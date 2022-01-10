Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

МИД ФРГ: «Северный поток — 2» пока не соответствует требованиям Евросоюза

87 1
Использованные источники: tass.ru
МИД ФРГ: «Северный поток — 2» пока не соответствует требованиям Евросоюза

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) пока не соответствует требованиям Евросоюза, и это, по её словам, является причиной приостановки процесса его сертификации.

«В коалиционном соглашении федерального правительства чётко прописано, что все энергетические проекты Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на “Северный поток – 2″. Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен», – сказала она в интервью итальянской газете La Stampa.

Министр утверждает, что вопрос о запуске СП-2 носит геополитический характер. По её словам, нынешнее правительство ФРГ разделяет подход, закреплённый в совместной декларации с США, согласно которому «в отношении России будут приняты эффективные жёсткие меры вместе с европейскими партнёрами в случае использования Москвой энергетики в качестве оружия или любых агрессивных действий на Украине».

При этом дипломат считает, что «политическая ответственность заключается в том, чтобы обеспечить всем в Европе – независимо от уровня доходов – электричество и отопление». «Поэтому необходимо укрепить европейскую энергетическую независимость», – заключила она.

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, комментируя слова немецкого министра, отметил: «Я считаю, что всё это лежит в плоскости политики, а не экономики и вопросов, связанных с строительством газопровода. На данном объекте работают профессионалы. И те компании, которые задействованы в вопросах инвестиций строительства, очевидно, просчитывают все вопросы наперёд. А политическая плоскость зачастую только мешает… Поэтому, как только политика будет вне экономики, мы быстрее сможем реализовать совместно с германской стороной данный проект».

Депутат отметил, что с экономической стороны Берлин заинтересован в использовании СП-2 в своих нуждах. «И этого ждут в том числе и рядовые потребители», — добавил он.

В свою очередь, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» и один из ведущих экспертов в области политики и экономики Евгений Сатановский заявил, что логику действий немецких политиков в отношении российского «Газпрома» нормальному человеку понять вообще нельзя.

«Крыша нынешнего немецкого правительства и центра головной боли газовиков и атомщиков, партии “зелёных” – американцы. Точнее, та левацкая сволочь, которая там по нынешним временам в администрации [действующего президента США Джо] Байдена банкует. А у них сейчас что с нами? Правильно, переговоры. Причём важные переговоры, стратегические, которые они, как могут, пытаются заболтать. И ещё как раз козырный туз их не сработал, который должен был ровнёхонько к этим самым переговорам из рукава появиться: взорвать Казахстан у них не получилось. Хуже того, туда войска стран ОДКБ пошли, закон и порядок устанавливать. Так хоть какую-то подмогу, пускай моральную, немцы должны американцам оказать? Вот, сертификацию “Северного потока – 2″ остановили», – отметил он в Telegram.

По его словам, «логика там железная: газопровод не соответствует правилам, которые они сами себе установили». «И что установили они их после того, как по нему всё подписали и добрую половину работ провели – это в данном случае совершенно неважно. Да, закон обратной силы иметь не должен, но не в этом случае. Когда дело связано с отношениями России и Германии, и американцы не до конца определились, на что они готовы пойти и чего от немцев хотят, имеет, да ещё как! И эти люди нам ещё что-то рассказывают насчёт того, что “Северный поток – 2″ – это политический проект [президента РФ Владимир] Путина?! Судя по всему, он действительно проект политический, но не для Путина, а как раз для них. Заморозят насмерть всю Германию, лишь бы только его в строй не ввести», – заметил Сатановский.

Аналитик задался вопросом, не стоит ли России взять на вооружение такую логику? «А то нынешняя немецкая бюрократия явно не соответствует практике нормальной торговли – и не только газом… Как было у О’Генри в “Королях и капусте” насчёт цен на бананы в Анчурии? Что “Юнайтед Фрутс” куда проще поменять там правительство, чем поднять на эти самые бананы закупочную цену. Самый что ни на есть американский подход к делу. Правда, возьми мы его на вооружение, какой гвалт поднимется! Но, в конце концов, может быть, им понравится? Не нынешнему правительству Германии, понятно, а её населению? Впрочем, не исключено, что для этого ещё рано: Германию её лидеры недостаточно выморозили. Ну, подождём. “Газпром” свои расходы и так уже окупил, пускай даже трубопровод в ход пока не пущен, переговоры с американцами идут… Нам-то точно спешить некуда», – заключил он.

Обе нитки достроенного газопровода «Северный поток – 2» заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации, но для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством компания должна создать немецкую «дочку» и подать новую заявку уже от её лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять ещё несколько месяцев.

В Москве призывают не политизировать ситуацию вокруг трубопровода и подчёркивают, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.

По материалам ТАСС, РИА Новости, RT, Telegram

Источник: http://stoletie.ru/lenta/mid_frg_severnyj_potok__2_poka_ne_sootvetstvujet_trebovanijam_jevrosojuza_116.htm
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
«Северный поток-2» в эпицентре Большой Игры
«Турецкий гамбит» Москвы: шах и мат «Южному потоку»
Новости Украины и Новороссии 02 марта 2016
Новости Украины и Новороссии 10 сентября 2015
Новости Украины и Новороссии 29 июня 2016
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16012 14490
    Руса 49 мин. назад

      Пусть функционеры в Берлине и в Брюсселе выстрелят сами себе в ногу.
      Может тогда немцы и другое население ЕС быстрее выкинут их на помойку.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru