Новости Украины и Новороссии 27 декабря 2018
- 13:17 Кукурузные палочки для личинок.
- 12:57 Киев избавляется от Суворова.
- 11:55 Украинец Ковтун, «живущий» на российском ТВ, попал на «Миротворец» (ВИДЕО).
- 10:23 Новогоднее представление для детей прифронтового Стаханова.
- 08:31 Австрийский журналист рассказал, что делают на Украине с критиками власти.
- 08:03 Проститутки и наркоманы: украинский ответ календарю Минобороны России (ФОТО).
- 07:00 Это Украина: мужчине сломали рёбра в очереди за дешёвым хлебом.
- 06:00 Украинцы — расходный материал западных фармкомпаний.
- 01:27 Россия должна признать Республики Донбасса, — Поклонская (ВИДЕО).
- Вчера 23:30 В Совфеде жёстко ответили на заявление Порошенко о судоходстве в Азовском море.
- Вчера 22:23 Планы Министерства Здравоохранения ДНР на 2019 год.
Кукурузные палочки для личинок
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Киев избавляется от Суворова
Экспертная комиссия Министерства культуры Украины приняла окончательное решение о переносе памятника великому полководцу Александру Суворову, который сейчас стоит во дворе Киевского военного лицея им. Ивана Богуна.
Комиссия приняла такое решение единогласно, и теперь памятник можно будет демонтировать.
«О необходимости этого я неоднократно говорил уже в течение нескольких лет и в СМИ, и в общении с руководством лицея, и с глубокоуважаемым мною Героем Украины Игорем Гордийчуком», — радуется украинский министр культуры Евгений Нищук.
Он уточнил, что до сих пор «кому-то были выгодны такие промедления и, как следствие, спекуляции и искажения».
Ранее украинские СМИ писали, что после демонтажа памятник Суворову не уничтожат, а отправят на задний двор лицея. Место Суворова перед зданием лицея якобы должен занять украинский гетман Иван Богун, в честь которого в 1992 году было переименовано Суворовское военное училище, открытое в Киеве в 1947 году.
Читайте также: Проститутки и наркоманы: украинский ответ календарю Минобороны России (ФОТО 18+)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинец Ковтун, «живущий» на российском ТВ, попал на «Миротворец» (ВИДЕО)
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, давно «прописавшийся» на российском телевидении в качестве эксперта из «незалежной», попал на страницы скандального сайта «Миротворец».
«Патрiоти» обвиняют его в «участии в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение».
Особую ярость украинцев вызывает тот факт, что на заработанные непосильным трудом (см. видео ниже) деньги Ковтун приобрел недвижимость в Москве.
Добавим, что в октябре 2017 года «Комсомольская правда» писала о гонораре украинского политолога за участие в российских ток-шоу. Источник издания тогда сообщил, что Ковтун является «самым дорогим» гостем эфиров.
«Его месячный заработок со всех шоу и каналов — от 500 до 700 тысяч рублей. Иногда до миллиона (рублей) в месяц», — говорил осведомлённый собеседник.
Читайте также: Стали известны лидеры президентского рейтинга и антирейтинга на Украине
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Новогоднее представление для детей прифронтового Стаханова
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Австрийский журналист рассказал, что делают на Украине с критиками власти
Журналист австрийской телерадиокомпании ORF Кристиан Вершюц, работающий на Украине, попросил помощи, опасаясь националистов, которые преследуют критиков действующей власти, пишет газета Kronen Zeitung.
По данным издания, он написал обращение правительству Австрии и руководству своей телерадиокомпании с просьбой о помощи.
Он заявил, что опасается за свою жизнь из-за нападений радикалов на представителей СМИ. По его словам, по всей Украине действуют ультранационалистические группы, которые угрожают журналистам, освещающим с критической точки зрения политику киевских властей.
«Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим», — написал Вершюц в обращении.
В связи с этим, журналист просит Вену повлиять на власти Украины, и, в частности, добиться удаления его из списка «агентов Кремля».
