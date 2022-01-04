Протесты в Казахстане. Ночь
В продолжение темы https://colonelcassad.livejournal.com/7348334.html протестов в Казахстане.
К ночи ситуация начала обостряться, в некоторых городах идут стычки протестующих с полицией (в Астане сожгли полицейскую машину https://twitter.com/Kirilenko_a/status/1478454000525717506), которая применяет не летальные спецсредства.
Оппозиция призывает не ослаблять давление на власть, так как прекрасно понимает, закончатся протесты, начнется зачистка как в Белоруссии.
Власти же пытается обеспечить контроль над ситуацией в крупных городах и снизить градус протеста обещаниями экономических уступок протестующим.
В Астане отмечается присутствие внутренних войск.
1. Разделить толпу на управляемые части.
2. Делить по принципу отсечения активистов
3. Активистов во время деления толпы выдергивать аккуратно и в автозаки.
4. Дать собраться остальным на расстоянии слышимости друг от друга, но без визуального контроля активистами.
5. После облетов дронами для выявления активистов глушить всю сеть в квадрате.
6. Взять измором, держа в кольцах толпы с активистами.
Ну а так – интересно – что новенького.
Это если силовики не начнут переход на сторону протестующих.
Если силовики начнут переход – тушить свет будут всем.
Методы противодействия изучить решили в Казахстане.
Думаю приказ на применение микроволновки для мозгов уже отдан.
Интересно – от чего это шоу должно отвлечь?
Будем посмотреть.
От сходняка НАТО-США-РФ. Так гадит англичанка.
Таки да?
А смысл?
Доминантные позывы..
Нет.
Разведка боем – с натяжкой да.
А впрочем – COVID ограничения вывели на грани накрученных заранее людей.
Даже на ЯП весь зверинец выпустили.
Знаково.
По планам – раскачка в России через мусульманские республики.
Выпил бы чаю с Кадыровым – уважаю за выбор мира в 2000-х.
Весь зверинец на ЯП выпустили” – это Вы про кого на сайте ? Перечислите ? И кто выпустил ?
Не вижу смысла.
Но меня радует – это болото наконец то ожило.
Посмотрим, научились ли аналитике за 2 года.
Вы же знаете что будет в итоге совсем этим, глобально, уважаемый Жора, но продолжаете цепляться за призрачную надежду.
Знаете почему они есть у недоаналитиков?
Потому что у них есть “область тьмы” собственного Сознания, то, что они в себе отрицают, извечная ахиллесова пята их извращенного, но ущербного мозга.
Я, я, я, за ноздри и туда, куда Я комфортно.
И Вы даже не замечаете этого.
Ники новые – идеи и подходы старые.
И только Ъ все “вытирает сопли вам”.
Вы для него что идол, он же редкая нечисть, Хараон в квадрате, мастер морока, то есть увода в бредни и бред, эзотерический в том числе.
Парад идиотов.
Делайте свое дело – будет интересно узнать до чего додумались за два года.