Новогодняя ночь на ТВ: Зашквар Урганта и вечная Лобода (ФОТО)

В 2017 году Первый канал попытался гальванизировать труп «голубого огонька», осторожно разбавив армию старожилов эстрады молодыми артистами, пишет КП.ру. Решили пойти по сюжету «Легенды о мертвом солдате» Брехта: кто не помнит, солдата выкопали из могилы, нарядили в форму и поставили в строй («Два санитара шагали за ним. Зорко следили они: как бы мертвец не рассыпался в прах — Боже сохрани!»).

В 2018-м канал пошел дальше: призвал на помощь весь топ-лист iTunes, Youtube, «ВКонтакте», «Яндекс. Музыки» и выдал грандиозную… имитацию актуальности.

Шоу «Голубой Ургант» (спецвыпуск «Вечернего Урганта») начиналось за здравие. Во-первых, 30 декабря — за сутки до главных новогодних программ. Во-вторых, выступать позвали не только Монеточку, которая на Первом появляется постоянно, но и «фрешменов» — молодых звезд музыки, некоторые из которых засверкали только в 2018 году: рэперы Big Baby Tape (Егор Ракитин из Москвы) и GONE.Fludd (Александр Смирнов из Мурманска), к примеру. О них-то аудитория канала точно не слышала! Вроде бы было крутой заявкой на победу. Огонек с огоньком!



Выступать позвали молодых звезд музыки, некоторые из которых засверкали только в 2018 году

Фото: Первый канал

На выходе получился суррогат, заигрывание с молодой аудиторией с оглядкой на консервативное ядро. Не было смелых режиссерских решений, переосмысленной концепции, драйва или мата с субтитрами. Не поймут ведь. Был все тот же унылый «голубой огонек» на Шаболовке, который якобы решили постебать.



На выходе получился суррогат, заигрывание с молодой аудиторией с оглядкой на консервативное ядро

Иезуитский посыл торчит селедкой из-под шубы: воспринимать всерьез это не надо, и в тоже время вы, конечно, посмотрите, а вдруг понравится? Но это был не стеб, не постмодерн, не сеанс с полным разоблачением. Это был бизнес, попытка подманить свежую аудиторию зачерствевшим пряником, политым дерзким вареньем.

Но умная молодая публика такого не прощает: концерт тут же подняли на смех, а фрешменов — на вилы: в интернете всплыли старые твиты участника «Голубого Урганта», рэпера Boulevard Depo (Артем Шатохин из Уфы), где он призывал пристрелить его, если хоть раз выступит на корпоративах или «новогодних куражах». Его земляк, рэпер Face (Иван Дремин) заявил, что они не для того прокладывали себе «дорогу в интернет», чтобы «освежать Камеди Клаб и Ургантов». «Это интернет нужен телевизору, а не наоборот. Пацаны и дамы, не дайте себя использовать».

Если все эти имена вам ни о чем не говорят, это нормально. Для вас была другая приманка. Фрешмены пели в «Голубом Урганте» поп-хиты 90-х: «Новогодняя» песня от «Блестящих», «Ничего не говори» от «Рок-островов», «Любимая моя» от Вячеслава Быкова, «Одинокий голубь» от Яны и так далее. Но почему 90-е? Это ж концерт молодых. Не все из них еще родились в 90-е, их переживания и рефлексии не связаны с этим «романтическим» временем никак. А очень просто.

Логика продюсеров тут такая: Монеточка выпустила в 2018 году фальш-ностальгический альбом по 90-м «Раскраски для взрослых», группа Little Big сделала рэйв-кавер с коллегами из «Руки вверх», зажигавшими 20 лет назад. Так и мы сможем на телеке! Народу понравится.



Всплыли старые твиты участника «Голубого Урганта», рэпера Boulevard Depo

Увы, нет. Так это не работает. Те, кто слушают заявленную молодежь, в 90-е тоже еще не родились, им не по чему ностальгировать. Сложно себе представить подростков, зависающих на вписке под песни из «Голубого Урганта». Потому репертуар концерта был расчетливо нацелен на аудиторию 30-40-летних.

Но спящую красавицу должен был вернуть к жизни принц, а не пародия на него. Все, кто взлетает в топ хит-парадов в короткие сроки, делают это из кайфа, любви к музыке, жажды риска и желания проявить себя, передать свое мироощущение, доказать миру нужность.

Нельзя взять просто так и воспроизвести успех влогера из Youtube, делающего обзор шаурмы. За этим стоит особая, неповторимая, иррациональная магия. Именно поэтому малодушная попытка Первого усидеть на двух стульях и провалилась. Желание натянуть на пенсионера молодежные хипстерские штаны-дудочки — это и странно, и раздражает.

Самый очевидный показатель — реакция тех, кто слушает эту самую новую волну. Концерт был настолько стебным, что никто и не понял, что это стеб. Молодая аудитория восприняла это как стопроцентный зашквар (позорище).

Или даже кринж — от английского глагола cringe: «коробит», «передергивает», «мутит» — когда стыдно за действия другого человека. Все это было похоже на плохой анекдот, смысл которого надо объяснять. Хуже не бывает. Печальнее всего, что молодые артисты еще и круто подставились: если совсем недавно они были главной надеждой в битве с «голубыми огоньками», то теперь сами заразились вирусом шабаша на Шаболовке.



И вечная Лобода.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

А что произошло 1 января? Карета превратилась в тыкву, все вернулось на круги своя. Вечная Лобода, «Новогодняя ночь на Первом». Опять тяжелая артиллерия с робкими вкраплениями безликой «молодежи» типа Юлианны Карауловой и Дины Гариповой. Даже София Ротару была, которая в Россию теперь не ездок — просто показали старый номер. И Алла Борисовна с прошлогодней песней в майбахе — а какая разница?

Все под фанеру. Москва предстала в вырвиглазной, почти комиксовой цветокоррекции. Дорого, богато, роскошно. И уныло. Малышева с Ургантом шутили про ректальную свечу, а ненавязчивая реклама авиакомпании в виде поющей Елки почти не отвлекала от праздника.

Пластмассовый мир снова победил, макет оказался сильней. Оживлять, освежать «новогодний формат» уже нет никакого смысла. Логичное окончание года: на «России 1» Бузова флиртует с Петросяном, на Первом поют артисты, о которых Ивану Урганту пару недель назад до съемок рассказал Александр Гудков, на ТВЦ пережевывает оливье Анна Семенович в норковой накидке.

Новый год, который мы заслужили.

Напоследок несколько строчек из свежего хита Ольги Бузовой. Всех с наступившим!

«Когда волной накрывает боль

Уже не действует алкоголь.

Когда готов все послать к ***ям (чертям),

Выключи мозг и делай так, как я.

Танцуй под Бузову, под эту легкую музыку

Тряси своими арбузами, танцуй под Бузову.

Танцуй под Бузову, под эту светлую музыку

Пускай завидуют лузеры — танцуй под Бузову».

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Егор Арефьев