Сводки от ополчения Новороссии 17 марта 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины 12 раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.

На горловском направлении военные преступники 58-й бригады под командованием Кащенко обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также вооружения БМП н. п. Зайцево и Михайловка.

Также на указанном направлении нами зафиксирована работа станций радиоэлектронного подавления Р-934Б и «Буковель-АД» из состава 20-го батальона РЭБ, используемые ВСУ для подавления каналов управления и навигации БПЛА миссии ОБСЕ в зоне ответственности 58 омпбр с целью сокрытия размещения техники в районах населенных пунктов:

►Красногоровка — двух БМП и зенитной установки;

►Зайцево (сев.) — двух БМП;

►Дружковка — трех боевых бронированных машин.

На донецком направлении боевики 92-й, 28-й, 57-й бригад по приказу преступников Кокорева, Марченко и Мишанчука вели огонь с применением 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по районам н. п. Жабичево, Александровка, Старомихайловка, а также по району аэропорта г. Донецка.

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На мариупольском направлении бандиты из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады по прямому указанию главаря Зубанича в нарушение норм международного гуманитарного права из противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П» произвели выстрел в автомобиль, оказывающий в соответствии с графиком плановую помощь в обеспечении водой мирных жителей н. п. Саханка. Следует отметить, что обстрел велся в период забора воды гражданскими лицами.

В результате обстрела один защитник Республики погиб и один получил тяжелые ранения, контузию получил мирный житель.

В настоящее время в бригаду прибыли сотрудники СБУ и ВСП с целью проведения разбирательства по факту обстрела с применением ПТУР. Расчет ПТРК, производивший обстрел, дает объяснения, после чего будет отправлен на полиграф для подтверждения показаний.

Такое пристальное внимание к данному обстрелу вызвано тем, что представители международных правозащитных организаций обратились к командующему так называемой ООС с требованием наказать виновных в обстреле, который противоречит нормам международного гуманитарного права.

Надеемся, что по завершении расследования все виновные в этой коварной провокации получат заслуженное наказание.

Хищение оружия и боеприпасов украинскими боевиками в зоне операции оккупационных сил и последующая их продажа волонтерам и местным жителям приобрели угрожающие масштабы.

Предприимчивые боевики из 92-й бригады под предводительством военного преступника Кокорева скрытно, с использованием личного автотранспорта вывозят вооружение с передовой. Нам стало известно, что недостача на складе РАВ соединения составила более 700 тысяч гривен.

Кроме того, от наших источников в штабе «ООС» подтверждена информация о том, что в 28-й бригаде идёт служебное разбирательство по факту пропажи приборов ночного видения AN/PVS-14 и тепловизоров Thermal-Eye X320 («Термал-Ай») производства США, которые были поставлены в рамках военной помощи. Предприимчивый военный преступник Марченко продал дорогостоящее оборудование и пытается списать его как уничтоженное в результате обстрелов.

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Таким образом, воровство и халатное отношение к служебным обязанностям в рядах ВСУ становится нормой для украинской армии. Приведённые факты в очередной раз демонстрируют коррумпированность и попустительство со стороны высшего военного руководства, а в некоторых случаях и покровительство преступникам, которые проворачивают свои махинации, прикрываясь службой в ВСУ.

В зоне проведения карательной операции отмечаются панические настроения среди военнослужащих ВСУ в связи с распространением коронавирусной инфекции на Украине.

После убытия комиссии медицинской службы штаба ОТГ «Восток» из 92 омбр, в которой было выявлено 23 случая заражения туберкулезом, дела с эпидемиологической обстановкой стали еще хуже. В настоящее время зафиксировано уже более 50 случаев подозрения на коронавирус в бригаде.

Медицинских препаратов катастрофически не хватает, экспресс-тестов на выявление коронавируса в принципе нет. Не исключено, что из-за высокого уровня заболеваемости бригада будет переведена на карантин и отложен вопрос с ротацией.

Укомплектованность украинских вооруженных формирований в зоне операции оккупационных сил продолжает снижаться. В 128-й бригаде наличие боевиков не превышает 50% от штатной численности и составляет не более 2000 человек.

Это связано в первую очередь с нежеланием военнослужащих участвовать в конфликте на Донбассе.

Также этому способствуют увеличение случаев неуставных взаимоотношений.

Так, с целью доукомплектования 128-й бригады в подразделения прикомандировано 380 военнослужащих рядового и сержантского состава ВВС Украины, в настоящее время нам поступает информация о вооруженных столкновениях и неуставных взаимоотношениях между вновь прибывшими и боевиками 128-й бригады.

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