Помимо этого Вершуц подчеркнул, что на Украине ему и его коллегам крайне сложно работать, поскольку им все чаще отказывают в аккредитации, а также часто угрожают физической расправой. При этом он заявил, что западные страны знают о происходящем на Украине, и призвал их прекратить «молчание ягнят».
Читайте также: В Совфеде жёстко ответили на заявление Порошенко о судоходстве в Азовском море
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Проститутки и наркоманы: украинский ответ календарю Минобороны России (ФОТО)
На Украине выпустили календарь на будущий год. Посвящён он предстоящим выборам президента, хотя собственно выборов касается только часть лозунгов. И хотя выпущен украинский календарь был с неделю назад, его уже успели окрестить в Сети украинским ответом на календарь Минобороны России.
Оценить «масштабы трагедии» читатель сможет сам: фото всех разворотов — чуть ниже, под текстом. Мы же отметим, что «курс по 8» — это намек на курс доллара, который до госпереворота как раз и составлял 8 гривен за доллар. Таким образом, «Новый курс по 8» — это обещание всё исправить, вернуть «золотой век» Януковича.
Гречка же на Украине давно уже стала стала синонимом подкупа избирателем кандидатами во власть.
Наши читатели постарше должны помнить легендарную композицию рок-группы «Алиса» «Всё это рок-н-ролл», там были такие слова: «Ну а мы, ну а мы, п…, наркоманы, нацисты, шпана, как один социально опасны, и по каждому плачет тюрьма…»
Заменив п… на начинающихся с той же буквы проституток, получаем в целом тех, кто снялся для календаря. На самом деле, идея создателей календаря ясна — так, например, в Австралии каждый год снимают мускулистых пожарных для календаря, который пользуется огромной популярностью.
Но в украинском исполнении эта идея выглядит как проект профсоюза украинских жриц любви. Отлучившихся для съёмок с работы из стран ближнего зарубежья. Как с запада, так и с востока.
Вот как прокомментировал выход украинского календаря военкор Александр Коц:
«Новогодние страсти по календарям. Минобороны России выпускает крутейший календарь с милитари юморком. Странно, что его до сих пор нет в магазинах „Армия России” — календарь предлагается бесплатно скачать на сайте МО.
В Японии (с которой мы до сих пор в состоянии войны) хитом сезона стал календарь с Путиным. Его, по данным CNN, разобрали раньше, чем местных фигуристов и актеров. И теперь спешно допечатывают».
«А на Украине, кроме голых баб, выступающих за наркоманов, проституток и против, разумеется, ваты и агрессора, предьявить-то и нечего», — написал он на своей странице в соцсети.
Читайте также: Назван возможный сценарий возвращения военного положения на Украине
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Это Украина: мужчине сломали рёбра в очереди за дешёвым хлебом
25 декабря 2018 года в Энергодаре Запорожской области в очереди за хлебом мужчине сломали рёбра.
По словам самого пострадавшего, произошло это около 8:30 в магазине сети «АТБ» (украинский аналог «Пятёрочки» — сеть супермаркетов с ограниченным ассортиментом и невысокими ценами — прим. РВ).
Мужчина рассказывает, что простоял в ожидании хлеба около двух часов. Казалось бы, неужели в Энергодаре есть дефицит хлеба? Какая нужда стоять в очередях? Но такое длительное ожидание связано с тем, что именно в этой сети магазинов продается самый дешевый хлеб, который сами пенсионеры называют «социальным». И, как правило, приходят заранее, чтобы купить, пока не разобрали.
Так вот, после того, как работниками магазина в зал была вывезена конструкция, на которой обычно перевозят хлебные изделия, к полкам, где он хранится, рванула целая толпа ожидающих товар людей.
И в то время, когда мужчина попытался взять буханку хлеба, его буквально снесли с ног, вдавив внутрь сооружения. В результате падения мужчина получил травму ребер.
