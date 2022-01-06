Исцеляющая музыка. Леонид Викторович Тимошенко
Концерт уникальной фортепианной музыки Звёздного маэстро Леонида Викторовича Тимошенко в Москве.
Автор и исполнитель – кандидат физико-математических наук, доктор наук 1-й степени по специальности “Астрофизика”.
Класс композиции по индивидуальной программе в консерватории освоен за рекордно короткий срок – 2 года. Композитор-виртуоз, лауреат международных фестивалей искусств, писатель и член Союза литераторов России, председатель Секции “Синтез творчества” Научно-образовательного Совета и почётный член Русского Космического Общества. Автор музыки к множеству фильмов, телепрограмм и спектаклей.
Он сочиняет с закрытыми глазами и может сыграть весь свой концерт в полной темноте.
Помнит все свои произведения наизусть. Может спонтанно создать музыкальный образ любой темы, а взяв Вашу руку и посмотрев вам в глаза, он сыграет состояние Вашей души и всю вашу жизнь.
“Музыка – язык очень высокого уровня сложности и богатства. Это космический язык, который дается нам для выполнения многих жизненных целей. В последнее время мою музыку всерьез называют “лечебной”. Она неизбежно приносит комфортное состояние,” – говорит Маэстро.
Быть Добру!
#ЛеонидТимошенко #ЗвёздныйМаэстро #ИсцеляющаяМузыка
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