Мёртвый город. Битва за Грозный: как это было (ФОТО)

Новогодние праздники для всей страны — время незамутнённого гедонизма. Однако по мрачной иронии судьбы на них же падает одна из крупнейших трагедий современной российской истории. 31 декабря 1994 года — момент апофеоза первой войны в Чечне. В этот день начался штурм Грозного.

О том, что происходило в то время — в материале Life.

Чеченская война начиналась неудачно для российских войск. Операцию изначально плохо спланировали, а Объединённая группировка столкнулась с неожиданным сопротивлением, причём даже за пределами Чечни.

Первые бои и первые потери войска несли ещё в Дагестане и Ингушетии. Однако равнинная часть Чечни, в центре которой стоит Грозный, сама по себе невелика. К концу декабря войска сосредоточились вокруг столицы Чечни. Тогда ещё никто не мог предсказать, чем обернется её штурм.

Планирование операции несло на себе печать спешки и хаоса. Окончательное решение о штурме приняли только 26 декабря 1994 года. Буквально через несколько дней армии предстояло идти в наступление.

Обороной Грозного руководил бывший кадровый офицер Советской армии Аслан Масхадов. Серьёзную проблему для него составляла анархия в рядах боевиков. Самые боеспособные группы — отряды Гелаева и Басаева — подчинялись скорее своим атаманам, а многие отряды представляли собой группы родственников и друзей по несколько человек, и их невозможно было даже толком подсчитать.

Однако боевики сумели нарезать сектора обороны хотя бы для самых крупных и устойчивых групп, создать множество захоронок с боеприпасами для гранатомётов и миномётов, а также приспособить свои отряды для малой войны в городе. Огромное количество оружия, захваченного ранее в арсеналах бывшей Советской армии, позволяло дудаевцам в бою давить огнём, стреляя даже по отдельным солдатам из гранатомётов.



Фото: © РИА Новости

Важное отличие отрядов боевиков от последующих кампаний — в Грозном они располагали некоторым количеством бронетехники и даже артиллерии. Грозный — единственное место, откуда регулярно сообщали о применении дудаевцами танков. Зато, вопреки популярному стереотипу, почти не было иностранных наёмников.

Но имелась такая «экзотика», как русские наёмники, приехавшие подзаработать. При встрече с соотечественниками такой «родной крови» на милосердие рассчитывать не приходилось.

Если план обороны дудаевцев имел слабые места, то план наступления только из слабых мест и состоял. Разведка обороны противника практически не велась, а уровень боеспособности боевиков хронически недооценивался. Более того, группировка, которой предстояло штурмовать город, была очень слаба численно.

Этот тезис может удивить при взгляде на длинный перечень полков, бригад и батальонов, участвовавших в штурме. Однако Объединенную группировку на скорую руку собрали из подразделений «глубинных округов» бывшей Советской армии. Её основу составляли «кадрированные» части, имевшие лишь минимум людей, необходимый для обслуживания техники.

В результате в Грозный пошло огромное количество бронетехники и множество солдат, которые должны были её обслуживать, от водителей до ремонтников.

Этот контингент располагал впечатляющей огневой мощью, но ему фатально не хватало людей, способных идти во дворы и подъезды, вести зачистку, контролировать территорию.

Тем более что огромный процент солдат составляли юноши 18 лет, не успевшие получить даже самую необходимую боевую подготовку. Трудно сказать, почему этого не учли командовавшие операцией министр обороны Павел Грачёв и начальник Генерального штаба Анатолий Квашнин, но факт состоит в том, что в город пошли силы, не готовые к серьёзному сражению. Судя по всему, предполагалось, что чеченцев ошеломит вид многочисленной бронетехники и они не окажут серьёзного сопротивления. Беспечность стоила дорого.

Чистилище



Фото: © РИА Новости/Юрий Тутов

31 декабря колонны втягивались в Грозный с четырёх сторон — востока, запада, севера и северо-востока. Общим пунктом назначения был Президентский дворец — крупное здание в центре города.

Поначалу город выглядел вымершим, но в первые же часы стало ясно, что сопротивление будет жестоким. Группы «Запад» и «Восток» сразу втянулись в тяжёлое сражение. Западникам удалось прорваться в город, но вскоре отряды забуксовали под огнём. Восточная группа тоже вступила в тяжёлое сражение, но вскоре получила тяжелейший удар от собственной авиации.

ВВС работали катастрофически плохо в течение всего сражения и часто наносили удары по своим. Налёт имел катастрофические последствия: сразу до полусотни человек выбыли из строя убитыми или ранеными, а наступление Востока фактически сорвалось.