По рассказам постоянных посетителей магазина, случай с мужчиной не единичный. В зале магазина регулярно происходят потасовки и борьба за хлебные изделия. Сотрудники магазина, по словам людей, просто снимают происходящее на телефоны, не предпринимая при этом никаких мер.
Читайте также: На Донбассе уничтожен «Сталкер» из ВСУ (+ВИДЕО, ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинцы — расходный материал западных фармкомпаний
В последние годы на Украине ведется широкая пиар-кампания по привлечению населения к клиническим исследованиям (КИ). Функционеры Минздрава рассказывают о том, как они полезны для людей и выгодны государству.
Однако ситуация в «отреформированной» медицине страны — самая благодатная для широкомасштабных бесконтрольных опасных экспериментов. Включая те, что направлены на углубление депопуляции населения.
КИ охвачены практически все медицинские отрасли. Только в октябре—ноябре 2018-го в Минздраве издали приказы о проведении десятков исследований в области онкологии (больше всего), эндокринологии, пульмонологии, хирургии, дерматологии.
За 2017 год произошел более чем 3-кратный рост количества испытаний лекарственных средств, применяемых в педиатрической практике.
На Украине наиболее распространены клинические исследования III фазы — масштабные исследования с вовлечением тысяч больных. Проводятся в стране и так называемые двойные слепые КИ, когда одна из групп пациентов получает исследовательский препарат, а вторая — плацебо (препарат без действующего вещества), хотя ее представители уверены, что их лечат.
Вот мысли из программной речи относительно стратегии проведения КИ в Украине замдиректора Государственного экспертного центра Минздрава Украины (ГЭЦ) по клиническим вопросам Людмилы Ковтун: «Количество клинических испытаний давно стало мерилом развитости страны.
В США осуществляется 14 000 клинических испытаний, тогда как в Украине только 270. По показателю числа КИ на 100 тыс. населения Украина более чем вдвое проигрывает нашим соседям — Польше и Румынии».
Возможно, цифры и соответствуют действительности, но исследования исследованиям рознь. Послушаем директора Государственного учреждения Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины Ильи Емца, где оперируют детей, включая младенцев, страдающих кардиопатологиями.
В этом году этот центр наладил сотрудничество с американским Институтом регенеративной медицины Wake Forest, специализирующемся на биоинженерии, клеточных технологиях, выращивании органов.
«Чем американцев заинтересовала украинская клиника?» — спросил журналист одного из украинских изданий. Ответ поражает откровенностью: «В США дальнейшее развитие идей профессора затруднительно. После экспериментальной части, опытов с животными должна начаться клиническая стадия.
В Америке с этим строго, все зарегулировано, применение технологий на людях может обернуться подсудными делами. Но эти разработки можно применить у нас».
Возможно, будет прорыв, а возможно, его и не будет, ведь, как известно, побочные эффекты от применения фармакологических препаратов могут сказываться не через месяц-два, а спустя годы после применения, приводить к генетическим мутациям, отражаться на будущих поколениях.
На Украине открыто говорят, что даже среди зарегистрированных препаратов, продающихся в аптеках, есть масса лекарственных средств для детей, которые подрывают репродуктивные функции, отражаясь на здоровье во взрослом возрасте.
Вот мнение на этот счет не просто медицинского эксперта, а совладельца крупнейшей фармакологической фабрики Украины «Дарница», по совместительству — депутата Верховной Рады Глеба Загория: «Контролирующая функция государства до конца не реализована.
Нонсенс, что в нашей стране беспрепятственно продаются продукты, относящиеся к группе иммуностимуляторов и иммуномодуляторов.
На рынках Западной Европы, США и Японии существуют в этом отношении четкие регуляции. Их суть в том, что такие препараты должны пройти усложненные клинические тесты как минимум на два критических показателя — это терратогенность и мутагенность.
Эти продукты должны быть исследованы на предмет воздействия на плод и на следующее поколение, чтобы максимально снизить риск генетических последствий их применения. Детям 3–5 лет назначают иммуномодуляторы-таблеточки и еще рекламируют их по телевизору — это преступление.
