Государственная система – это живая система, и она должна свободно дышать, чтобы расти и развиваться

Какой путь является устойчивым для России и для её народов? Во-первых, надо сразу же сказать, что просто устойчивого пути развития систем в природе нет, поскольку устойчивая система не развивается. Во-вторых, чтобы система развивалась, должна быть обозначена реальная цель развития, составлена программа развития, сформирована система управления и контроля за исполнением, подготовлены управленческие кадры, обучены исполнители, создана энергоинформационная сеть общества. Всё дело в ИДЕЕ, с неё всё начинается. А во внешней среде должна быть обстановка, соответствующая этой идее, иначе не будет гармоничного развития. Внешняя среда диктует принятие соответствующей идеи государства . При наличии цели государство начинает в полном смысле слова – дышать, то есть жить.

Кто же мы – человечество – и зачем мы пришли, или нас кто-то послал в это пространство космоса, на Землю? Если мы посланы, то кем и зачем, с какой Целью? Зачем Земле нужно человечество, а то, что оно нужно планете, сомневаться не приходится? В чём смысл Истины и смысл Жизни? Сегодня ситуация на планете такова, что без ответа на основной вопрос: кто мы и зачем живём , без знания космического закона жизни дальнейшее развитие человечества чрезвычайно опасно.

Существующая ситуация общественного развития в России требует незамедлительной корректировки и принятию действенных мер . Развиваться можно только при заранее поставленной цели, по программе, с чётко обеспеченной идейной основой, вытекающей из единого универсального космического закона сохранения и развития жизни как общего процесса Вселенной. Закон жизни основан на ритме вдоха и выдоха, на ритме окисления, организованного хаоса, разрушения старого, после чего незамедлительно идёт выдох, способствующий устранению избытка элементов окисления (трутней) и наведению организованности и порядка. Таков ЗАКОН, и его нельзя нарушать.



Конституция как основной закон государства принимаются там, где ослаблены национальные традиции. Там, где традиции сильны, а они все основаны на природных законах, там можно обходиться и без Конституции.

Многочисленные конференции, симпозиумы, семинары, десятки сайтов в сетях Интернета, тысячи статей многих исследователей заняты проблемой устойчивого развития человечества. При этом свои размышления большинство исследователей основывают исключительно бытовым уровнем потребления, решением сиюминутных проблем, основываясь на устаревшем мировоззрении существования неживой природы. Абсурд, живые люди живут в неживой природе?

Если люди сами по себе живые существа, то и система, образованная ими, живая, и она подвержена эволюции, и подчинена тем же основным законам жизни космоса, что и для биологических существ. Условия внешней среды постоянно меняются, и Конституция уже не соответствует новым условиям жизни, её надо временами корректировать согласно внешним условиям. Невозможно составит Конституцию постоянно действующей, с одним и тем же текстом.



Там должны записываться только общие принципы по типу заповедей Нагорной Проповеди: не укради, не прелюбодействуй, не навреди, не убий, .. . Поэтому надо знать основной закон жизни в космосе, не ограничивать себя вероятностью происхождения жизни.

Любая живая система дышит. Управляет вдохом-выдохом структура памяти, квантовый компьютер. Вдох вызывает окислительные процессы, служит предвестником, началом управляемого выдохом хаоса, потерей организованности, уничтожением установившихся связей. Выдох уносит избыток тех, кто вызвал окисление, способствует восстановлению связей, построению структуры, соответствующей времени, новым условиям среды обитания.

Государственные перевороты, революции, появление демократии, все они связаны необходимостью частично разрушить старое, отжившее, чтобы в новых изменившихся условиях внешней среды обновить систему, чтобы приспособиться жить в новых информационных условиях. Всё это напрямую связано с Солнечными вспышками, с проявлением активности Солнца. Если активность Солнца снижается и даже прекращается, прекращаются и все перевороты.

Такое явление как демократия не может существовать постоянно, поскольку она соответствует глотку чистого воздуха при вдохе, она тождественна процессу окисления, разрушению целостности. Но за вдохом обязательно следует выдох, восстанавливающий последствия вдоха, стабилизирующий обстановку в государстве.



