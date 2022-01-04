(Обращение автора теории развития человечества Мягких Ю.П.

к Президенту РФ Путину В.В.)

Уважаемый Президент РФ Владимир Владимирович Путин!

Вы неоднократно говорили, что распад СССР – это трагическое событие в истории человечества, то есть Вы согласны, что обоснование перестройки в СССР было некомпетентным, так как привело к трагедии.

Вместо специалистов по плановой экономике социализма в СССР, сейчас Россию ведут специалисты по рыночной экономике капитализма, но если в СССР была вторая экономика в мире, то сейчас мы далеки от неё.

Судя по Вашим выступлениям, Вы считаете, что капитализм тоже исторически исчерпал себя. Но каков должен быть третий путь для России? Если не социализм и не капитализм, то есть не план и не рынок, то что?

Китай идёт впереди всех. В чём суть его успеха? Надо ли повторять его шаги? Нет, так как есть гораздо более эффективный вариант развития общества, вытекающий из установленной закономерности развития человечества, которая была проигнорирована в 1986 году специалистами по плановой экономике СССР и всё ещё не признана специалистами по рыночной экономике России.

Не вдаваясь в обоснование установленной закономерности, можно логически найти оптимальный путь для России.

Первым выводом действительной закономерности развития человечества является то, что развитие заключается не в движении по формациям общества, а в движении по 5-и ступеням технического развития, на каждой из которых человек перекладывает на средства производства те функции, которые выполнял сам в процессе производства на предыдущей ступени.

Первые три ступени общеизвестны: 1 – земледелие, когда человек являлся приводом примитивных орудий труда; 2 – машинное производство, когда человек создал машину, поставив вместо себя привод орудий труда, а сам стал руками взаимодействовать с рычагами управления машиной; 3 – безлюдное (роботизированное) производство, когда машиной стал управлять компьютер, а уже только пальцы рук человека являются приводом кнопок компьютера.

На четвёртой ступени уже и пальцы рук человека не будут взаимодействовать со средствами производства, с которыми человек будет связан голосом через воздушную среду. На пятой ступени воздушная среда тоже будет исключена, так как взаимодействие со средствами производства будет происходить через безвоздушную среду с помощью мысли, что создаст условия для постепенного выхода жизни в космос.

Эти пять ступеней показывают, что человечество, как и любая система, развивается в сторону минимальных затрат энергии на обеспечение своего существования, доведя их в будущем до затрат на процесс мышления.

Вторым выводом закономерности является то, что движение общества по ступеням технического развития может быть двух противоположных типов: А – скачкообразным (возвратно-поступательным); Б – равномерным (прямолинейным).

Из этого следует фундаментальный вывод, что вся известная история развития человечества, представляемая в виде смены общественно-экономических формаций, является всего лишь скачкообразным (формационным) вариантом движения общества по ступеням технического развития, при этом скачки представляют собой исторические колебания общества от рынка к плану и обратно.

Чтобы это стало понятным, введём определения плановой и рыночной экономики для дальнейших рассуждений.

Плановая экономика – это один собственник товаров во всех магазинах, являющийся собственником всех средств их производства, что достигается полным отчуждением работников от средств производства, то есть концентрацией всех средств производства в руках одного собственника. В чистом, но абстрактном виде, это достигается при социализме, когда все средства производства принадлежат единственному собственнику – государству, как абстрактному капиталисту (социализм – государственный капитализм). При этом все граждане являются наёмными рабочими государства, отсутствие реального капиталиста в котором обеспечивает их социальное равенство между собой, но не по отношению к представителям государства (абстрактного капиталиста). Такое общество является монархией (единовластием), так как в нём реализуется единовластие абстрактного капиталиста (государства).

Вариант общества, в котором собственником всех средств производства является один реальный капиталист или малочисленный класс капиталистов, Ленин называл империализмом, который является пределом социального неравенства граждан (собственников и не собственников средств производства). Однако отличие социализма от империализма состоит только в абстрактности единственного собственника (хозяина) средств производства, при этом любой хозяин ведёт своё хозяйство по собственному плану и если хозяйство охватывает всю страну, то план называется государственным.

