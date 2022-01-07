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В Казахстане задержали более трех тысяч участников беспорядков

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В Казахстане задержали более трех тысяч участников беспорядков

Правоохранительные органы в Казахстане задержали свыше трех тысяч участников протестных акций, 26 преступников были ликвидированы. Об этом сообщает телеканал «Хабар-24» со ссылкой на МВД республики.

«Всего задержаны более 3 тыс. преступников, ликвидированы 26, еще 18 вооруженных террористов ранены», — сообщили в ведомстве.

По информации правоохранителей, 18 силовиков погибли, 748 получили ранения различной степени тяжести. Ранее сообщалось, что в Алма-Ате найдены двое обезглавленных сотрудников полиции.

Протестные акции в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау на юго-западе страны. Участники митингов требовали снижения цен на сжиженный газ, который многие жители страны используют в качестве топлива для автомобилей. Несмотря на то, что власти согласились выполнить требования протестующих и снизить стоимость газа, ожесточенные митинги начались и в других городах республики. По мнению экспертов, организаторы акций прошли серьезную подготовку за границей.

Источник: https://news-front.info/2022/01/07/v-kazahstane-zaderzhali-bolee-treh-tysyach-uchastnikov-besporyadkov/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=v-kazahstane-zaderzhali-bolee-treh-tysyach-uchastnikov-besporyadkov
Метки: Казахстан, Новости, последние мировые новости на сегодня, последние новости, Центральная Азия
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