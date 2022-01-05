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Разбойники, ставшие мировой элитой. Пираты: история восхождения

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Когда появились первые пираты? Почему в культуре запада образ пиратов романизирован? Как это веяние пришло в Россию, и какие события этому способствовали? Какова роль пиратства в событиях мировой истории? Об исторической значимости пиратства, и том как это изменило историю в новом цикле лекций рассказывает Фёдор Лисицын.

Книги Ф. Лисицына https://den-magazin.ru/utm/802
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Сайт издательства “Наше Завтра” https://nzavtra.ru/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=h_BxLPj3FpY
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