Сами знаете, что происходит, если, вдохнув, человек не может выдохнуть. Государственная система – это живая система, состоящая из живых людей, каждый из которых живёт только за счёт ритма дыхания. В природе всё просто, хочешь жить, дыши.



Так и с государственной системой. Она должна дышать сообразно внешним условиям. Время окисления не должно затягиваться, вдох обязательно должен сопровождаться выдохом, восстанавливающим творческим процессом роста и развития. Руководители это должны знать неукоснительно.

Грозные вызовы современной действительности побуждают лучшие умы человечества сплотиться, чтобы решить вопрос, как жить дальше, как выйти из создавшихся проблем в условиях экологического, морального и нравственного кризиса, показав при этом те достижения, которыми человечество гордится по праву.



С одной стороны мы подаём сигнал SOS (спасите наши души), с другой стороны мы показываем научно-технический уровень, достигнутый современным человечеством.



Цель жизни не в том, как управлять людьми, а в достижении намеченной цели не поодиночке, а в социальной системе. А каким путём идти дальше? Человек испробовал на себе немало разных государственных систем, но опыта ещё не приобрёл. Дорогу развития показывает молодая наука – витакосмология.

Все мы реально живём в космосе, летим на космическом корабле – на планете Земля, которая сама, а не человек, создала столь благоприятные условия жизни для людей, и сами же люди портят свою жизнь, засоряют планету отходами, губят сами себя, потворствуя могучей силе воспроизводства.



Главной силой в космосе является сила воспроизводства, надо научиться ею разумно управлять, ибо без управления этой силой, тождественной ядерной реакции распада, гибель неизбежна. В итоге – надо искоренить невежество, нужен собственный разум и знание законов жизни космической эволюции.

§1. Основные признаки эволюции государственных систем

Подобно атомам химических элементов, люди не живут поодиночке, они вынуждены объединяться в сообщества, в систему родственных по происхождению элементов. Необходимость объединения в систему связана с потребностью познать законы среды своего пребывания, чтобы уверенно жить в ней.



Знания, потребность в знаниях – вот, что движет эволюцию людей и их сообществ, превращая страдания в радость жизни. Дело не в том, чтобы дать голодному рыбу, надо научить его самого ловить рыбу. Знания – это могучая сила.

По ходу эволюции жизни человечества на планете Земля происходит непрерывная череда смены государственных образований, в то время как сами люди остаются теми же самыми, они не эволюционируют, оставаясь тем же видом живых существ. Изменяется только энергоинформационная сеть государственной системы.



При смене или модернизации сети управления высвобождаются люди, они получают свободу, называемой демократией.

Современные государства оснащены самыми передовыми разработками в области электроники, позволяющей мгновенную передачу информации на большие расстояния, обеспечивая точное ориентирование на местности с точным определением координат своего местонахождения. Но возник кризис управления, кризис власти. Без работы и занятости остались миллионы людей.

В ходе эволюции люди испытали разные типы государственных систем, но при создании самой системы государства люди остаются людьми со своими привычками, наклонностями, желаниями, страданием и страстями.



Люди как биологический вид одни и те же, а государства разные – капиталистические, социалистические, коммунистические, деспотические, аристократические, демократические, царства и королевства.



Поэтому, чтобы знать будущее, знать путь устойчивого управляемого развития России, надо проанализировать то, что уже было в истории государств. И мы увидим причину современных проблем. И, главное, увидим путь выхода из глубокого кризиса.

То, что происходит сейчас на наших глазах, уже было, но в условиях другой энергоинформационной сети государства, было в Древней Греции. И об этом поведал нам философ Платон. Для точного представления приведём почти дословно то, что излагал Платон в диалоге «Государство»1, частично сравнивая с современными событиями. Анализ показал, что никакой принципиальной разницы в событиях смены государственных систем нет. Значит, события закономерны, и есть законный способ избежать кризиса, не попадая в его сети.

