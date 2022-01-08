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Система нравственных координат будущего

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Россия должна дать новую систему нравственных координат человечеству, оказавшемуся в эволюционном застое. О новой парадигме ориентиров и ценностей прекрасного общества будущего…

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#общество #будущее #россия
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RZBp5_OCiiw
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