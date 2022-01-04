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Эстрада – 67. Новогодний концерт (1967)

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Новогодний концерт из Дворца спорта им. В.И.Ленина с участием В.Вуячича, В.Трошина, Ю.Филимонова, И.Суржикова, Н.Бродской, Ирмы Сохадзе, братьев Г. и В. Сазоновых, Р. и Н. Волшаниновых, И.Кожевникова, Э.Горовца и балета на льду. Ведущие – дикторы ЦТ Валентина Леонтьева и Игорь Кириллов.

Главная редакция музыкальных программ, 1967
Режиссер – Валерий Колесников
Оператор – Юрий Игнатов
Оператор – Сергей Журавлев
Ведущий – Игорь Кириллов
Ведущий – Валентина Леонтьева

#новыйгод #новогоднеенастроение #эстрада60 #концерт

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7moZS3GYfM0
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