Во всех государствах справедливостью считается одно и то же, а именно то, что пригодно существующей власти. Справедливо ли повиноваться властям? Справедливо. Власти способны ошибаться в установлении законов.



Всякая власть устанавливает законы только в свою пользу. Установив законы, объявляют их справедливыми для подданных в каждом государстве. Преступивших эти законы карают как преступников и нарушителей законов и справедливости.



Законы разные в разных государствах, так что и справедливость получается разной. Справедливыми являются только законы природы, их надо знать, им надо повиноваться, и не ошибаться в их применении. Искусство природы сильнее всех сил, взятых вместе. Этому искусству и надо следовать.

Сильнейшими в государствах считаются власть имущие, богатые. Но и они способны ошибаться. Так можно ли считать сильнейшим того, кто ошибается, и повиноваться ему, быть послушным? Такое послушание только усугубляет ошибки властвующих. А человек не может быть рабом своих ошибок, неповиновение же карается законом, который призван быть справедливым.



Для этого формируется конституция – основной закон государства, где должны быть предусмотрены все способы, как избежать кризиса власти, должна быть обозначена ИДЕЯ государственного развития.



Во времена Платона не было Конституции, но был полный список традиций, послушания и веры в бога, в законы природы. Сейчас традиции в России утрачены, и нет государственной идеи развития. Сейчас устойчивым можно назвать только развал государства предыдущего строя.

Замечено, что хорошие люди не соглашаются управлять ни за деньги, ни ради почёта. Они не хотят прозываться ни наёмниками, открыто получая деньги за управление, ни ворами, тайно пользуясь полномочиями власти. Они считают позорным домогаться власти, не дожидаясь необходимости.



Самое большое для них наказание – быть под властью человека худшего, чем они, когда сами отказались управлять. Подлинный правитель тот, кто считает пригодным не для себя лично, а для всего сообщества. Справедлив тот, кто обладает знанием и опытом жизни, знает закон жизни, этот человек считается мудрым.



Значит, правитель должен быть мудрым. А какой государственный строй должен возглавить мудрый правитель, коль справедливость – это мудрость и добродетель? Надо обратиться к природе собственного тела, где всё так слажено и гармонично, нет ничего лишнего и сверхмерного.

Каждодневная жизнь показывает парадокс, – жизнь человека несправедливого намного лучше жизни справедливого человека. По ходу жизни люди приобретали опыт управления, и опыт терпеть и выносить управление, особенно, если это управление несправедливое, и потому требует терпения.



У несправедливого человека, если он таким и хочет быть, но казаться при этом справедливым, верным приёмом является скрытность. Крайняя степень несправедливости – это казаться на людях справедливым, не будучи им на самом деле, что приводит к мнению окружающих как самого справедливого правителя.



Если он в чём-то и промахнётся, оплошает, он элементарно сможет поправиться. Он красноречив и способен переубедить людей, если раскроется что-либо из его скрытых несправедливых дел. Это хитрый и бессовестный человек, наделённый властью, показывающий себя хорошим человеком. Надо не казаться, а быть хорошим человеком, но не всем это дано, поскольку надо знать общий для всех закон космоса. Совесть – значит, жить с вестью, в дружбе с законами природы.



Бессовестный человек не знает и не уважает законы природы.

Да и нелегко всё время скрывать свою порочность. В помощь лжи создаются клубы, союзы, партии и общества, в изобилии находятся помощники – наставники в искусстве убеждать и умение действовать в народных собраниях, в средствах массовой информации, и множество тех, кто просто верит на слово, не замечая негативных результатов. А справедливый на вид и несправедливый на деле правитель лавирует, прибегает, то к насилию, то к убеждению.

Как же таких правителей терпит природа? Ежели боги существуют и заботятся о людях, то куда же они смотрят, позволяя ложь и обман самих правителей, правящей самозваной элиты? Рано или поздно, но такой хитрый правитель уходит, оставив много нерешённых дел и опустошённое государство с бедным населением.



