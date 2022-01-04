Главная » Новости Украины и Новороссии

“Будем вынуждены воровать”

51 0
Использованные источники: tass.ru


Бывший глава "Нафтогаза" Коболев заявил, что если ситуация с температурой не улучшится, то Украина будет вынуждена фактически воровать газ https://tass.ru/ekonomika/13350005, который идет по транзитной трубе по территории Украины.
Читай воровать то, что Россия продает в Европу. Да, то самый, "грязный, вонючий и коррумпированный". Потому что соответствующие запасы на зиму руководство Украины сделать не удосужилось,а покупать по рыночным ценам почему-то не хочется. А ведь рыночек так замечательно порошал.

Само собой, Коболев продолжает развивать мысль о воровстве, предполагая, что в ответ на это Россия просто разорвет контракт на транзит через Украину, ссылаясь на очевидный факт украинского воровства, что де-факто освобождает Россию от тех обязательств, которые Россия брала на себя в рамках сделки с Германией по достройке "Северного Потока-2" и это фактически ускорит запуск нового газопровода, так как Европа не в состоянии отказаться от российского газа. Получается вот такая вилка – хочется воровать "грязный и вонючий газ" (но не покупать на свободном и демократическом рынке), но могут быть последствия для "энергонезависимой украинской сверхдержавы", которая может лишиться единственной действующей гарантии, которая вынуждает РФ сохранять транзит газа через Украину до 2024 года.
Так что пока угроза "А мы будем у вас воровать" (хотя вернее сказать, воровать уже проданный Европе российский газ) остается угрозой.
А ведь чтобы сохранить хоть какой-то транзит после 2024 года, надо напрямую договариваться с "Газпромом", который сейчас снимает огромную маржу с происходящего на европейском газовом рынке.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7346564.html
Метки: воровство, газ, криминал, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Почему для Кремля так важны выборы в США в 2020 году
Реальна ли угроза распада России?
В России хотят легализовать международное похищение детей!
Новости Украины и Новороссии 03 апреля 2016
Как Европа душила Ленинград в кольце блокады

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru