Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) пока не соответствует требованиям Евросоюза, и это, по её словам, является причиной приостановки процесса его сертификации.

«В коалиционном соглашении федерального правительства чётко прописано, что все энергетические проекты Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на “Северный поток – 2″. Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен», – сказала она в интервью итальянской газете La Stampa.

Министр утверждает, что вопрос о запуске СП-2 носит геополитический характер. По её словам, нынешнее правительство ФРГ разделяет подход, закреплённый в совместной декларации с США, согласно которому «в отношении России будут приняты эффективные жёсткие меры вместе с европейскими партнёрами в случае использования Москвой энергетики в качестве оружия или любых агрессивных действий на Украине».

При этом дипломат считает, что «политическая ответственность заключается в том, чтобы обеспечить всем в Европе – независимо от уровня доходов – электричество и отопление». «Поэтому необходимо укрепить европейскую энергетическую независимость», – заключила она.

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, комментируя слова немецкого министра, отметил: «Я считаю, что всё это лежит в плоскости политики, а не экономики и вопросов, связанных с строительством газопровода. На данном объекте работают профессионалы. И те компании, которые задействованы в вопросах инвестиций строительства, очевидно, просчитывают все вопросы наперёд. А политическая плоскость зачастую только мешает… Поэтому, как только политика будет вне экономики, мы быстрее сможем реализовать совместно с германской стороной данный проект».

Депутат отметил, что с экономической стороны Берлин заинтересован в использовании СП-2 в своих нуждах. «И этого ждут в том числе и рядовые потребители», — добавил он.

В свою очередь, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» и один из ведущих экспертов в области политики и экономики Евгений Сатановский заявил, что логику действий немецких политиков в отношении российского «Газпрома» нормальному человеку понять вообще нельзя.

«Крыша нынешнего немецкого правительства и центра головной боли газовиков и атомщиков, партии “зелёных” – американцы. Точнее, та левацкая сволочь, которая там по нынешним временам в администрации [действующего президента США Джо] Байдена банкует. А у них сейчас что с нами? Правильно, переговоры. Причём важные переговоры, стратегические, которые они, как могут, пытаются заболтать. И ещё как раз козырный туз их не сработал, который должен был ровнёхонько к этим самым переговорам из рукава появиться: взорвать Казахстан у них не получилось. Хуже того, туда войска стран ОДКБ пошли, закон и порядок устанавливать. Так хоть какую-то подмогу, пускай моральную, немцы должны американцам оказать? Вот, сертификацию “Северного потока – 2″ остановили», – отметил он в Telegram.

По его словам, «логика там железная: газопровод не соответствует правилам, которые они сами себе установили». «И что установили они их после того, как по нему всё подписали и добрую половину работ провели – это в данном случае совершенно неважно. Да, закон обратной силы иметь не должен, но не в этом случае. Когда дело связано с отношениями России и Германии, и американцы не до конца определились, на что они готовы пойти и чего от немцев хотят, имеет, да ещё как! И эти люди нам ещё что-то рассказывают насчёт того, что “Северный поток – 2″ – это политический проект [президента РФ Владимир] Путина?! Судя по всему, он действительно проект политический, но не для Путина, а как раз для них. Заморозят насмерть всю Германию, лишь бы только его в строй не ввести», – заметил Сатановский.

Аналитик задался вопросом, не стоит ли России взять на вооружение такую логику? «А то нынешняя немецкая бюрократия явно не соответствует практике нормальной торговли – и не только газом… Как было у О’Генри в “Королях и капусте” насчёт цен на бананы в Анчурии? Что “Юнайтед Фрутс” куда проще поменять там правительство, чем поднять на эти самые бананы закупочную цену. Самый что ни на есть американский подход к делу. Правда, возьми мы его на вооружение, какой гвалт поднимется! Но, в конце концов, может быть, им понравится? Не нынешнему правительству Германии, понятно, а её населению? Впрочем, не исключено, что для этого ещё рано: Германию её лидеры недостаточно выморозили. Ну, подождём. “Газпром” свои расходы и так уже окупил, пускай даже трубопровод в ход пока не пущен, переговоры с американцами идут… Нам-то точно спешить некуда», – заключил он.

Обе нитки достроенного газопровода «Северный поток – 2» заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации, но для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством компания должна создать немецкую «дочку» и подать новую заявку уже от её лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять ещё несколько месяцев.

В Москве призывают не политизировать ситуацию вокруг трубопровода и подчёркивают, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.

По материалам ТАСС, РИА Новости, RT, Telegram