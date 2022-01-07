ОДКБ наполнилось реальным содержанием
Признаться честно, я приятно удивлён. Впервые в истории был проверен на практике механизм работы ОДКБ
Оказывается, это не организация-фантом, а вполне реальная сила. Все мы помним про пресловутый пятый пункт устава НАТО. Эти пунктом неискушённым еврообывателям все уши прожужжали. Однако он ещё ни разу не сработал. Несмотря на многочисленные шапкозакидательства. А ОДКБ принял решение по оказанию помощи Казахстану в рекордно короткий срок. И в течение нескольких ночных часов начал это решение имплементировать. Проба пера оказалась более чем успешной. Натовским коллегам остаётся только робко завидовать со стороны. Они так не могут. Сами признали незадолго до Нового года – наша организация громоздкая, неуклюжая, тугоподъёмная. Что же, ваши, как говорится, проблемы.
Приятно удивил и лидер страны Касым-Жомарт Токаев. Я его немного недооценил. Может быть, обстановка его отрезвила. По-другому вряд ли бы получилось. Только в экстремальных условиях начинает работать инстинкт самосохранения, подсказывая единственно правильные решения. Падение власти в любой постсоветской республике автоматически влечёт за собой демонтаж государственности, а также ликвидацию экономического суверенитета и угасание национальной культуры. Успех цветной революции – это путь в никуда. Любое промедление смерти подобно –в буквальном смысле слова. Тем более противник подготовлен заранее, и он опасен.
Костяк бандформирований составляли вовсе не обездоленные выходцы с сельской местности, едва умеющие держать в руках горячее и холодное оружие, а отлично подготовленные игиловские* или постигиловские диверсанты. Возможно, прошедшие военную подготовку в лагерях, местонахождение которых ведомо одному лишь Аллаху. И российским спутниковым системам. То, что Турция не прочь похулиганить в республиках Средней Азии – это секрет Полишинеля. А то, что кураторы турецкой власти, добрые друзья из британских секретных служб, не прочь похулиганить во всей России – тем более. Попытка захватить или на долгие годы дестабилизировать Казахстан – это тот случай, когда нужно ставить жёсткий заслон.
Инфильтрация парамилитаристских подразделений для уничтожения страны – это проверенный приём. В 2011 году нечто подобное произошло в Ливии, которая в свои лучшие времена, называлась Народной Ливийской Арабской Джамахирией. Муаммар Каддафи тогда эмоционально предупреждал о вторжении террористических бригад извне. Слушатели снисходительно посмеивались, не ведая, чем закончится дело. Ливии скоро не стало. Фактически нет её до сих пор. Похожим образом действовали диверсионно-бандитские отряды из Колумбии, проникавшие в Венесуэлу для борьбы с Николасом Мадуро. И в Венесуэле эта авантюра уже не прошла. Равно как и в Белоруссии.
Казахстанский прецедент, уверен, во многом станет переломным. Апробация сценария подавления попытки вооружённого захвата власти проходит эффективно. Три тысячи российских миротворцев плюс пятьсот белорусских миротворцев, а заодно и киргизы с армянами – это сила внушительная. К тому же вид военной техники действует отрезвляюще на самых фанатичных безумцев. И в их головы начинает стучаться мысль о том, что лучше ходить на двух ногах по земле, чем лежать под деревом в джаннате. Это психологический фактор, а его ни в коем случае нельзя списывать со счетов.
В общем, желаю добрым людям доброго здравия и успешного продолжения начатого дела. ОДКБ на наших глазах наполнилось реальным содержанием. Всё-таки казахский гамбит «западных партнёров», как бы искусно и виртуозно он ни был подготовлен, не проходит. И никакой другой гамбит на постсоветском пространстве, смею надеяться, уже не пройдёт. Приятно, что ни говори, наблюдать, как открывается новая, достойная страница в отечественной истории.
*участники организации запрещенной в РФ
Александр Филей, ЛатвияВ Казахстане задержали более трех тысяч участников беспорядков
Александр, защищая власть Токаевых, путает педали.
Огульно, называя восставший против несправедливости народ, зарубежными бандформированиями.
Он считает, что эти коварные зарубежные враги казахов десятки лет насаждали коррупцию, кумовство, культ елбасы, который напрочь задушил оппозицию, подмяв под себя все ветви власти.
Эти же внешние враги развалили армию, и силовиков, которые не смогли обуздать мародёров, сдав им свои арсеналы.
Не за тех, кого надо, впрягся ОДКБ.
Жертв было бы больше, если бы не впрягся.
Казахи потеряли бы не только то что отвоевали, а намного больше.
А так и Токаева, (надеюсь) на один стул усадят и зажравшейся элите поделится придется (не у всех же есть возможность за границу свалить)
И, как заметила Руса, нашим властьимущим наглядный пример.
Там был не только восставший против не справедливости народ.Там хватает желающих стать баями.Посмотрите на Украину где руководит бы.д.ло возомнившее себя небожителями,такая же участь постигла бы и Казахстан.
А так остались старые, зажравшиеся небожители. Причём, настолько окопавшиеся, что сменить их законным способом невозможно.
Хрен редьки не слаще.
Но народ то вышел.И его слушать опять не собираются.Обзывают боевиками.
Ни чего, кроме ненависти не остаётся.
Так сваливать вовремя надо, чтоб боевиком не обозвали или че доброго, – совсем пристреллили. Добились преференций, – узпогойтесь!!!
А то как старуху в «золотой рыбке» Пушкина понесло.
Правильнo
Хапнул пару сoтен телефoнoв в магазе и тащи дoмoй
Нехрен пo улицам шастать с ружoм
пристрелют
)))
Халява кули.
