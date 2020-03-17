Сводки от ополчения Новороссии 17 марта 2020
- 16:04 Карателей ВСУ отправят на полиграф: сводка с Донбасса.
- 15:04 Карта обстрелов ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения за сутки. 17 марта 2020.
- 11:24 Ударами ВСУ повреждён многоэтажный дом — заявление Армии ДНР.
- 03:00 На Донбассе травят карателей.
Карателей ВСУ отправят на полиграф: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины 12 раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.
На горловском направлении военные преступники 58-й бригады под командованием Кащенко обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также вооружения БМП н. п. Зайцево и Михайловка.
Также на указанном направлении нами зафиксирована работа станций радиоэлектронного подавления Р-934Б и «Буковель-АД» из состава 20-го батальона РЭБ, используемые ВСУ для подавления каналов управления и навигации БПЛА миссии ОБСЕ в зоне ответственности 58 омпбр с целью сокрытия размещения техники в районах населенных пунктов:
►Красногоровка — двух БМП и зенитной установки;
►Зайцево (сев.) — двух БМП;
►Дружковка — трех боевых бронированных машин.
На донецком направлении боевики 92-й, 28-й, 57-й бригад по приказу преступников Кокорева, Марченко и Мишанчука вели огонь с применением 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по районам н. п. Жабичево, Александровка, Старомихайловка, а также по району аэропорта г. Донецка.
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На мариупольском направлении бандиты из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады по прямому указанию главаря Зубанича в нарушение норм международного гуманитарного права из противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П» произвели выстрел в автомобиль, оказывающий в соответствии с графиком плановую помощь в обеспечении водой мирных жителей н. п. Саханка. Следует отметить, что обстрел велся в период забора воды гражданскими лицами.
В результате обстрела один защитник Республики погиб и один получил тяжелые ранения, контузию получил мирный житель.
В настоящее время в бригаду прибыли сотрудники СБУ и ВСП с целью проведения разбирательства по факту обстрела с применением ПТУР. Расчет ПТРК, производивший обстрел, дает объяснения, после чего будет отправлен на полиграф для подтверждения показаний.
Такое пристальное внимание к данному обстрелу вызвано тем, что представители международных правозащитных организаций обратились к командующему так называемой ООС с требованием наказать виновных в обстреле, который противоречит нормам международного гуманитарного права.
Надеемся, что по завершении расследования все виновные в этой коварной провокации получат заслуженное наказание.
Хищение оружия и боеприпасов украинскими боевиками в зоне операции оккупационных сил и последующая их продажа волонтерам и местным жителям приобрели угрожающие масштабы.
Предприимчивые боевики из 92-й бригады под предводительством военного преступника Кокорева скрытно, с использованием личного автотранспорта вывозят вооружение с передовой. Нам стало известно, что недостача на складе РАВ соединения составила более 700 тысяч гривен.
Кроме того, от наших источников в штабе «ООС» подтверждена информация о том, что в 28-й бригаде идёт служебное разбирательство по факту пропажи приборов ночного видения AN/PVS-14 и тепловизоров Thermal-Eye X320 («Термал-Ай») производства США, которые были поставлены в рамках военной помощи. Предприимчивый военный преступник Марченко продал дорогостоящее оборудование и пытается списать его как уничтоженное в результате обстрелов.
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Таким образом, воровство и халатное отношение к служебным обязанностям в рядах ВСУ становится нормой для украинской армии. Приведённые факты в очередной раз демонстрируют коррумпированность и попустительство со стороны высшего военного руководства, а в некоторых случаях и покровительство преступникам, которые проворачивают свои махинации, прикрываясь службой в ВСУ.
В зоне проведения карательной операции отмечаются панические настроения среди военнослужащих ВСУ в связи с распространением коронавирусной инфекции на Украине.
После убытия комиссии медицинской службы штаба ОТГ «Восток» из 92 омбр, в которой было выявлено 23 случая заражения туберкулезом, дела с эпидемиологической обстановкой стали еще хуже. В настоящее время зафиксировано уже более 50 случаев подозрения на коронавирус в бригаде.
Медицинских препаратов катастрофически не хватает, экспресс-тестов на выявление коронавируса в принципе нет. Не исключено, что из-за высокого уровня заболеваемости бригада будет переведена на карантин и отложен вопрос с ротацией.
Укомплектованность украинских вооруженных формирований в зоне операции оккупационных сил продолжает снижаться. В 128-й бригаде наличие боевиков не превышает 50% от штатной численности и составляет не более 2000 человек.
Это связано в первую очередь с нежеланием военнослужащих участвовать в конфликте на Донбассе.
