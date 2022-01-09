Новогодний штурм Грозного/Евгений Норин и Егор Яковлев
Евгений Норин рассказывает об одном из самых трагических эпизодов Первой чеченской войны и новейшей истории России – новогоднем штурме Грозного. Почему северная группировка Пуликовского оказалась в окружении? Что достоверно известно о потерях среди мирного населения? Правда ли, что на стороне боевиков сражалось много иностранных добровольцев? Как восприняла произошедшее российская и мировая общественность?
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Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/1112
Заказать книгу Евгения Норина: https://digital-history.ru/rekomenduemie/34018-chechenskaya-voyna-tom-1-1994-1996-evgeniy-norin
Столько лет прошло, не вспоминали, и тут на тебе.
Новогодний СЛИВ савецких камандирами в Грозном.
Загнали на убoй