Рыночная экономика – это множество собственников товаров, при этом каждый является собственником своих средств производства данных товаров. Такое бесклассовое, а вернее, одноклассовое общество является анархией (безвластием) и может существовать только теоретически, так как в нём нет государства, обеспечивающего его существование и основанного на иерархии подчинения членов общества одному центру. Как мы увидим далее, конкуренция рынка разрушает данную идиллию.

Эти две противоположные экономики представляют собой крайние (предельные) состояния общества, которые можно обозначить, как «рынок 100%» и «план 100%».

Противоположность данных экономик определяется не только количеством собственников средств производства в них (минимальным и максимальным), но и противоположным механизмом функционирования товарно-денежного обмена, описываемого уравнением (Д 1 -Т 1 … П …Т 2 -Д 2 ), в котором фаза покупки исходного товара Т 1 за деньги Д 1 отделена процессом производства П от фазы продажи произведённого товара Т 2 за деньги Д 2 . Затем Д 2 становится исходным капиталом Д 1 и процедура двойного товарно-денежного обмена повторяется согласно уравнению. Для выявления механизма функционирования товарно-денежного обмена необходимо провести его элементарный анализ, который не выполняется в экономических теориях, рассматривающих только один тип экономики.

Если Д 2 =Д 1 , то отдельный капиталист и общество воспроизводит то, что было, то есть не развивается, поэтому целью двойного товарно-денежного обмена, включающего две фазы купли-продажи, является получение массы прибавочной стоимости (прибыли) М = Д 2 –Д 1 . В зависимости от типа экономики процедура получения прибыли М имеет разные последствия для общества.

Чтобы оценить эти последствия надо раскрыть составляющие уравнения товарно-денежного обмена, в котором Д 1 =C+V, а Т 1 =СП+Р, то есть первоначальный капитал Д 1 для приобретения исходного товара Т 1 разделяется на постоянный капитал С для покупки средств производства СП и переменный капитал V для покупки рабочей силы Р. Так как оборудование, купленное на постоянный капитал С, используется много лет и может не учитываться в затратах за период одного торгового оборота первоначального капитала Д 1 , то для упрощения можно принять, что Д 1 =V, тогда М=Д 2 –V (1).

При введении понятия «норма прибавочной стоимости» (норма прибыли) m' = М/V, которая показывает сколько прибыли приходится на один рубль зарплаты рабочего, имеем второе выражение для прибыли М= m'V (2).

Согласно первому уравнению М=Д 2 –V (1) прибыль капиталиста увеличивается при уменьшении затрат V на зарплату наёмных рабочих, а согласно второму уравнению М= m'V (2), наоборот, при увеличении затрат V. Что же делать капиталисту – увеличивать или уменьшать зарплату V наёмным рабочим?

В условиях рынка определяющим является уравнение М=Д 2 –V (1), так как отдельный капиталист не может поднять цену своего товара Т 2 выше среднерыночной цены Д 2 , поэтому он вынужден для получения прибыли уменьшать затраты V на зарплату рабочим, даже за счёт уменьшения их численности. Поэтому рыночная экономика является антизатратной и даёт рост безработицы. Согласно уравнению (2) это означает увеличение показателя эксплуатации рабочих m' = М/V.

Так как V стремиться к уменьшению относительно Д 2 , то весь товар Т 2 не может быть куплен, поэтому возникает кризис относительного перепроизводства товаров, который разоряет капиталистов, товары которых остались лежать на полках магазинов. Для выхода из такого кризиса общество возвращается к товарно-денежному балансу за счет физического уничто­жения «излишка» товара, то есть теряя прибыль, но сохраняя спрос.

Товарно-денежный баланс означает, что количество денег V на руках покупателей равно сумме цен товаров Д 2 в магазинах, то есть Д 2 =V или Д 2 =Д 1 , при этом товарно-денежный обмен может бескризисно функционировать бесконечно, но прибыль М равна нулю, поэтому общество снова возвращается к получению прибыли.

Разорившиеся капиталисты пополняют ряды наёмных рабочих, так как их средства производства переходят в руки более удачливых конкурентов, то есть рыночное общество стремится к концентрации всех средств производства в одних руках, то есть к состоянию «план 100%».