Эти деньги черные, кровавые. В результате мы имеем бесплодие нации, слабый иммунитет…
Потому что люди бездумно и бесконтрольно принимают лекарства, которые запрещено принимать».
Но насколько эти деньги черно-кровавые? Ведь такое «разрегулирование» ― это зеленый свет для экспериментов, направленных на депопуляцию, сокращение населения.
Подавление репродуктивных функций — это не что иное, как уничтожение будущего, это фармакологический геноцид.
А вот мнение о фармконтроле по-украински голландского доктора Джона Лисмана, сказанные на крупнейшем фармакологическом форуме CPhI Worldwide в Барселоне: «Я не могу понять, как международные организации могли допустить, что лекарства, которые они поставляют, не проходят национальной процедуры регистрации?
Если Украина хочет сформировать соответствующую европейским требованиям нормативную базу в сфере лекарственных средств, она не может принимать лекарства из Канады или США, или откуда угодно без их тщательной проверки.
Также я видел, что есть препараты, которые остаются под патентами в Украине, но не в странах ЕС. Не понимаю, как это возможно. Почему в Украине патенты заканчиваются позже, чем в других странах? Подобная ситуация в ЕС могла бы стать предметом расследования Европейской комиссии».
Но, видимо, Европейскую комиссию не очень-то и волнует, что Украина становится полем для сомнительных экспериментов и утилизатором препаратов и вакцин низкого качества.
Между тем ДЭЦ Минздрава в методичках о клинических испытаниях преподносит совсем безоблачную картину: «Почти ни один препарат в Украине не может быть зарегистрирован без результатов клинических испытаний, ведь они доказывают его эффективность и безопасность.
То, что исследования в Украине проводятся на должном профессиональном уровне, неоднократно подтверждалось в ходе аудитов Управления продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration), а также Европейским Медицинским Агентством (European Medicines Agency)».
Правда, Минздрав сообщал и о том, что ряд исследований был приостановлен до устранения недостатков в документах, а некоторые исследования были полностью прекращены.
Однако ни один случай выявления таких нарушителей не был отображен в СМИ, абсолютно никакой информации о рассмотрении в судах Украины дел, где бы пациенты добивались компенсации за утрату здоровья в результате данных экспериментов. Это в Америке и Европе с этим строго, а на Украине…
Видимо, нищая Украина согласна жертвовать здоровьем детей и будущих поколений, ведь, как сказано в цитированном обращении ДЭЦ Минздрава, «клинические исследования для страны — это, прежде всего, уменьшение затрат на лечение пациентов инновационными препаратами».
Иными словами, «мышеловка с бесплатным сыром» медфункционерам выгоднее, поскольку позволяет экономить средства на больных.
Стоит напомнить, что украинские больницы испытывают сегодня небывалый дефицит врачей при их высокой загруженности и низкой оплате труда. В таких условиях соглашаются на все, на любые подачки, на проведение любых опытов над людьми.
Население Украины становится утилизатором фармпрепаратов, ненужных Европе. Об этом уже говорится с трибуны ВР. Так, замглавы Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко около двух лет назад обнародовала документ Минздрава, который потряс общественность и вызвал негодование у специалистов медицинской отрасли.
В докладной записке замминистра здравоохранения Игоря Перегинца на имя тогдашнего министра Александра Квиташвили шла речь о намерении распространить по регионам Украины более 100 тыс. упаковок противогриппозного средства «Тамифлю», закупленного еще в 2009 г., когда население Украины было охвачено первой паникой свиного гриппа.
Цинизм ситуации заключался в том, что медикаменты с истекшим сроком годности предлагалось передать в регионы «на добровольной основе». Никакого, так сказать, принуждения.
