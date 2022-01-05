История опытов над людьми на Западе. Расследование Валентины Киселёвой
Как структуры, подконтрольные мировым элитам, под видом лечения неоднократно проводили эксперименты на ничего не подозревавших людях. Об этом и многом другом рассказывает в своём расследовании эксперт по вопросам биоэтики Валентина Киселёва.
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