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На этом фоне по-настоящему отрадно выглядят действия северо-восточной группировки генерала Льва Рохлина. Тот действовал разумно и быстро. Изначальный план предполагал атаку через промзону. Однако генерал — в отличие от коллег — тщательно провёл разведку и выяснил, что на основном маршруте его ждут засады.

Поэтому отряд Рохлина сманеврировал и проник в город по неожиданному маршруту, ломая боевикам планы. Отряду Рохлина быстро и без катастрофических потерь удалось захватить консервный завод и больничный комплекс.

Словом, здесь солдаты могли поздравить себя с успехом.

На востоке наступление захлебнулось, на северо-востоке — удалось, а на западе войска медленно вгрызались в глубину Грозного. Однако самые драматичные события происходили с группой «Север» генерала Пуликовского.

Основную ударную силу группы составляли отряды 131-й майкопской бригады и 81-го самарского полка. Уместно назвать их именно отрядами бригады и полка, до штатной численности они откровенно недотягивали. Как бы то ни было, оба подразделения начали втягиваться на улицы.

Первоначально задачи группировки ставились на не очень большую глубину. Уже во время выдвижения «Север» начал вести тяжёлый бой. Летучие отряды дудаевцев обстреливали технику из засад. За недостатком нормально обученной пехоты зачистку толком не вели. Танк в городе куда менее уязвим, чем может показаться, но он нуждается в прикрытии пехотой.

Танкисты и наводчики БМП не видели целей или не могли задрать ствол достаточно, чтобы попасть в те цели, которые видели. В бою быстро получил тяжёлое ранение командир самарцев, и полк возглавил замполит, который и провёл полк через ад сражения.

Дудаевцы несли какие-то потери, но об успехе наступления говорить было сложно, требовался правильный штурм. И, однако, около 11 часов Майкопская бригада полковника Савина получает неожиданный приказ: выдвинуться к железнодорожному вокзалу. Для этого ей предстояло прорваться далеко в глубину города.



Фото: © РИА Новости

Это был странный и явно не отвечающий обстановке приказ. Однако командование пребывало в самом оптимистичном настроении. Предполагалось, что бригада станет ломом, который расшатает оборону дудаевцев. Как бы то ни было, майкопцы вышли на площадь перед вокзалом и заняли сам вокзал. Их тыл толком не был прикрыт, неподалёку находились только самарцы, которые уже вели свой отчаянный бой.

С вокзала Майкопская бригада не могла контролировать частный сектор и даже ближайшие пятиэтажки. Почему их не заняли, уже не спросишь, но, скорее всего, банально не хватило людей. Однако теперь бригада находилась фактически в окружении. Около пяти вечера, когда стемнело, позиции майкопцев атаковали со всех сторон.

Техника горела на площади, подожжённая огнём гранатомётов. Боевики стреляли из пятиэтажек и частного сектора. Одновременно рядом шёл бой за товарную станцию. Многие молодые призывники впали в ступор. Офицеры и не потерявшие головы солдаты сражались за всех сразу.

Преимущество боевиков в огневой мощи оказалось подавляющим. Более того, для обстрела вокзала дудаевцы привели даже бронегруппу. Полковник Савин непрерывно запрашивал по радио помощь — и не получал её. Комбриг уже сам был ранен осколком гранаты.

Чеченские отряды имели возможность менять людей перед позициями майкопцев. Те даже не имели возможности вывезти раненых, которых в итоге вытащили только благодаря танкам капитана Игоря Вечканова. Пробиться снаружи не удавалось никому: все войска были связаны боем, свободных сил не было.

В конце концов, поняв, что помощь не придёт, Савин решил вытаскивать себя сам. Окруженцы сумели отойти и с вокзала, и с товарной станции рядом, но Савин в ходе боя погиб, когда лично пошёл забрасывать огневую точку гранатами. Это было чудовищное поражение: за двое суток боёв майкопцы потеряли 162 человека погибшими.

Дравшиеся по соседству самарцы сообщили о 63 убитых и 75 пропавших без вести. В плен в результате новогоднего штурма попало около 80 человек. Число пленных могло быть и выше.

Как и к майкопцам, так и к окружённым на западе Грозного десантникам являлись делегации боевиков во главе с депутатом и правозащитником Сергеем Ковалёвым, предлагавшие капитуляцию. Однако майкопцы на сдачу не пошли, а десантники вообще решили, что над ними издеваются.

Новогодний штурм закончился чудовищным провалом. Группировка «Север» была фактически разгромлена. Однако никто не отменял главной задачи: предстояло всё-таки взять Грозный.

Встань и дерись



Фото: © РИА Новости

Остатки группировки «Север» присоединили к группе Рохлина. Именно объединённому «Север» предстояло сыграть главную роль в штурме Грозного. Русские находились в ситуации поистине катастрофической. Однако теперь пришло понимание, что происходит и как действовать.