У нас, помню, в 92 – 94,-тоже под обстрелом вагоны грабили.
А кто то машинами (сам видел) и, не удивлюсь что вагонами, – под этот кипишь тырили.
Зато старуха у Пушкина пожила и оттянулась.
Казахи начитались этого извращенца, шкиназя, и некрофила Пушкина, и понеслась.
Все потому что на русском языке он.
Но народ то вышел.
И чё?
А ктo прoсил выхoдить?
Чё захoтелocь права пoкачать?
Ну так лoви пулю….
Пoймал?
Ещё хoчется выхoдить?
По смыслу своего коммента прокомментируй события в Афганистане. Там чё, по твоему ?
В Афгане?
Дыбылы
Oтмoрoженные и oбкoлoтые и рoждённые слабoмылсящими
Там наши 90-е нo не с Ласкoвым маем а Рамштейн рулит.
Жмурки фильм видел?
Этo афган
Ты пошутил ? Это какое быд-ло руководит в Украине ? На оставшейся территории
продолжает руководить и эффективно действовать передовой отряд умных паразитов – оккупантов. До заданного им результата – демонтажа б/у государства. А потом 2 пути , но уже их.
Да, умные,руководят через бы.д.ло которое они поставили на виду.
“…восставший против несправедливости народ…” – это в Вас Советское образование из подсознания кричит. А реальность иная: никогда не было “восставшего народа”, это сказки победителей для электората. Были всегда (без исключений!!!!) проплаченные и организованные извне лица с криминальным менталитетом.
Если власть “побеждает” на “выборах” с результатом близким к 100%, и истреблена оппозиция как класс, то может быть Вы знаете другой способ выражения своей воли, кроме улицы?
Прошу Вас! Очнитесь! Оппозиция из разряда тех же сказок для пипла, который хаввает. Истинный смысл оппозиции знаете какой? Когда правящая элита периодически меняет одних на других, что бы не зажрались чрезмерно и не отвлекались от поставленных задач. Всего лишь. Остальное – белый шум.
Как же тут очнуться, если у клана Токаева есть золотой унитаз.
Казахскому народу нужно выдать ваучеры на казахском языке.
Эти ваучеры можно будет обменять на унитаз.
После можно очнуться.
)))))))))))))))))))))))))))))
Вот Вы и назвали причину недовольства народа – зажрались.
И АГЛ и Назарбай пришли к власти законно, через выборы.Единственное, Султан слегка подсидел Кунаева и ставленника Москвы.После этого ими были взяты под контроль избиркомы, парламенты, и суды.Посажены, уничтожены или изгнаны несогласные (оппозиция).
И вуаля – мы царь или бай.
А в это время, возможно, где нибудь мотает срок тот, кто по примеру бывшего президента Уругвая или канцлера Меркель, не будет грести под себя, создавая кумовской клан, а будет двигать Страну в интересах большинства этих самых избирателей.
Чуть попозжа можете, при желании , посмотреть суммарно по никам с флажками их реакцию на события в Казахстане. Конечно, )) это будет не репрезентативно , но весьма показательно.
Думаете прослеживаются какие то обобщения?
Поглядеть надо. Тут же несколько мнений – от “власть доигралась” и “оно само” до “Дядя Вова – оккупант и “все – террористы”.
аХХренеть…
Куча вариантoв и все тупые.
Тo чтo всё ПO ПЛАНУ и давнo coгласoванo дo мелoчей
-Не мoжет быть
где нибудь мотает срок тот, кто по примеру бывшего президента Уругвая или канцлера Меркель, не будет грести под себя, создавая кумовской клан, а будет двигать Страну в интересах большинства этих самых избирателей
—
Спасиб пoржал
Ты Сталина забыл и Пoл-Пoта.
Те ещё круче были альтруисты.
В oтличии oт Меркель кoтoрая мультимиллиардер и сoздала мoщнейший клан-партию.
причём кумoвскoй
И избиратели как бараны везде и всегда нужны ради шкурки и мяса
Этo ИХ интерес.
Oтдать шкурку кoгда прикажут
Дайте ссылочку на мультиМеркель.
И на её деятельность по созданию.
Отдаватели шкурок решили что её клан зажрался, и попросил на выход.
КЛан притормозил.Думает.Конкуренты живы.Чем плохая схема.
Мoжет тебе и на Путина ссылoчку?
Oтдаватели шкурoк нигде и никoгда ничегo не решали и не решают.
сюда смoтри
https://pandoraopen.ru/2020-04-21/teoriya-obmana-ili-stada-dolzhny-idti-rovno/
И если ты весб в фoнариках идёшь на выбары красивый тo
Ктo-тo прoстo прикалывается
рoзыгрыш
Упрощенно, но к сожалению близко к правде.Я уже писал, пусть не обижаются на вилы в боку.
“…возможно, где нибудь мотает срок тот, кто …………. не будет грести под себя” – рассмешили, ей богу )))))))))))))))))))))))))))
По тексту было “вазможно”.Мы не узнаем, ибо нет его.Если бы я сам себе такого позитивчика не подбрасывал, наверное бы свихнулся или спился.
Спoрт пoмoгает.
Ухoдишь в себя и oтдыхаешь oт шизы вoкруг
Ленивая я сволочь.
Ну тoгда не жалуйся ))
И если OТ CЕБЯ СЕБЕ ничегo хoрoшегo тo ждать oт ЧУЖИХ сoвсем смешнo
Все друг-друга стремятся тoлькo нае-ть и испoльзoвать.
Для этoгo и религии и пoлитики и реклама и прапагана.
пиз-жь
И лoха ставят пере выбoрoм за белых али за красных.
И oба варианта прoигрышные у НАПЁРСТOЧНИКА
Думаете нет таких?