Также этому способствуют увеличение случаев неуставных взаимоотношений.
Так, с целью доукомплектования 128-й бригады в подразделения прикомандировано 380 военнослужащих рядового и сержантского состава ВВС Украины, в настоящее время нам поступает информация о вооруженных столкновениях и неуставных взаимоотношениях между вновь прибывшими и боевиками 128-й бригады.
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Карта обстрелов ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения за сутки. 17 марта 2020
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Ударами ВСУ повреждён многоэтажный дом — заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст срочного заявления официального представителя Народной милиции (НМ) ДНР.
Украинская сторона, несмотря на нахождение на Донбассе заместителя руководителя СММ ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона, не прекращает попытки дестабилизировать обстановку, провоцируя подразделения НМ на её обострение.
Сегодня в 06.55 боевики 57-й бригады по приказу военного преступника Мишанчука вели обстрел по поселку шахты «Октябрьская» из 120-мм минометов, выпустив 12 мин.
В результате обстрела повреждено остекление и газопровод многоэтажного дома по адресу просп. Маршала Жукова, д. 15.
Дополнительная информация о жертвах среди мирных граждан и повреждениях гражданской инфраструктуры в результате вражеских обстрелов уточняются.
Материалы по факту обстрела будут переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира бригады ВСУ Мишанчука.
Мы призываем наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения перемирия и принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведение провокационных действий на линии боевого соприкосновения.
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На Донбассе травят карателей
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.
В связи с распространением коронавируса на Украине, в частях и соединениях ВСУ увеличивается количество инфицируемых, что является причиной срыва мероприятий плановой замены соединений, выполняющих задачи в зоне так называемой «ООС».
Так, по информации источника, в подразделениях 25 воздушно-десантной бригады, которая должна сменить на станично-луганском направлении 46 десантно-штурмовую бригаду, отмечается низкий уровень укомплектованности. Ежедневно в медицинские подразделения попадают от 3 до 5 человек с подозрением на коронавирус.
Данная проблема обсуждалась на совещании в Генеральном штабе, где командующий ДШВ ВСУ генерал-лейтенант Мойсюк получил выговор за низкий уровень укомплектованности экипажей 25 бригады.
В этой связи командованием ВСУ принято решение отложить сроки убытия данного соединения в зону «ООС». Кроме того, среди госпитализированных выявлено трое военнослужащих, симулирующих симптомы заболевания из-за нежелания проходить службу в зоне «ООС».
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Усугубляют и без того сложную ситуацию с укомплектованностью подразделений ВСУ многочисленные факты нарушений санитарных норм и неудовлетворительное продовольственное обеспечение.
Так, по информации из 59 бригады, личный состав одного из подразделений уже две недели кормят просроченными продуктами с истекшим сроком годности. Ожидая замены из зоны «ООС», начальник продовольственной службы соединения таким образом списывает продукты.
Также при приготовлении пищи поварами нарушаются санитарные нормы. Контроль за качеством приготовления пищи должностными лицами 59 бригады не осуществляется. На все обращения и жалобы личного состава к командованию им предлагают питаться за свой счет.
В связи с данными нарушениями в подразделениях 59 бригады резко возросло количество кишечных и инфекционных заболеваний. Только в течении прошлой недели госпитализированы тринадцать военнослужащих с пищевыми отравлениями и кишечными заболеваниями.
Командованием ОТГ «Север» до 28 марта запланирована работа сотрудников ВСП с целью проверки организации питания и соблюдения санитарных норм в соединениях и частях группировки.
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В связи с масштабными хищениями военного имущества в подразделениях 59 омпбр, командование «ООС» направило в бригаду комиссию для проверки службы ГСМ. В ходе работы комиссии выявлена недостача семнадцати тонн дизельного топлива.
Также установлено, что для выполнения боевых задач военнослужащие 11 батальона 59 бригады вынуждены приобретать ГСМ за свой счет. В настоящее время проводится разбирательство по данному факту. Комиссией выявлена причастность командира бригады Шаповалова к продажам топлива.
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Нам продолжает поступать информация о фактах торговли оружием и боеприпасами боевиками ВСУ в зоне карательной операции.
Так, трое военнослужащих 72 механизированной бригады, печально известной из-за многочисленных фактов хищения оружия и боеприпасов, были задержаны сотрудниками Национальной полиции при попытке сбыта очередной партии оружия в н.п. Лисичанск.
При задержании у злоумышленников были изъяты три гранатомета РПГ-7В и РПГ-7ДН, пять пулеметов РПК и более трех тысяч патронов калибра 5,45. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами». Проводятся следственные действия.
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