В условиях плановой экономики единственный капиталист не имеет ограничений в виде среднерыночных цен на товары, поэтому он устанавливает норму прибыли m' сразу для всех товаров, а из второго уравнения М= m'V (2) следует, что прибыль М больше, если затраты V больше, поэтому плановая экономика называется затратной и даёт полную занятость населения.

Согласно уравнению (1) единственный капиталист должен для получения планируемой прибыли М одновременно увеличивать цены Д 2 , но так как V стремиться к росту относительно цен Д 2 на товары, произведённые ранее, то в обществе постоянно образу­ется излишек денег на руках у рабочих относительно суммы цен товаров. Это нарушает товарно-денежный баланс и приводит к кризисам относительного перепроизводства денег, при этом излишек денег является первоначальным капиталом, позволяющим каждому наёмному рабочему запустить производство своих товаров, что и происходило подпольно при социализме. Поэтому общество, находящееся в состоянии «план 100%», постоянно стремится к состоянию «рынок 100%», однако это стремление погашается постоянным ростом цен, восстанавливающим товарно-денежный баланс, но накапливающееся количество денежных знаков уничтожается денежной реформой.

Элементарный анализ показал, что плюсы и минусы капитализма и социализма (империализма) обусловлены не плохими капиталистами и хорошими коммунистами, а типом экономики, то есть количеством собственников средств производства (степенью концентрации средств производства в одних руках). При этом механизм товарно-денежного обмена обеспечивает стремление общества из крайних состояний к среднему состоянию между ними, одновременно содержащему план и рынок. Это соответствует общеизвестной истине, что любые крайности неустойчивы, а устойчивостью обладает «золотая середина» между ними.

Однако общество, одновременно содержащее рынок и план, может быть нескольких типов:

1. Переходный тип – общество содержит 50% рынка + 50% плана. Такая структура возникает при переходе общества с одной ступени технического развития на другую. В наше время это было реализовано Китаем, который преодолел крайность социализма («план 100%») проведением реформы по деконцентрации средств производства путём передачи части государственных средств производства части бывших наёмных рабочих.

На второй ступени технического развития (машинное производство) такая реформа в Китае должна была называться реформой отмены наёмного труда по аналогии с реформой отмены рабства (рабского труда) на первой ступени технического развития (земледелие).

В обоих случаях перед реформой общество (рабовладельческий строй и социализм) достигало предела концентрации средств производства (машин, земли) в одних руках, то есть достигало состояния «план 100%». Это состояние является пределом технического развития общества на занимаемой им ступени, так как единственному собственнику средств производства или малочисленному классу собственников не выгодно внедрять средства производства следующей ступени развития, которые выводят работников из процесса производства, то есть создают безработицу и социальную напряжённость.

Именно поэтому не сохранилась ни одна из империй, в том числе СССР и Китай, существовавшие ранее в состоянии «план 100%». Все они распались, были разрушены извне или преобразованы реформой в государство, содержащее 50% плана и 50% рынка.

Именно такая реформа, оставляющая 50% плана, сохраняет жизнедеятельность государства, становящегося уже ограниченной монархией, при этом 50% рынка, то есть новых собственников средств производства, работающих сами на себя, получают стимул и возможность внедрить средства производства следующей ступени технического развития общества, чтобы вывести себя из процесса производства.

Полная аналогия процесса преодоления предельного состояния «план 100%» при историческом переходе общества с первой ступени на вторую и при переходе Китая со второй ступени на третью, позволяет предсказать будущее Китая на третьей ступени, опираясь на предыдущий ход истории движения государств по второй ступени.

История человечества нам показывает, что после реформы рабства на первой ступени, то есть после отхода общества к состоянию «рынок 50%» и появлении в нём средств производства второй ступени (машин), состояние общества на второй ступени было названо феодальной формацией. Но рыночная конкуренция приводит к дифференциации собственников новых средств производства, так как часть из них разоряется и становится работниками обогатившихся, поэтому при феодализме существует четыре социальных класса: собственники земли и их работники; собственники машин и их работники. Затем класс богатых собственников новых средств производства (капиталисты) путём «буржуазной» революции приходит к власти, разрушая феодальное государство. Новое государство даёт состояние общества, называемое «капиталистической формацией», которое может достичь предела развития на второй ступени – «план 100%», что и происходило ускоренно при революционном переходе к социализму.