Рохлин сначала сосредоточился на очистке своих коммуникаций от летучих отрядов боевиков. В этом деле главную роль сыграл 45-й полк ВДВ. Десантники за несколько дней разбили рейдовые отряды чеченцев в своем тылу. Одновременно в городе кипел бой перед рекой Сунжей.

Тяжёлые потери несли обе стороны. Однако у боевиков запас прочности был ниже. Кроме того, русские получили подкрепление: в город вступили части морской пехоты. На фоне общего развала армии боеспособные батальоны приходилось набирать буквально повсюду. Именно так в Грозном появились морпехи с Северного флота, Балтики и даже с Тихого океана.

На сей раз Грозный подвергся правильному штурму без попыток кавалерийского наскока. Тактические приёмы вырабатывались на лету. В новогоднем штурме было потеряно множество танков и БМП, теперь уцелевшие действовали по-новому.

Например, одним из приёмов было использование танка, сопровождавшегося пехотой — и самоходной зениткой, которая из автоматических пушек чистила чердаки и верхние этажи. Недостатки боевой подготовки никуда не девались, но теперь их смягчали не столько кровью, сколько железом: цели, подававшие признаки жизни, безжалостно расстреливались из всего имеющегося оружия.

Такой стиль войны вёл к тяжёлым потерям среди жителей. Однако общее настроение выразил один из взводных командиров: «У меня 18 человек, я отвечаю за их жизни, за жизни всех остальных людей на планете я отвечать не собираюсь».

Именно в это время на стороне боевиков появились первые признаки паники. Радиоперехват зафиксировал, в частности, такой пассаж: «Появились трусы. Их надо расстрелять».

В середине января с нескольких сторон войска прорвались к центру Грозного и комплексу правительственных зданий. Упорная оборона Президентского дворца выглядит странно для обычно тактически гибких дудаевцев. Однако этот подарок вовсю использовали российские войска.

Благодаря попыткам боевиков удержать статичный фронт, их позиции стали куда лучше известны наступающим, и теперь уже артиллерия российских войск находила жертвы. 19 января дудаевцы после тяжёлых потерь оставили дворец. После этого эпицентр сражения переместился за Сунжу, в район площади Минутка.

К этому моменту начало сказываться истощение боевиков. Их отряды вели долгое тяжёлое сражение, а российские войска на лету учились эффективно действовать в городе. Сам Дудаев уже покинул Грозный, понимая, что удержать город не удастся.

Как ни странно, только в этот период, в конце января и начале февраля, военные приняли решение окружить Грозный и блокировать поступление подкреплений боевикам. В начале февраля боевиков в городе начали отсекать от остальной Чечни.

Это запоздалое решение имело успех: именно в начале февраля боевики начали отступать из Грозного. Угроза тылу подействовала. «Абхазский батальон» Басаева — один из главных противников рохлинцев — во время этого отступления попал в засаду и понес тяжёлый урон.



Фото: © РИА Новости/Игорь Михалев

Отход заметной части товарищей привёл к надлому боевиков в Грозном. Во второй половине февраля город был окончательно блокирован. Российским войскам катастрофически не хватало людей, поэтому малые отряды дудаевцев могли благополучно проскользнуть среди руин. Однако крупные группы выходили с огромным трудом, их блокировали и наносили тяжёлый урон.

Правда, уже тогда проявилась скверная черта российских политиков — устраивать переговоры по малейшему поводу. 16 февраля вступило в действие трёхдневное перемирие для обмена пленными. Фактически передышку боевики использовали, чтобы отвести основную часть своих потрёпанных отрядов на юг, к горам.

К концу февраля сопротивление было сломлено окончательно. В начале марта от дудаевцев очистили последние микрорайоны чеченской столицы.

В условиях чудовищной нехватки снабжения, неразберихи, ужасающих потерь российская армия на голом характере выиграла битву.

Штурм Грозного стал чудовищным огненным крещением для современной Российской армии. Преступно плохо подготовленный и проведённый штурм стоил войскам более тысячи погибших, из которых едва ли не половина приходится на самые первые дни.

Потери боевиков оценить крайне сложно из-за иррегулярного характера их отрядов. Кроме отвратительной подготовки самого штурма сказалось отсутствие опыта. Так, было сделано очень мало для спасения жителей города.

Эти несчастные, и русские и чеченцы, были предоставлены сами себе. При этом боевики, желавшие получить побольше мирных жертв для демонстрации прессы, даже иногда блокировали выход жителей, когда те пытались выбраться из города самостоятельно. Словом, жители Грозного попали между жерновов свирепой и бескомпромиссной войны.

Жертвы и накал боёв в Грозном были беспрецедентными. Увы, штурм города стал не концом военных ужасов, а лишь завершением одной из первых глав в этой книге скорби.

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Евгений Норин