыми», — сказал спецпредставитель США по Донбассу.
При этом, отметил Волкер, ключевой фигурой в Минском процессе является все же не Сурков, а Владимир Путин, от которого и зависит принятие внешнеполитических решений.
«Главное не Сурков, а решение Путина. Он разумный и способный человек и если он готов к установлению мира, то мы готовы пойти навстречу», — пояснил Волкер.
Комментируя ситуацию на Донбассе, Волкер еще раз подтвердил, что по его мнению, война в регионе не является гражданской.
«Среди украинцев конфликта нет. Это интервенция России», — заявил он.
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Боевик «Азова» рассказал, почему отказался пожать руку Порошенко (ВИДЕО)
Как ранее сообщала «Русская Весна», боевик «Азова» Олег Толмачев публично отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко во время награждения призеров спортивных соревнований «Игры непокоренных», проходивших 13 мая в Киеве.
В интервью одному из украинских СМИ он объяснил свой поступок.
«Возмутило скучное выступление Порошенко, во время которого он хвастался тем, что инициирует создание отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий. Хотя уже 4 года идет война и он должен был заняться этим еще неизвестно когда. Еще совсем некстати рассказывал о своем визите в Германию и еще каких-то недодостижениях», — заявил он.
«Ну и еще: это вроде бы и хорошо, что в этом году в играх приняли участие больше раненых бойцов, чем в прошлом году, и эти игры проводятся, и раненые с разной степенью физических ограничений интересуются спортом и имеют возможность попасть в сборную Украины. Но, если бы Порошенко не затянул войну на 4 года, их бы могло вообще не быть. Так что считаю, что его позорное присутствие на церемонии награждения после завершения Национального игр только оскорбило честь раненых военных, которых могло быть значительно меньше», — заключил боевик.
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Госдеп прокомментировал обыски и задержания в РИА Новости Украина
Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт, комментируя ситуацию с обысками СБУ в РИА Новости Украина, заявила, что такие действия должны предприниматься с соблюдением законодательства.
«Задержания журналистов и обыски в СМИ должны проводиться с соблюдением закона. Это включает в себя и соблюдение международного законодательства о правах человека. Мы относимся к таким действиям серьёзно. Мы надеемся, что власти (Украины. — прим.ред.) относятся к таким действиям серьёзно», — сказала Науэрт в ходе брифинга.
Как отметила Науэрт, в Вашингтоне понимают обеспокоенность Украины «активной пропагандой».
При этом она ещё раз подчеркнула, что подобные действия — очень серьёзные, они должны соответствовать закону.
Как сообщала «Русская Весна», ранее стало известно, что журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подозревают в государственной измене.
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Крымский мост наоборот. Как строят на Украине (ВИДЕО)
Журналист проекта Open Ukraine Александр Мединский, комментируя открытие Крымского моста, рассказал о киевском мосте, который должен соединить жилмассив Троещина с Правым берегом, и который «строится» уже десятки лет.
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Порошенко об открытии Крымского моста: Путин, поехали назад в Россию!
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