Формации, которые пройдёт Китай на третьей ступени технического развития ещё не получили специальных названий, так как общепринятая теория, охватывающая весь процесс развития человечества, вообще отсутствует. Но известное формационное движение общества по первым трём ступеням технического развития явно представляет собой всего лишь вариант скачкообразного (возвратно-поступательного) движения общества, обеспечивающего за счёт реформ возврат к состоянию «рынок 50%» от предельного состояния «план 100%», достигаемого на каждой ступени. Именно реформа – возврат к состоянию «рынок 50%» создаёт условия для внедрения средств производства следующей ступени развития собственниками средств производства, работающими сами на себя. Критерием необходимости проведения реформы по деконцентрации средств производства является предельное отчуждение работников от средств производства, сконцентрированных в руках их единственного собственника или малочисленного класса таких собственников.

Такая реформа разрушения плана на 50% для создания 50% рынка создаёт мгновенный импульс (толчок) движения общества от плана к рынку, который удерживает общество и в дальнейшем на варианте формационного, то есть возвратно-поступательного (колебательного) движения по ступеням технического развития.

Такую реформу начал Китай в 1978 году и получил сначала спад производства за счёт частичного разрушения плана, поэтому Горбачёв повёл СССР в 1986 году иным, но ошибочным путём, полностью уничтожив план, чтобы сразу достичь состояния либеральной демократии.

Полное разрушение плана, то есть полное разрушение государственного управления страной, привело к распаду СССР, после которого Россия, пройдя стадию дикого капитализма, всё-таки достигла состояния, называемого либеральной демократией, которую мы рассмотрим ниже.

2. Количество империй в мире значительно сократилось, так как современный тип общества содержит 50% рынка + государственное регулирование экономики. Такое соотношение рынка и плана присуще странам либеральной демократии, которые вообще отказались от плана, считая его признаком наличия авторитарного режима в стране, как это было в империи СССР. Поэтому общество современного типа, отрицающее план, движется по ступеням технического развития не возвратно-поступательным (формационным) способом, а прямолинейно между планом и рынком, оставаясь в одном и том же качественном состоянии (формации).

Но прямолинейное движение общества в состоянии либеральной демократии по ступеням технического развития не является оптимальным поскольку темпы развития таких стран ниже, чем в Китае, так как план в них отсутствует. В связи с отсутствием плана экономика таких стран называется рыночной, но регулируемой государством, а состояние общества было принято называть капитализмом, как противопоставление бывшему социализму, хотя это уже не капитализм второй ступени, поскольку постоянное наличие 50% рынка обеспечивает постепенное внедрение в них средств производства третьей ступени развития человечества, чего не мог сделать социализм (план 100%).

Считается, что наличие рынка при отсутствии плана создаёт демократию в обществе, но либеральная демократия представляет собой минимальную демократию, так как в общественных науках всё ещё отсутствует понимание механизма осуществления действительной демократии, то есть действительного народовластия в стране.

Например, в античных городах-государствах рабовладельческой Греции все решения принимало общее собрание граждан путём голосования, но рабы не входили в состав «народа». С тех пор процедура голосования стала признаком наличия демократии (народовластия) независимо от отношения голосующих к средствам производства, хотя реальную власть всегда имеет класс собственников средств производства.

Сейчас под демократией понимается выбор всем народом власти над собой путём голосования один раз в пять лет за кандидатов в органы власти. После избирательной кампании народовластие, то есть принятие народом общих решений, уже не существует, так как народ не имеет возможности управлять действиями депутатов.

Принципы либеральной демократии внедрялись в жизнь при «строительстве» США в противовес колониальной политике британской империи. Идеал либеральной демократии – это 50% рынка и отсутствие плана, но такое состояние общества не является устойчивым. Например, России после распада СССР пришлось развить госзаказ (почти план) для восстановления обороноспособности, поэтому Россия имеет всего 20% рынка, что является значительным сдвигом к состоянию «план 100%», то есть к империи и колебательному процессу дальнейшего развития. Это нарушает принципы существования стран либеральной демократии, отказавшихся от формационного (колебательного) варианта развития, поэтому они оказывают постоянное противодействие любому шагу России к укреплению своих имперских позиций. Такое обоюдное противостояние всегда было по отношению к СССР, как к империи, и всегда будет по отношению к России, стремящейся к состоянию «монархия»-«империя», что реально приближает мир к новой мировой войне, противоположные стороны в которой снова не будут считать себя виноватыми в её развязывании.

