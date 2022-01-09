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Агрессию опять перенесли

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Уже 8 января. Вторжение на Украину все не начинается и не начинается. Опять променяли "агрессию" на что-то другое…
Что скажут видные эксперты-агрессологи?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7358925.html
Метки: идиоты, Казахстан, Россия, Украина, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 4964 3822
    Игорь 23 мин. назад

      Перенес тот же кто и назначил. Пацанов реальных всех там похоронили теперь трусы оставшиеся глумятся над их памятью.

      Не замай Запорожскую сечь мастера револьверного звона чтобы пару патронов сберечь задавили расстригу Гапона. Будет бой раз толпа собралась голос крови народная воля она вертится крикнул Тарас вся Россия Ходынское поле. Я под пытками духом ослаб тяжела ты рука Мономаха где ж ты батя воскликнул Остап вся Россия Колымская плаха. Вы топили трусливых жидов а хотели классической драки в рукопашной горячих голов хороши полукровки поляки. Принимайте церковный кагор выбирайте работу посуще Гоголь бросил в огонь приговор чтоб спасти полуметровые души.

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