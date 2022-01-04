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Протесты в Казахстане. Ночь

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В продолжение темы https://colonelcassad.livejournal.com/7348334.html протестов в Казахстане.
К ночи ситуация начала обостряться, в некоторых городах идут стычки протестующих с полицией (в Астане сожгли полицейскую машину https://twitter.com/Kirilenko_a/status/1478454000525717506), которая применяет не летальные спецсредства.
Оппозиция призывает не ослаблять давление на власть, так как прекрасно понимает, закончатся протесты, начнется зачистка как в Белоруссии.
Власти же пытается обеспечить контроль над ситуацией в крупных городах и снизить градус протеста обещаниями экономических уступок протестующим.


В Астане отмечается присутствие внутренних войск.






















Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7348576.html
Метки: Видео, Казахстан, назарбаев, протесты, средняя азия, токаев
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11 Комментариев » Оставить комментарий
  • 17548 8606
    BlackCat 36 мин. назад

      1. Разделить толпу на управляемые части.
      2. Делить по принципу отсечения активистов
      3. Активистов во время деления толпы выдергивать аккуратно и в автозаки.
      4. Дать собраться остальным на расстоянии слышимости друг от друга, но без визуального контроля активистами.
      5. После облетов дронами для выявления активистов глушить всю сеть в квадрате.
      6. Взять измором, держа в кольцах толпы с активистами.

      Ну а так – интересно – что новенького.

    • 17548 8606
      BlackCat 33 мин. назад

        Интересно – от чего это шоу должно отвлечь?
        Будем посмотреть.

        • 20622 19228
          жора шаповBlackCat 31 мин. назад

            От сходняка НАТО-США-РФ. Так гадит англичанка.

            • 17548 8606
              BlackCatжора шапов 27 мин. назад

                Таки да?
                А смысл?

                • 20622 19228
                  жора шаповBlackCat 24 мин. назад

                    Доминантные позывы..

                    • 17548 8606
                      BlackCatжора шапов 19 мин. назад

                        Нет.
                        Разведка боем – с натяжкой да.
                        А впрочем – COVID ограничения вывели на грани накрученных заранее людей.
                        Даже на ЯП весь зверинец выпустили.
                        Знаково.
                        По планам – раскачка в России через мусульманские республики.
                        Выпил бы чаю с Кадыровым – уважаю за выбор мира в 2000-х.

                      • 20622 19228
                        жора шаповBlackCat 15 мин. назад

                          Весь зверинец на ЯП выпустили” – это Вы про кого на сайте ? Перечислите ? И кто выпустил ?

                        • 17548 8606
                          BlackCatжора шапов 7 мин. назад

                            Не вижу смысла.
                            Но меня радует – это болото наконец то ожило.
                            Посмотрим, научились ли аналитике за 2 года.
                            Вы же знаете что будет в итоге совсем этим, глобально, уважаемый Жора, но продолжаете цепляться за призрачную надежду.
                            Знаете почему они есть у недоаналитиков?
                            Потому что у них есть “область тьмы” собственного Сознания, то, что они в себе отрицают, извечная ахиллесова пята их извращенного, но ущербного мозга.
                            Я, я, я, за ноздри и туда, куда Я комфортно.
                            И Вы даже не замечаете этого.
                            Ники новые – идеи и подходы старые.
                            И только Ъ все “вытирает сопли вам”.
                            Вы для него что идол, он же редкая нечисть, Хараон в квадрате, мастер морока, то есть увода в бредни и бред, эзотерический в том числе.
                            Парад идиотов.
                            Делайте свое дело – будет интересно узнать до чего додумались за два года.

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