Вы, Владимир Владимирович, говорили, что если драка неизбежна, то бить надо первым, но любое начало боевых действий сплотит против России весь либеральный мир, война с которым поставит всю человеческую цивилизацию под угрозу уничтожения.

Что же делать? Идти напролом и повторить судьбу СССР, дойдя до предела «план 100%», или свернуть госзаказ и снова бросить страну в анархию рынка, как требует внутренняя и внешняя оппозиция? Есть третий путь!

Россия может и должна ударить первой, но не на поле боя, а в области идеологии и экономики, показав, что либеральная демократия – это минимальная демократия, не дающая народам ничего, кроме выбора власти над собой. Россия должна остановить негативный ход событий, изменив направление своего развития на движение к действительной демократии, а не к империи. Для этого надо признать теорию развития человечества, которая даёт оптимальный (устойчивый) вариант развития страны и мира, то есть даёт третий путь, который включает в себя всё положительное от плана и рынка, отбрасывая всё отрицательное.

3. Принципиально новый оптимальный тип общества содержит 100% рынка и 100% плана. Такой тип общества является действительно устойчивым, то есть золотой серединой между планом и рынком, так как не делит предприятия на частные и государственные (бюджетные), а охватывает все предприятия страны одновременно планом и рынком, что возможно только при частичной форме собственности на средства производства. При частичной форме собственности средство производства (предприятие) частично принадлежит одному собственнику (трудовому коллективу), производящему свой товар, определяемый рыночным спросом, и одновременно частично принадлежит второму собственнику, диктующему всем трудовым коллективам и данному трудовому коллективу предприятия выполнение планового задания согласно государственному плану развития страны. В таком обществе каждый трудовой коллектив выполняет плановое задание частичного собственника всех предприятий страны, получая заработную плату, а сверх плана каждый трудовой коллектив производит собственный товар на рынок, получая прибыль, то есть каждый трудовой коллектив охвачен планом и является участником рынка, обеспечивая соотношение (план 100% + рынок 100%).

В таком обществе полностью реализованы преимущества плановой и рыночной экономики, так как план даёт концентрацию всех сил для решения проблем всего общества, а рынок даёт постоянный стимул и возможность всем трудовым коллективам, работающим на себя, внедрять новые средства производства, высвобождающие их из процесса производства, поэтому такое общество имеет максимальные темпы движения по ступеням технического развития. Тем более, что планово-рыночная экономика такого общества является бескризисной, то есть позволяет постоянно получать максимальную прибыль в обоих механизмах функционирования двойного товарно-денежного обмена без каких-либо кризисов, так как относительное перепроизводство товаров одного механизма будет погашаться относительным перепроизводством денег другого.

Такое общество является действительной демократией, но, чтобы это стало понятным, можно начать рассуждение о демократии с рассмотрения «народного предприятия».

Во всём мире известны «народные предприятия», которые являются собственностью их трудовых коллективов. Трудовой коллектив, являясь хозяином средств производства, управляет ими по собственному плану, осуществляя народовластие, то есть действительную демократию в рамках предприятия.

Но будет ли существовать народовластие в рамках всей страны, если все предприятия в стране будут «народными». Нет! Почему?

Все предприятия являются конкурентами друг другу на рынке, а конкуренция неизбежно приводит к кризисам относительного перепроизводства товаров, которые становятся причиной разорения одних и обогащения других участников рынка, при этом разорившиеся становятся наёмными рабочими у обогатившихся собственников. В пределе, весь народ станет наёмными рабочими у малочисленного класса собственников всех предприятий страны, а демократия примет форму выбора народом власти над собой.

Как же трудовым коллективам «народных предприятий» создать действительную демократию в рамках всей страны?

