Признаться честно, я приятно удивлён. Впервые в истории был проверен на практике механизм работы ОДКБ

Оказывается, это не организация-фантом, а вполне реальная сила. Все мы помним про пресловутый пятый пункт устава НАТО. Эти пунктом неискушённым еврообывателям все уши прожужжали. Однако он ещё ни разу не сработал. Несмотря на многочисленные шапкозакидательства. А ОДКБ принял решение по оказанию помощи Казахстану в рекордно короткий срок. И в течение нескольких ночных часов начал это решение имплементировать. Проба пера оказалась более чем успешной. Натовским коллегам остаётся только робко завидовать со стороны. Они так не могут. Сами признали незадолго до Нового года – наша организация громоздкая, неуклюжая, тугоподъёмная. Что же, ваши, как говорится, проблемы.

Приятно удивил и лидер страны Касым-Жомарт Токаев. Я его немного недооценил. Может быть, обстановка его отрезвила. По-другому вряд ли бы получилось. Только в экстремальных условиях начинает работать инстинкт самосохранения, подсказывая единственно правильные решения. Падение власти в любой постсоветской республике автоматически влечёт за собой демонтаж государственности, а также ликвидацию экономического суверенитета и угасание национальной культуры. Успех цветной революции – это путь в никуда. Любое промедление смерти подобно –в буквальном смысле слова. Тем более противник подготовлен заранее, и он опасен.

Костяк бандформирований составляли вовсе не обездоленные выходцы с сельской местности, едва умеющие держать в руках горячее и холодное оружие, а отлично подготовленные игиловские* или постигиловские диверсанты. Возможно, прошедшие военную подготовку в лагерях, местонахождение которых ведомо одному лишь Аллаху. И российским спутниковым системам. То, что Турция не прочь похулиганить в республиках Средней Азии – это секрет Полишинеля. А то, что кураторы турецкой власти, добрые друзья из британских секретных служб, не прочь похулиганить во всей России – тем более. Попытка захватить или на долгие годы дестабилизировать Казахстан – это тот случай, когда нужно ставить жёсткий заслон.

Инфильтрация парамилитаристских подразделений для уничтожения страны – это проверенный приём. В 2011 году нечто подобное произошло в Ливии, которая в свои лучшие времена, называлась Народной Ливийской Арабской Джамахирией. Муаммар Каддафи тогда эмоционально предупреждал о вторжении террористических бригад извне. Слушатели снисходительно посмеивались, не ведая, чем закончится дело. Ливии скоро не стало. Фактически нет её до сих пор. Похожим образом действовали диверсионно-бандитские отряды из Колумбии, проникавшие в Венесуэлу для борьбы с Николасом Мадуро. И в Венесуэле эта авантюра уже не прошла. Равно как и в Белоруссии.

Казахстанский прецедент, уверен, во многом станет переломным. Апробация сценария подавления попытки вооружённого захвата власти проходит эффективно. Три тысячи российских миротворцев плюс пятьсот белорусских миротворцев, а заодно и киргизы с армянами – это сила внушительная. К тому же вид военной техники действует отрезвляюще на самых фанатичных безумцев. И в их головы начинает стучаться мысль о том, что лучше ходить на двух ногах по земле, чем лежать под деревом в джаннате. Это психологический фактор, а его ни в коем случае нельзя списывать со счетов.

В общем, желаю добрым людям доброго здравия и успешного продолжения начатого дела. ОДКБ на наших глазах наполнилось реальным содержанием. Всё-таки казахский гамбит «западных партнёров», как бы искусно и виртуозно он ни был подготовлен, не проходит. И никакой другой гамбит на постсоветском пространстве, смею надеяться, уже не пройдёт. Приятно, что ни говори, наблюдать, как открывается новая, достойная страница в отечественной истории.

*участники организации запрещенной в РФ

Александр Филей, Латвия