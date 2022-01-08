Система нравственных координат будущего
Россия должна дать новую систему нравственных координат человечеству, оказавшемуся в эволюционном застое. О новой парадигме ориентиров и ценностей прекрасного общества будущего…
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