Это возможно только в том случае, если структура власти в стране будет вырастать снизу, то есть от уровня трудовых коллективов, осуществляющих демократию в рамках «народных предприятий». При этом каждый трудовой коллектив, как хозяин, будет направлять (путём избрания) в вышестоящий законодательный орган власти своего представителя (депутата), представляющего интересы данного трудового коллектива. Депутат должен выражать в органе власти не своё личное мнение, а мнение трудового коллектива, избравшего его. Если это не так, то трудовой коллектив имеет власть не только назначить, но и заменить (переизбрать) своего депутата в любое время.

Поэтому на мои предложения – начать обсуждение оптимального варианта развития России на государственном уровне – депутаты (народные избранники) Комитетов Думы РФ вообще не отреагировали.

В действительной демократии механизм назначения (избрания) и снятия депутатов действует последовательно во всей цепочке территориальной иерархии (ветви) законодательной власти снизу-вверх (предприятие – район – город – область – страна). Этот механизм демократии функционирует постоянно без проведения всеобщей избирательной кампании, аналогично механизму назначения и снятия исполнителей в ветви исполнительной власти сверху-вниз.

Действительная демократия будет проявляться в том, что в Верховном органе власти будут находиться депутаты, выражающие интересы всех трудовых коллективов страны, то есть всего народа, так как структура власти является структурой организации всех трудовых коллективов в один коллектив – народ. Эти депутаты, осуществляя народовластие в рамках всей страны, будут управлять всеми предприятиями страны, принимая всенародный (государственный) план их работы для развития страны в интересах всех трудовых коллективов. Поэтому в действительной демократии каждое предприятие частично подчинено трудовому коллективу, а частично – всей их совокупности, то есть всенародному плану.

Государственный план в действительной демократии выражает интересы всех трудовых коллективов (народа), тогда как при социализме он выражал интерес единственного абстрактного капиталиста и мог включать строительство лагерей ГУЛага, обеспечивающих минимальные затраты V на содержание рабочей силы, называемой врагами народа.

Всенародный (государственный) план прекращает действие механизма конкуренции и делает постоянной демократию в трудовых коллективах, как источник демократии в стране, так как даже при провале на рынке со сверхплановым товаром, трудовой коллектив сохранит свою жизнедеятельность, имея зарплату за выполнение плана. Поэтому одновременный охват всего общества рынком и планом является необходимым условием устойчивого существования действительной демократии.

Действительная демократия, то есть действительное народовластие является диктатурой общенародного интереса, продвигаемого во всенародный план по ветви законодательной власти снизу-вверх. При этом интересы каждого трудового коллектива в месте его проживания могут быть реализованы самим трудовым коллективом за счёт управления своей сверхплановой деятельностью, так как демократия разрешает всё, что не запрещено законом.

Для перехода общества к состоянию действительной демократии требуется оптимальная реформа, которая охватит все трудовые коллективы планом и рынком.

Самым благоприятным историческим моментом для проведения такой реформы является социализм или империализм, в котором уже существует состояние «план 100%». Как мы уже рассмотрели, такое состояние является пределом развития общества на любой ступени и требует проведения реформы по деконцентрации средств производства, но эта реформа может быть двух типов:

1. Рассмотренная выше реформа разрушения плана на 50% для создания 50% рынка ввергает общество в колебательный (формационный) процесс.

2. Противоположностью реформы разрушения плана является оптимальная реформа – реформа сверхпланового создания рынка 100% сверх существующего «плана 100%». При наличии плана 100%, являющегося мощным демпфером, оптимальная реформа постепенно выводит общество на оптимальный устойчивый вариант прямолинейного развития, прекращая его колебания между планом и рынком, так как одновременное и постоянное наличие 100% плана и 100% рынка исключает возможность движения общества к какому-либо предельному состоянию.

Этот тип реформы полностью сохраняет существующий план и темпы планового развития страны, то есть не требует передела собственности на средства производства, но предоставляет всем трудовым коллективам право использовать государственные средства производства для организации своего бизнеса за счёт использования первоначального капитала, то есть излишка денег, находящегося на руках наёмных рабочих в условиях относительного перепроизводства денег при социализме (империализме). При этом выполнение плана является обязательным, а налог на прибыль трудовых коллективов является платой за использование государственных средств производства. Данный налог стал бы значительным пополнением бюджета СССР, а прибыль трудовых коллективов во всех отраслях производства и сферах жизнедеятельности общества значительно улучшила бы их благосостояние, не разделяя предприятия на частные и бюджетные.