Происходит смена правителя и государственного строя, а народ всё тот же, бедный и доверчив к власти. Народ готов строить любую систему.

За всё время развития человеческого общества люди перепробовали много разных государственных систем, ни одна из них не прижилась навечно. Философ Платон, проанализировав события, показывает в диалоге «Государство» четыре самых порочных, извращённых государственных устройств: тимократию, олигархию, демократию, тиранию.

1) тимократия, правление, основанное на принципе ценза, обусловленное имущественным положением.

2) олигархия – власть немногих. Политическое и экономическое господство, правление небольшой группы эксплуататоров – рабовладельцев, крепостников, капиталистов, военной верхушки, финансовой олигархии, господствующей в экономической и политической жизни стран.

3). демократия, вырастающая из олигархии, когда люди, наконец, видят, что господа-то их никчёмные люди. Возникает недовольство, одни обращаются за помощью к соседнему олигархическому государству, другие к соседнему демократическому государству, третьи обращаются к Богу, происходит переворот или революция, власть сменяется.



Устанавливается своя демократия. Первое впечатление от демократии: ну наконец-то свобода! А на деле оказывается, что это и есть разруха, тождественная радиоактивному распаду совершенных атомов. Тем самым мы убеждаемся, что эволюция государственных систем тождественна эволюции атомов, естественных систем живого процесса. Но продолжим обзор диалога Платона.

В государстве, писал Платон, появляется полная свобода и откровенность, законы морали и нравственности не действуют, старость не уважается, ни на кого не найти управы. Наглость переходит все границы, воры объявляются в законе, а преступники помещаются в столь благоприятные условия, будучи в заключении, что сами уже требуют для себя ещё больших удобств, и часто просто гуляют на свободе.



Устанавливается закон, что нельзя наказывать за экономические преступления.



Ложь и обман, коррупция зашкаливает, власть отказывается вмешиваться в экономическое развитие своей страны, распродаёт предприятия и фабрики, культурное наследие предыдущих эпох развития, щедро разбазаривает государственную казну, и привлекает иностранных инвесторов, сводит на нет свою систему образования, сельского хозяйства и промышленности. Народ веселится бесконечными выходными и праздниками, дичает и тупеет. А власть?

В демократическом государстве, пишет Платон, нет никакой надобности принимать участие в управлении, поскольку уже нечем и неким управлять. Становится необязательным даже подчиняться, если кто-то не желает, можешь отказаться от службы в армии, когда другие служат и воюют.



Можешь не соблюдать условия мира, если ты мира не желаешь, или пересмотреть договор о дружбе и взаимной помощи, если вдруг так захочется. Можешь снести все памятники прежних побед, и свалить вину развязывания предыдущих войн на подвергшегося агрессии, а агрессора оправдать. Демократия, одним словом. Что это за строй?

Демократический строй, высокомерно поправ все предыдущие достижения, ничуть не озабочен тем, какие специалисты или люди вообще без всякой специальности приходят к государственной деятельности.



При демократии законы формирует исполнительная власть, а утверждает их законодательная структура. Абсурд, сам исполнитель пишет для себя законы, обязательные ему для исполнения. Законодатель – это тот, кто даёт законы, а не утверждает, написанные исполнителями этих законов. На то и демократия, где всё дозволено, даже то, что запрещено природой.

При демократии, писал Платон, стыдливость и совесть назовут глупостью, а рассудительность назовут недостатком мужества. Всё, что ранее считалось хорошим, объявят плохим. Наглость получит титул просвещённости, бесстыдство назовут мужеством, распутство – великолепием. Прибьёт мужчина гвоздём свою мошонку к мостовой Красной площади, и все прохожие будут глазеть, называя эту глупость мужеством.

При демократии уже в юные годы человек переходит к развязному потаканию своим вожделениям, в детских садиках детям будут говорить о половых органах, и продавать соответствующие игрушки. Заполнят средства массовой информации детективами, разными неприличиями, недостойностями.



