Главная » Вооруженные силы, Мировоззрение, Политика

ОДКБ наполнилось реальным содержанием

248 35

ОДКБ наполнилось реальным содержанием

Признаться честно, я приятно удивлён. Впервые в истории был проверен на практике механизм работы ОДКБ

Оказывается, это не организация-фантом, а вполне реальная сила. Все мы помним про пресловутый пятый пункт устава НАТО. Эти пунктом неискушённым еврообывателям все уши прожужжали. Однако он ещё ни разу не сработал. Несмотря на многочисленные шапкозакидательства. А ОДКБ принял решение по оказанию помощи Казахстану в рекордно короткий срок. И в течение нескольких ночных часов начал это решение имплементировать. Проба пера оказалась более чем успешной. Натовским коллегам остаётся только робко завидовать со стороны. Они так не могут. Сами признали незадолго до Нового года – наша организация громоздкая, неуклюжая, тугоподъёмная. Что же, ваши, как говорится, проблемы.

Приятно удивил и лидер страны Касым-Жомарт Токаев. Я его немного недооценил. Может быть, обстановка его отрезвила. По-другому вряд ли бы получилось. Только в экстремальных условиях начинает работать инстинкт самосохранения, подсказывая единственно правильные решения. Падение власти в любой постсоветской республике автоматически влечёт за собой демонтаж государственности, а также ликвидацию экономического суверенитета и угасание национальной культуры. Успех цветной революции – это путь в никуда. Любое промедление смерти подобно –в буквальном смысле слова. Тем более противник подготовлен заранее, и он опасен.

Костяк бандформирований составляли вовсе не обездоленные выходцы с сельской местности, едва умеющие держать в руках горячее и холодное оружие, а отлично подготовленные игиловские* или постигиловские диверсанты. Возможно, прошедшие военную подготовку в лагерях, местонахождение которых ведомо одному лишь Аллаху. И российским спутниковым системам. То, что Турция не прочь похулиганить в республиках Средней Азии – это секрет Полишинеля. А то, что кураторы турецкой власти, добрые друзья из британских секретных служб, не прочь похулиганить во всей России – тем более. Попытка захватить или на долгие годы дестабилизировать Казахстан – это тот случай, когда нужно ставить жёсткий заслон.

Инфильтрация парамилитаристских подразделений для уничтожения страны – это проверенный приём. В 2011 году нечто подобное произошло в Ливии, которая в свои лучшие времена, называлась Народной Ливийской Арабской Джамахирией. Муаммар Каддафи тогда эмоционально предупреждал о вторжении террористических бригад извне. Слушатели снисходительно посмеивались, не ведая, чем закончится дело. Ливии скоро не стало. Фактически нет её до сих пор. Похожим образом действовали диверсионно-бандитские отряды из Колумбии, проникавшие в Венесуэлу для борьбы с Николасом Мадуро. И в Венесуэле эта авантюра уже не прошла. Равно как и в Белоруссии.

Казахстанский прецедент, уверен, во многом станет переломным. Апробация сценария подавления попытки вооружённого захвата власти проходит эффективно. Три тысячи российских миротворцев плюс пятьсот белорусских миротворцев, а заодно и киргизы с армянами – это сила внушительная. К тому же вид военной техники действует отрезвляюще на самых фанатичных безумцев. И в их головы начинает стучаться мысль о том, что лучше ходить на двух ногах по земле, чем лежать под деревом в джаннате. Это психологический фактор, а его ни в коем случае нельзя списывать со счетов.

В общем, желаю добрым людям доброго здравия и успешного продолжения начатого дела. ОДКБ на наших глазах наполнилось реальным содержанием. Всё-таки казахский гамбит «западных партнёров», как бы искусно и виртуозно он ни был подготовлен, не проходит. И никакой другой гамбит на постсоветском пространстве, смею надеяться, уже не пройдёт. Приятно, что ни говори, наблюдать, как открывается новая, достойная страница в отечественной истории.

*участники организации запрещенной в РФ

Александр Филей, Латвия

Источник: https://news-front.info/2022/01/07/odkb-napolnilos-realnym-soderzhaniem/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=odkb-napolnilos-realnym-soderzhaniem
Метки: борьба с терроризмом, ОДКБ, статьи, цветные революции, Центральная Азия
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Дегтярев на смену Фургалу, Баку против Еревана
Сергей Глазьев. Глобальный системный кризис и феномен Трампа
Новости Украины и Новороссии сегодня 11 апреля 2015
Стенограмма прямой линии с Путиным 16 апреля
Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 февраля 2016
35 Комментариев » Оставить комментарий
  • 2174 1874
    Избиратель три часа назад

      Александр, защищая власть Токаевых, путает педали.
      Огульно, называя восставший против несправедливости народ, зарубежными бандформированиями.
      Он считает, что эти коварные зарубежные враги казахов десятки лет насаждали коррупцию, кумовство, культ елбасы, который напрочь задушил оппозицию, подмяв под себя все ветви власти.
      Эти же внешние враги развалили армию, и силовиков, которые не смогли обуздать мародёров, сдав им свои арсеналы.
      Не за тех, кого надо, впрягся ОДКБ.

      2
      2
      • 1248 1236
        ВикторИзбиратель два часа назад

          Жертв было бы больше, если бы не впрягся.
          Казахи потеряли бы не только то что отвоевали, а намного больше.
          А так и Токаева, (надеюсь) на один стул усадят и зажравшейся элите поделится придется (не у всех же есть возможность за границу свалить)
          И, как заметила Руса, нашим властьимущим наглядный пример.

          1
          1
        • 13639 12595
          KTИзбиратель два часа назад

            Там был не только восставший против не справедливости народ.Там хватает желающих стать баями.Посмотрите на Украину где руководит бы.д.ло возомнившее себя небожителями,такая же участь постигла бы и Казахстан.

            1
            1
            • 2174 1874
              ИзбирательKT час назад

                А так остались старые, зажравшиеся небожители. Причём, настолько окопавшиеся, что сменить их законным способом невозможно.

              • 20801 19383
                жора шаповKT час назад

                  Ты пошутил ? Это какое быд-ло руководит в Украине ? На оставшейся территории
                  продолжает руководить и эффективно действовать передовой отряд умных паразитов – оккупантов. До заданного им результата – демонтажа б/у государства. А потом 2 пути , но уже их.

              • 11066 9882
                ВалерийИзбиратель час назад

                  “…восставший против несправедливости народ…” – это в Вас Советское образование из подсознания кричит. А реальность иная: никогда не было “восставшего народа”, это сказки победителей для электората. Были всегда (без исключений!!!!) проплаченные и организованные извне лица с криминальным менталитетом.

                  • 2174 1874
                    ИзбирательВалерий час назад

                      Если власть “побеждает” на “выборах” с результатом близким к 100%, и истреблена оппозиция как класс, то может быть Вы знаете другой способ выражения своей воли, кроме улицы?

                      1
                      1
                      • 11066 9882
                        ВалерийИзбиратель час назад

                          Прошу Вас! Очнитесь! Оппозиция из разряда тех же сказок для пипла, который хаввает. Истинный смысл оппозиции знаете какой? Когда правящая элита периодически меняет одних на других, что бы не зажрались чрезмерно и не отвлекались от поставленных задач. Всего лишь. Остальное – белый шум.

                          1
                          1
                          • 8510 6230
                            чужойВалерий час назад

                              Как же тут очнуться, если у клана Токаева есть золотой унитаз.
                              Казахскому народу нужно выдать ваучеры на казахском языке.
                              Эти ваучеры можно будет обменять на унитаз.
                              После можно очнуться.

                              1
                              1
                            • 11066 9882
                              Валерийчужой час назад

                                )))))))))))))))))))))))))))))

                              • 2174 1874
                                ИзбирательВалерий час назад

                                  Вот Вы и назвали причину недовольства народа – зажрались.
                                  И АГЛ и Назарбай пришли к власти законно, через выборы.Единственное, Султан слегка подсидел Кунаева и ставленника Москвы.После этого ими были взяты под контроль избиркомы, парламенты, и суды.Посажены, уничтожены или изгнаны несогласные (оппозиция).
                                  И вуаля – мы царь или бай.
                                  А в это время, возможно, где нибудь мотает срок тот, кто по примеру бывшего президента Уругвая или канцлера Меркель, не будет грести под себя, создавая кумовской клан, а будет двигать Страну в интересах большинства этих самых избирателей.

                                • 20801 19383
                                  жора шаповИзбиратель час назад

                                    Чуть попозжа можете, при желании , посмотреть суммарно по никам с флажками их реакцию на события в Казахстане. Конечно, )) это будет не репрезентативно , но весьма показательно.

                                  • 2174 1874
                                    Избирательжора шапов 43 мин. назад

                                      Думаете прослеживаются какие то обобщения?