«Не может Минздрав передавать 105 176 упаковок «Тамифлю», срок годности которого закончился, в регионы, — пояснила Сысоенко причины своего решения обнародовать докладную записку за подписью г-на Перегинца. ― Ведь требованием ст. 23 Закона Украины «О лекарственных средствах» предусмотрено, что некачественные лекарства, включая те, срок годности которых истек, подлежат утилизации и уничтожению!»
Шум как возник, так и стих.
Г-н Перегинец после успешной операции по иммунизации детей Украины от полиомиелита уехал работать в Швейцарию.
Вакцинация от полиомиелита — отдельная тема. Ее Минздрав проводил в тесном взаимодействии с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), собираясь охватить 95% детей в возрасте до 10 лет.
Началась эта полиокомбинация с обещания канадского правительства в 2014 году, когда населению Украины было не до медицинских новшеств, выделить 5 млн. канадских долларов на приобретение первой партии вакцин в качестве безвозмездной помощи. Затем Украина приобретала вакцины за свои.
И уж потом, в июне 2015-го, в Закарпатской обл. «вдруг» случилась вспышка полиомиелита и были введены неотложные меры по массовой иммунизации.
Пошел процесс по поглощению Украиной огромных объемов данных вакцин. И все это произошло вскоре после того, как на 68-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения прозвучал призыв к государствам, использующим данную пероральную полиовирусную вакцину, подготовиться к глобальному ее изъятию в апреле 2016 г.
То есть, проще говоря, ненужную европейцам вакцину решили слить в подставленные рты украинских детей.
8 февраля 2017-го в Одессе состоялось уникальное судебное заседание по этому поводу. Иск к Министерству здравоохранения с требованием приостановить 3-й тур дополнительной вакцинации подал уже много лет глубоко копающий «прививочную тему» журналист Сергей Дибров.
Представители министерства, как и ожидалось, на суд не явились, Окружной административный суд Одессы в удовлетворении иска отказал.
«Даже выводов каких-либо ученых по этому поводу Минздрав не имеет, ― писал Дибров. ― Минздрав не смог представить даже подтверждение того, что вспышка полиомиелита в Украине действительно была».
Вспомним и заявление губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля (было размещено на его официальном сайте), когда Минздравом якобы были установлены случаи заражения двух детей полиомиелитом в Закарпатье.
Москаль утверждал, что он уже обратился в Генпрокуратуру с заявлением о фабрикации этих данных и прямом давлении на закарпатских врачей со стороны высшего руководства Минздрава: «Ни одного случая полиомиелита в Закарпатье не выявлено.
Была организована информационная атака о «вспышке полиомиелита в Закарпатье». Заместитель главы Минздрава звонил в Ужгород и требовал от главных врачей подтвердить диагноз «полиомиелит», угрожая им увольнением».
Вопиющий факт! И тишина, и никаких расследований и последствий.
В Украину завезли 12,5 млн. доз вакцин, притом что годовая потребность в плановых прививках в Украине — 2 млн.! Вторая страна, в которую массово завезли вакцину, — это Уганда, куда завезли 5 млн. доз.
Теперь, «впав в зависимость» от полиомиелита, Украина автоматически попала в ряд таких неблагополучных стран, как Афганистан, Пакистан, Сомали, Сирия…
Интересно, что европейские фармацевтические лобби упрощают мероприятия по проведению КИ в «либеральных странах». Например, упрощение состоит в том, что после информирования пациентов о проведении исследований от них не требуется получать письменное информированное согласие.
Более того, допускается, что субъект может считаться включенным в исследование, если он не отказался от участия.
Между тем украинские медики обращают внимание на низкую квалификацию членов этических комитетов, которые должны контролировать КИ. Виктория Доброва, доктор фармацевтических наук, профессор кафедры фармакологии и клинической фармации Национального фармацевтического университета, утверждает, что на Украине нет унифицированных методических пособий и периодических изданий по биоэтике, слабо преподаются правовые аспекты экспертизы.
