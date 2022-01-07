В Казахстане задержали более трех тысяч участников беспорядков
Правоохранительные органы в Казахстане задержали свыше трех тысяч участников протестных акций, 26 преступников были ликвидированы. Об этом сообщает телеканал «Хабар-24» со ссылкой на МВД республики.
«Всего задержаны более 3 тыс. преступников, ликвидированы 26, еще 18 вооруженных террористов ранены», — сообщили в ведомстве.
По информации правоохранителей, 18 силовиков погибли, 748 получили ранения различной степени тяжести. Ранее сообщалось, что в Алма-Ате найдены двое обезглавленных сотрудников полиции.
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Протестные акции в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау на юго-западе страны. Участники митингов требовали снижения цен на сжиженный газ, который многие жители страны используют в качестве топлива для автомобилей. Несмотря на то, что власти согласились выполнить требования протестующих и снизить стоимость газа, ожесточенные митинги начались и в других городах республики. По мнению экспертов, организаторы акций прошли серьезную подготовку за границей.
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