Демократия, одним словом. А где же система, государственная система? При демократии система организации отсутствует, есть только система дезорганизации, разрушения.

При демократии, пишет Платон, Учитель боится своих учеников и заискивает перед ними, а школьники ни во что не ставят свих учителей и наставников.



Свобода – главный лозунг демократии! Когда власть в демократическом государстве достаётся дурным людям, государство карает своих же должностных лиц, если они недостаточно снисходительны и не предоставляют всем полной свободы. Граждан, послушных властям, но которым не выплачивается законная заработная плата, называют добровольными рабами.



При демократии учат не почитать, а не повиноваться родителям, а если родители применят свою власть над детьми, детей отберут от родителей.



Родители уже опасаются своих детей, балагурят и острят, чтобы не казаться требовательными и властными. И всё под предлогом свободы! Если мужчина сделает комплимент женщине, что совершенно естественно в человеческих отношениях, то мужчину объявят в домогательстве и осудят, посадят в тюрьму. Поощрять будут однополые браки.

Платон отмечал, что в демократическом государстве переселенец уравнивается с коренными жителями, а собственные граждане – с переселенцами. То же самое происходит и с чужеземцами. И это отмечал Платон.



И это повторяется в наши дни – беженцам в Европе оказываются почести в ущерб местным жителям. Что это – безумие или опять демократия? Или это закономерный шаг природы? То, что это закономерный шаг, говорит сам факт – рост чувствительности населения, его раздражительности и нервозности. Шаг-то закономерный при условии отсутствия разума и знаний о законах природы.



Если кто-то бросится под колёса автомобиля, то итог будет закономерным, автомобиль наедет на человека. Так не надо же совать палец в рот тигру, он его откусит. То же самое и в обществе. Надо знать законы развития, тогда и бед будет меньше.



Учить надо всех с малолетства реальным законам природы, действовать и вести себя согласно традициям и культуре предков наших, а не объявлять их дикими язычниками.

Платон отмечал, что душа граждан в демократическом государстве делается очень чувствительной, даже по мелочам: всё принудительное вызывает в них возмущение как нечто недопустимое. И заканчивается это тем, что граждане перестают считаться с писаными и неписаными законами, чтобы вообще над ними не было никакой власти. Из этого правления, такого на первый взгляд прекрасного и по-юношески дерзкого, и вырастает тирания.

Демократия – это без всякого преувеличения – Хаос, разброд и шатания полной свободы безо всякой ориентации и перспективы на будущее, что и приводят к тирании. Старый мир разрушается демократией до самого основания, чтобы сформировать новый мир, которого демократы не знают.



Всё это проходит ножом по судьбам миллионов людей. А в реальной природе, какое существует явление разрушения до основания? Радиоактивный распад существует в природе. Из эфира вышли, в эфир и возвратимся, говорил ещё Никола Тесла, а он хорошо знал свойства эфира и его роль в жизни.

А в обществе, ненасытное стремление к свободе и вожделению, полное пренебрежение ко всему другому погубит демократию, как олигархию губит ненасытное стремление к богатству и пренебрежение всем остальным, кроме наживы. Что является главной причиной разрушения демократии? Появление особого рода людей, праздных и расточительных, называемые трутнями, бездельниками, часть из которых, замечает Платон, имеет жало, а другие его лишены.

Праздные и расточительные люди – трутни, особенно при власти, чуть появятся, вносят расстройство в любой государственный строй, как воспалительный процесс в теле, как нейтрон, попавший в ядро атома, что приводит к радиоактивному распаду атома. Трутни лишены чувственного восприятия.



Нейтрон так же лишён чувствительной оболочки, поэтому-то он и стремится объединиться с протоном, имеющим чувствительную электронную оболочку. Трутни – это те, кто считают работу позором, и потому живут за счёт других.