Спрашивается, как «эксперты-биоэтики» воспримут, к примеру, такие идеи, звучащие в современных западных методичках по биоэтике? «Знание ценно само по себе, независимо от пользы, которую могло бы принести его применение. Эта идея отражает представление о ценности понимания сущности человека и мира вокруг него, даже если практическая польза от нового знания не очевидна.
В соответствии с этой позицией исследование, не обладающее потенциалом практической пользы, тем не менее считается этичным».
Это соображение мы почерпнули в европейском учебнике по исследовательской этике. Книга издана в ходе совместного проекта «Advanced Certificate Program for Research Ethics in Central and Eastern Europe», осуществляемого Вильнюсским университетом и американским коллежем Union Graduate College (Нью-Йорк, США).
Согласитесь, очень похоже на логику исследований, которые проводились на заключенных концентрационных лагерей в нацистской Германии и включали в себя принудительную стерилизацию, воздействие радиации, холода, инфицирование малярией и туберкулезом, а также многие другие жестокие эксперименты над людьми с причинением им боли, страданий, увечий, а также приводившие к смертям.
С этими случаями, к слову, и связано зарождение исследовательской этики, они стали основанием для создания Нюрнбергского кодекса.
Но похожие исследования проводились и после его утверждения.
Например, исследование сифилиса в американском Таскиги в 1932–1972 годах. Эксперимент проводился Американской службой общественного здоровья.
В нем участвовало около 400 больных сифилисом мужчин-афроамериканцев, большинство из которых были неграмотными, а также около 200 здоровых мужчин — представителей контрольной группы.
Задачей эксперимента являлось наблюдение за естественным развитием сифилиса в отсутствие лечения. Участникам не сообщали о том, что они вовлечены в клинические исследования, а взятие анализов представлялось как «бесплатное лечение».
Ко времени начала этого исследования в 1932 г. эффективного лечения сифилиса не существовало. Однако с изобретением пенициллина в 1947 г. такое лечение появилось. Тем не менее исследователи не только не стали его применять, но, напротив, препятствовали этому.
К окончанию эксперимента только 74 участника остались в живых, из числа их жен 40 оказались зараженными, 19 детей были рождены больными, хотя лечение позволило бы этого избежать.
Это только один известный пример нарушения этических норм.
«Дело в том, что не всегда неэтичное исследование становится широко известным и, кроме того, далеко не во всех случаях происходит заведомое нарушение исследователями морально-этических норм.
Часто исследователи или не осознают, что их проекты вступают в противоречие с этическими принципами, или же, зная об этом, полагают, что эти противоречия оправдываются пользой, которую исследование способно принести обществу, или коммерческой выгодой», ― говорится в указанном учебнике.
Вообще же ситуация с клинисследованиями на Украине напоминает так называемый эксперимент Мануэля Вакенгейма. Вакенгейм — французский карлик — обратился в Верховную комиссию ООН по правам человека с заявлением позволить ему зарабатывать на жизнь в качестве метательного снаряда в обход запрета на бросание карликов Верховного административного суда Франции. 27-го сентября 2002-го года комиссия постановила, что иск не может быть удовлетворен.
Он проработал «метательным снарядом» почти всю свою жизнь. Dwarf-tossing или dwarf-throwing — странный «вид спорта», завезенный в Западную Европу из Северной Америки и Австралии в начале 1980-х годов.
Правила игры простые: нужно бросить карлика или карлицу и чем дальше, тем лучше. Побеждает тот, кто ухитрится швырнуть свой «снаряд» на самое дальнее расстояние. Бросаются карликами на дискотеках и в барах. Карлик одет в особый дутый костюм, а на голове у него защитный шлем.
В 1995 французский суд запретил этот спорт как унижающий человеческое достоинство, а г-н Вакенгейм стал безработным.
Не имея другой профессии, он подал апелляцию в суд, потом в другой суд и так по судам и комиссиям дошел до самой Организации Объединенных Наций, поясняя, что «это занятие является частью моей жизни», и желая, чтобы ему было позволено делать то, что он хочет.
