Разбойники, ставшие мировой элитой. Пираты: история восхождения
Когда появились первые пираты? Почему в культуре запада образ пиратов романизирован? Как это веяние пришло в Россию, и какие события этому способствовали? Какова роль пиратства в событиях мировой истории? Об исторической значимости пиратства, и том как это изменило историю в новом цикле лекций рассказывает Фёдор Лисицын.
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