Государственному законодателю надо заранее принимать против них (трутней) меры не менее, чем опытному пчеловоду, – главным образом, создать условия, чтобы не допустить зарождения трутней, ибо, появившись, они всё погубят. В атомном мире надо не допустить появление свободных нейтронов, всё погубят, развалят любые кристаллы. Но если уж трутни появились и стали заметны, надо вырезать вместе с сотами. Так пчеловоды и поступают, да и сами пчёлы убивают трутней. В обществе это надо делать обязательно, чтобы успешно развиваться.

Что сдерживает радиоактивный распад атомов, хорошо известно на АЭС (атомных электростанциях). Там используют графитовые колонны, управляющие потоком свободных нейтронов. Чтобы не было ядерного взрыва, требуется умение управлять ядерным распадом посредством углерода.



При каждом вдохе человек потребляет кислород, который организует «демократию» в клеточном пространстве, он окисляет, разрушает целостность молекул, чтобы из их частей сформировалось новое соединение. Углерод сдерживает агрессию кислорода, он восстанавливает порядок, способствует росту организованности.

В демократическом государстве одной из примет является появление трутней у власти, первый признак распада системы. В олигархическом строе трутни так же есть, но там они не в почёте, их сразу же отстраняют от всех занимаемых должностей. При демократии трутни в почёте. За редким исключением, чуть ли не все они стоят во главе власти.



Самые ядовитые из трутней, пишет Платон, произносят речи и действуют, а остальные усаживаются в первых рядах, жужжат и не допускают, чтобы кто-нибудь говорил иначе. Трутни получают власть распоряжаться всеми и всем.



Отняв часть богатств от имущих, или взяв из казны государства, из неприкосновенных запасов, трутни частично раздают их народу, чтобы показать им свою заботу, оставив большую часть добычи себе, повысив оклады, пенсии, персональные дачи, машины и пр.

Те, у кого отбирают богатство, бывают вынуждены защищаться, и как всегда, обращаются за силой к тому же народу, выступая на собраниях и митингах в свою поддержку. Так появляется мнимая оппозиция. Начинаются обвинения, тяжбы, судебные разбирательства, их, якобы, незаконно обидели, отобрали имущество.



Перестраивается судебная система, прокуратура, следственные органы, армия, чтобы легче было сохранять трутней. Так на сцену социальных преобразований выходит тиран – якобы ставленник народа, будучи сам не из народа, а из ранее богатых. Повергнув многих других, он прямо стоит за штурвалом своего государства, но уже не как представитель народа, а как совершенный, состоявшийся тиран.

Платон писал. Тиран, став у власти, первое время приветливо всем улыбается, даёт много обещаний частным лицам и обществу, он освобождает людей от долгов, раздаёт землю народу и своим приближённым.



Так притворяется он милостивым ко всем и кротким. С одними врагами он помирится, других уничтожит, и никто его уже не беспокоит. И первой его задачей будет держать народ в постоянном напряжении, вызывая в ни сострадания, вовлекать его в конфликты, войны, вести пропаганду чрезвычайных ситуаций, и ничего не говорить о достижениях, росте производства, поскольку никакого развития нет.



Делается так, чтобы народ всегда чувствовал нужду в предводителе и нужду в существовании от постоянно накручиваемых налогов, от которых народ скатывается в бедность, за черту прожиточного минимума. Ради всего этого тирану необходимо будоражить всех разными чрезвычайными ситуациями, где первым всегда появляется тиран, чтобы его все видели как защитника и радетеля за народ.

Так писал Платон две с половиной тысячи лет назад. Ничего не изменилось за эти годы, поскольку это закон природы – разрушить старое перед грядущими новыми событиями, которые потребуют объединения и солидарности. Но всё это жестоко проходит через судьбы живых одураченных людей. Можно ли предвидеть такую ситуацию? Можно, и даже нужно, надо просто изучить космический закон живого процесса., он частично изложен далее по тексту.

Некоторые из влиятельных лиц, те, кто посмелее, способствующих ранее возвышению тирана, станут открыто, да и в разговорах между собой выражать ему своё недовольство всем происходящим.



Тиран их всех выслушает и уничтожит или осудит под разным благовидным предлогом, возвышая свой авторитет среди народа.