Вот и украинская нация, кажется, пошла еще дальше и вполне созрела, чтобы с ней и ее детьми делали всё, что захотят западные испытатели, ибо только это и обеспечивает ее выживание. Масштабные генетические мутации в будущем? Это уже не пугает.
Читайте также: Как в российские санкционные списки украинских политиков угодили друзья России?
Егор Лебедев
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Россия должна признать Республики Донбасса, — Поклонская (ВИДЕО)
Если бы Россия присоединила к себе Донбасс, тогда бы отпала необходимость проводить в РФ пенсионную реформу.
Об этом в интервью YouTube-каналу «Первый проект» заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
По её словам, для жителей Донбасса российское гражданство и признание ЛДНР — это необходимость.
«Сегодня там дети, которые имеют свидетельство о рождении ЛНР и ДНР, не могут бесплатно получить медицинскую помощь ни на Украине, ни в России. Они оказались за бортом жизни. По всей области нет ни одного офтальмологического кабинета, нет хирурга детского. Дети, нуждающиеся в помощи, — не граждане ни Украины, ни России.
Они выброшены. Они заложники политической ситуации. Россия должна быть более активной, дать всем гражданство и признать ЛДНР», — отметила Поклонская.
При этом, если Россия осмелилась бы на такой шаг, то, по её мнению, отпала бы необходимость в введении пенсионной реформы.
«Говорят, что государство когда-то не сможет выполнить своих обязательств перед людьми и выплачивать пенсии, потому что мы переживаем последствия демографической ямы 90-х годов. На сегодняшний день миллионы людей на Донбассе, на Юго-Востоке Украины, сидят и ждут, когда они снова станут полноценными гражданами России, как это было когда-то. Мы все люди одной страны, один народ. И кризиса не было бы демографического», — подчеркнула Поклонская.
Политик уверена, что России не стоит бояться внешнеполитических сложностей и давления из-за такого шага.
Также Поклонская высказала надежду на процветание Украины и возобновление братских отношений между странами.
«России необходима Украина, а Украине невероятно как необходима Россия. Мы один народ. Невозможно подумать, что Украина — это отдельное государство с отдельной культурой и историей. У нас общая вера, общие традиции, у нас куча родственников. Мы гордимся подвигами наших общих предков. Люди понимают это.
Я надеюсь, что все наладится и Украина станет процветающей страной. Но нормальная Украина. Это окраина России, это Россия. Я не вижу существование Украины вне России, ее быть не может, она не нужна», — сказала Поклонская.
Напомним, Наталья Поклонская — единственный депутат-«единорос», не голосовавший за пенсионную реформу.
Читайте также: Россия ввела санкции против «ахметовской» части Оппоблока
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Совфеде жёстко ответили на заявление Порошенко о судоходстве в Азовском море
Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о судоходстве в Азовском море, заявившего ранее, что Киев никогда не откажется от использования портов в Азовском море, в том числе военными судами.
«На деле, нет ни каких проблем. Любое судно, в том числе и украинское, может пройти Керченский пролив, соблюдая элементарные правила безопасного судоходства», — написал Клинцевич на своей странице в соцсети.
«Впадая в очередной раз в антироссийскую риторику, президент Украины Петр Порошенко в данном случае имеет своей целью отыграть свое вынужденное решение об отмене военного положения. Но политика — не любительские шахматы, в которых, что называется, можно взять ход назад», — отметил он.
«Безусловно, с введением военного положения Петр Порошенко проиграл — и тактически, и стратегически. Но это не значит, что он не попытается ближе к выборам повторить нечто подобное вновь.
Что касается России, то для нас ничего принципиально не изменилось — наши пограничники будут по-прежнему жестко пресекать любые провокации, где бы они не случились, — на суше или на море», — подчеркнул сенатор.
Читайте также: Путин не дождался двух миллиардеров на ежегодной встрече
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Планы Министерства Здравоохранения ДНР на 2019 год
К оглавлению | Источник: www.youtube.com