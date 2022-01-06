Невиданная чистка рядов и другие итоги “прогрессистского переворота” в США. Константин Черемных
Хроники перерождающегося мира: что началось в США после последних выборов, как изменилось положение евреев во власти, за кем будут и за кем не будут пристально следить хозяева цифровой повестки, о какой тенденции говорят разрозненные события в разных уголках планеты. Об этом и многом другом рассказывает эксперт Института Динамического Консерватизма Константин Черемных. Ведущий Илья Титов
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