Тирану приходится быть зорким, следя и за теми, кто разумен, кто мужественен, кто богат, он становится по неволе всем им враждебен, строя против них козни, очищая от них государство. Его задача – разрушить государственную систему, хотя он сам этого может и не осознавать, но что-то его постоянно двигает на разрушение, а не на созидание. «Карфаген должен быть разрушен», возглашает тиран.



Народ страдает, но его поддерживает. Вроде бы нет никакой логики, если не видеть проблему целиком. А, если её видеть, то можно заранее принять меры к недопущению общего кризиса власти и демократии. Для этого надо знать закон жизни – универсальный закон космоса. Демократия – это глоток свежего воздуха, но после вдоха требуется выдох, если его не сделать, то конец всем известен.

Тирану требуется всё больше своих телохранителей, внутренних войск, полиции, телефонов доверия для доносчиков, камер наблюдения по всему государству, досмотров в метро и на вокзалах. Он наводнит страну наёмными рабочими, разрушит все крупные коллективы, способные совершить революцию, он возьмёт за основу иноземную культуру и традиции, чтобы снизить национализм, но будет говорить о патриотизме, говорить одно, а делать противоположное.



Упор будет делаться на всё иностранное, а своё будет губиться, распродаваться. И богатое талантами и ресурсами государство скатывается за черту бедности.

В друзьях у него будут иноплеменники, которые будут им восхищаться, его окружение будут составлять эти новые граждане, тогда как люди порядочные будут ненавидеть, и избегать его.



И появятся те, кто будут провозглашать его мудрость, аналогично Еврипиду, сочинителю трагедий. Он превозносил до небес тираническую власть, но писал-то он трагедии, а не весёлые комедии. У него есть полное смысла выражение: «Тираны мудры ведь, общаясь с мудрецами».



И это писал Платон две с лишним тысячи лет назад, ничего не изменилось в характере демократии, тирании и деспотизме, хотя современный человек уже освоил микроэлектронику.

Сторонники демократии одного государства, посещая другие государства, собирая густые толпы людей, подрядив исполнителей с прекрасными, сильными, впечатляющими голосами, очень стараются и привлекают граждан к поддержанию демократии. Они получают со стороны тирана вознаграждения, им оказываются большие почести, присваиваются высокие звания и вручаются награды.



Но чем выше взбираются они к вершинам государственной власти, тем больше слабеет их почёт, словно им дыхания не хватает, нет выдоха. Цели-то развития через процесс восстановления нет, а постоянная праздность и безделье наскучит.



России, сделав вдох демократии, надо сделать выдох, перейти к восстановлению порушенного, другого пути нет.

Окружение тирана всегда пёстрое, великолепно выглядит, всегда меняет свой состав, и содержится на государственные средства, полученные от предыдущей деятельности, от, так называемых, отцовских средств. Когда они иссякают, появляется новая налоговая система обложения населения, придумываются всё новые и новые типы налогов, поскольку нет даже цели созидания, нет идеи государственного развития, ибо демократы призваны всё разрушить.



Народ породил тирана, он его и будет содержать, как пичуга камышевка кормит кукушонка, который выбрасывает из гнезда всех её птенцов.



И тогда народ из подчинения свободным людям демократии попадает в услужение деспоту и его деспотической власти. Свою неумеренную свободу народ меняет на самое тяжкое и горькое рабство – рабство у своих рабов. Таков итог демократии. Нужен выдох, слишком долго затянулся вдох.

4). Из демократии рождается тирания и деспотизм.

Всё чрезмерное, хоть и полезное, обычно вызывает резкое изменение в противоположную сторону. Из крайней свободы и хаоса демократии, если не сделать выдох, вырастает новая структура государства с чрезвычайно развитым добровольным рабством.

Природа дала людям наглядный пример совершенной государственной структуры – тело самого человека, его строго отлаженную физиологию, где всё по-честному, нет вражды, лжи и обмана, где никто не притворяется, что работает во благо всех, живя паразитом за счёт других.



Тело человека является типичным примером построения общественных систем согласно основному закону космоса – закону сохранения и развития жизни, о чём и расскажем в следующем параграфе.

Но в каждом теле есть вожделения, различные желания, возглавляемые Эротом, который ведёт эти желания за собой как телохранителей. Сила воспроизводства правит миром Вселенной, и эта сила столь огромная в своей мощности, что требует разумного управления. Каждый человек испытывает эту силу в своей юности.



Жизнь – это вынужденный, да к тому же – огненный процесс, требующий разумного управления, чтобы не сгореть в огне ядерного взрыва вожделений и похоти.

Сила вожделений сродни ядерному распаду атомов, и, чтобы не впасть в разнузданную демократию и тиранию, которая губит человека, надо загодя учиться ею управлять.



Неуправляемое воспроизводство – это похоть, потворство желаниям силы воспроизводства. Например, клетка крови человека – мегакариоцит – осуществляет неуправляемое воспроизводство генома, то есть без деления клетки, без порождения, до 64 геномов. После этого ядро гибнет, гибнет и сам клетка, она теперь служит источником тромбоцитов в потоке крови. Таков итог демократии, если не сделать вовремя выдох.

Поэтому и выработаны историей жизни человечества обычаи и законы жизни, подчинение ранее накопленному опыту своих отцов, чтобы управлять своей похотью. А трутни с жалом стремятся устранить национальные традиции и обряды, национальную веру в бога, в изначальную справедливость. Их лозунг – толерантность, всех уравнять, и от этого демократическое общество гибнет.

Знания, реальные знания космического закона жизни должны противостоять разрушительной демократии и тирании с деспотизмом.

При демократии рушатся все обычаи и разумные законы, поощряется толерантность, разрушаются национальные культуры и вера в бога. Выдвигается идея глобализации, уравнивания всех под одну гребёнку, разрушается личность самого человека. На свободу выпускается Эрот и необузданные страсти, обжорство, пьянство, похоть, теряется всякая сдержанность, расцветает коррупция и воровство, распродажа всего нажитого отцами и матерями.



Демократия – это еле сдерживаемый (по аналогии) радиоактивный распад ядер атомов, это распад семьи у людей, бесчисленные разводы, временные гражданские браки, голубые связи, состязания, у кого было больше мужей или жён. И разводы поощряются государством, а детей отбирают от родительской опеки.

Когда в государстве наберётся много таких людей-трутнев и их последователей, и они ощутят свою многочисленность, то один из них становится тираном. С кем бы тиран ни вступал в общение, они требуют лести и полной готовности к услугам для него. Но, когда тираны в чём-нибудь нуждаются, то они так и льнут к человеку, к народу, без стеснения делая вид, будто с ним близки.



Но, чуть добьются своего, опять с ним чужие. Тираническая натура никогда не отведывала подлинной свободы, ни подлинной дружбы, ей уготовлена судьба разрушителя целостности любой организованной системы, во всём положительном тиран видит только отрицательное, стремится разрушить хорошее. Близкие к нему страдают от него, он всегда противник государственной идеи объединения, роста и развития социалистического государства.

Нет более жалкого государства, чем то, которое управляется тираном.



Демократическое и тиранически управляемое государство – это бедное государство, рабское, и самое порядочное в нём находится в позорном и бедственном рабстве. И душа такого государства бедная. В таком государстве больше всего стонов, плача, горя, страданий, необузданных страстей, воровства, коррупции и распутства, страдания муссируются и множатся средствами массовой информации, создавая среду безысходности.



Если сегодня нет происшествий, то будут отмечать годовщины ранее бывших бедствий, чтобы поддерживать режим страданий. Нужны знания о жизни в космосе, чтобы избежать козней тирании. И тогда заиграет и запоёт душа, и будут слышны народные песни, заброшенные при демократии.



И дух нации восторжествует. Идеи правят миром, так говорил философ Платон ещё две тысячи лет назад. Идея жизни, а не страданий и смерти.

Н.В. Петров



***

.