                                    • 20801 19383
                                      жора шаповИзбиратель 35 мин. назад

                                        Поглядеть надо. Тут же несколько мнений – от “власть доигралась” и “оно само” до “Дядя Вова – оккупант и “все – террористы”.

                                      • 28967 5739
                                        Русофилжора шапов 12 мин. назад

                                          аХХренеть…
                                          Куча вариантoв и все тупые.
                                          Тo чтo всё ПO ПЛАНУ и давнo coгласoванo дo мелoчей
                                          -Не мoжет быть

                                        • 28967 5739
                                          РусофилИзбиратель 56 мин. назад

                                            где нибудь мотает срок тот, кто по примеру бывшего президента Уругвая или канцлера Меркель, не будет грести под себя, создавая кумовской клан, а будет двигать Страну в интересах большинства этих самых избирателей

                                            Спасиб пoржал
                                            Ты Сталина забыл и Пoл-Пoта.
                                            Те ещё круче были альтруисты.
                                            В oтличии oт Меркель кoтoрая мультимиллиардер и сoздала мoщнейший клан-партию.
                                            причём кумoвскoй
                                            И избиратели как бараны везде и всегда нужны ради шкурки и мяса
                                            Этo ИХ интерес.
                                            Oтдать шкурку кoгда прикажут

                                            3
                                            3
                                          • 2174 1874
                                            ИзбирательРусофил 45 мин. назад

                                              Дайте ссылочку на мультиМеркель.
                                              И на её деятельность по созданию.
                                              Отдаватели шкурок решили что её клан зажрался, и попросил на выход.
                                              КЛан притормозил.Думает.Конкуренты живы.Чем плохая схема.

                                            • 28967 5739
                                              РусофилИзбиратель 35 мин. назад

                                                Мoжет тебе и на Путина ссылoчку?
                                                Oтдаватели шкурoк нигде и никoгда ничегo не решали и не решают.
                                                сюда смoтри
                                                https://pandoraopen.ru/2020-04-21/teoriya-obmana-ili-stada-dolzhny-idti-rovno/

                                                И если ты весб в фoнариках идёшь на выбары красивый тo
                                                Ктo-тo прoстo прикалывается
                                                рoзыгрыш

                                              • 2174 1874
                                                ИзбирательРусофил 10 мин. назад

                                                  Упрощенно, но к сожалению близко к правде.Я уже писал, пусть не обижаются на вилы в боку.

                                                • 11066 9882
                                                  ВалерийИзбиратель 33 мин. назад

                                                    “…возможно, где нибудь мотает срок тот, кто …………. не будет грести под себя” – рассмешили, ей богу )))))))))))))))))))))))))))

                                                    1
                                                    1
                                                  • 2174 1874
                                                    ИзбирательВалерий 30 мин. назад

                                                      По тексту было “вазможно”.Мы не узнаем, ибо нет его.Если бы я сам себе такого позитивчика не подбрасывал, наверное бы свихнулся или спился.

                                                      1
                                                      1
                                                    • 28967 5739
                                                      РусофилИзбиратель 19 мин. назад

                                                        Спoрт пoмoгает.
                                                        Ухoдишь в себя и oтдыхаешь oт шизы вoкруг

                                                        1
                                                        1
                                                      • 2174 1874
                                                        ИзбирательРусофил 16 мин. назад

                                                          Ленивая я сволочь.

                                                        • 28967 5739
                                                          РусофилИзбиратель 6 мин. назад

                                                            Ну тoгда не жалуйся ))
                                                            И если OТ CЕБЯ СЕБЕ ничегo хoрoшегo тo ждать oт ЧУЖИХ сoвсем смешнo
                                                            Все друг-друга стремятся тoлькo нае-ть и испoльзoвать.
                                                            Для этoгo и религии и пoлитики и реклама и прапагана.
                                                            пиз-жь
                                                            И лoха ставят пере выбoрoм за белых али за красных.
                                                            И oба варианта прoигрышные у НАПЁРСТOЧНИКА

                                                          • 13639 12595
                                                            KTВалерий 30 мин. назад

                                                              Думаете нет таких?

                                                    Новые комментарии

                                                    Оставить комментарий

                                                    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

                                                    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
                                                    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

                                                    (Обязательно)

                                                    Быстрый переход:

                                                    Информация о сайте

                                                    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

                                                    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
                                                    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
                                                    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

                                                    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

                                                    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru