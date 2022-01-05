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Построим такую же крутую страну как Америка и Европа!

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На всякий случай надо сохранить на будущее.
На Украине и в Армении уже построили. Ну и невероятным киргизам надо конкуренцию составить.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7349777.html
Метки: идиоты, Казахстан, протесты, средняя азия, Украина, юмор
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2 Комментария » Оставить комментарий

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