Социализм, создавший полную занятость и равенство зарплат в СССР, имел идеальные условия для начала такой реформы созидания рынка сверх плана в 1986 году, но ошибочные представления учёных-обществоведов о закономерности развития человечества привели СССР к трагической гибели.

В случае начала реформы, трудовые коллективы СССР должны были бы увеличить свою производительность, чтобы сократить время на выполнение плана и увеличить время на производство своих товаров, даже за счёт увеличения продолжительности рабочего дня. Затем трудовые коллективы смогли бы вложить свои денежные средства в создание или приобретение новых средств производства, которые высвобождали бы их из процесса производства (роботизация, безлюдное производство), но создавали бы не безработицу, а давали бы трудовым коллективам время и средства для улучшения всех сфер своей жизни. Только тогда страна стала бы развиваться не только в центре, а повсеместно.

При этом трудовые коллективы становились бы частичными собственниками предприятий вместе с государством, что является единственным способом обеспечения социального равенства в обществе, в котором существует единственный социальный класс – класс частичных собственников средств производства. Став сохозяевами средств производства, трудовые коллективы стали бы выражать свой интерес хозяина путём направления своих депутатов в вышестоящие органы власти, то есть постепенно развивалась бы действительная демократия.

Действительная демократия будет той формацией, в которой постоянно (устойчиво) будет находиться человечество.

Действительная демократия является единственным состоянием общества, в котором нет оппозиции и политических партий, так как все возможные направления развития (план и рынок) реализованы на 100%, поэтому все политические партии России отказались включить в свою теоретическую платформу и предвыборную программу проведение оптимальной реформы на благо народа.

В действительной демократии нет гражданского общества, ограждённого правами человека от структуры власти сверху, так как действительная демократия – это власть народа, пронизывающая всё общество снизу-вверх. Поэтому современные «демократы», понимающие демократию, как вседозволенность, как свободу от какой-либо власти, отказались рассматривать оптимальную реформу, как единственный способ вывести страну и весь мир на путь устойчивого мирного развития.

Только Вы, Владимир Владимирович, можете принять единственно верное историческое решение, так как Вы отвечаете за судьбу страны и народа, а не за «чистоту» академических знаний сторонников рыночной экономики, удерживающих страну от оптимального развития на базе планово-рыночной (бинарной) экономики.

Ведь не надо быть академиком, чтобы понять, что «план 100%» + «рынок 0%» и «рынок 100%» + «план 0%» – это тупиковые (предельные) состояния общества согласно элементарному анализу уравнения двойного товарно-денежного обмена, «план 50%» + «рынок 50%» – это половинчатое (временное) решение, применяемое для выхода из предельных состояний, а «план 100%» + «рынок 100%» – это оптимум.

Сейчас в России гораздо труднее провести оптимальную реформу, чем ранее в СССР, но иного пути нет. Начав оптимальную реформу, Россия должна ввести государственный план в объёме контрольных пакетов акций на предприятиях. Госплан ускорит развитие мощи страны, но это будет не шаг в сторону империи, а шаг в сторону действительной демократии, так как будет сопровождаться сверхплановой экономической свободой всех трудовых коллективов. Такое изменение курса страны кардинально изменит обстановку, как внутри страны, так и на международной арене. Одного Вашего указания будет достаточно, чтобы все структуры страны, получив новые цели, начали думать и действовать по-новому.

Только не обсуждайте реформу с классом собственников средств производства, так как обсуждение Горбачёвым «Закона о трудовых коллективах» с директорским корпусом СССР сделало этот закон пустышкой. Не обсуждайте реформу с современными «демократами», иначе, как и в борьбе с пандемией, Россия, начав реформу первой – закончит её последней.

В Ваших руках судьба страны и мира, так как начав оптимальную реформу, Россия станет центром объединения народов на совершенно новой социально-экономической основе. По пути России постепенно пойдут все государства, так как к состоянию «план 100%» + «рынок 100%» возможно движение из любого состояния общества.

Болгарская прорицательница Ванга совершенно верно предсказала распад СССР, появление нового учения в России и то, что Вы (Владимир) направите Россию и весь мир на путь оптимального мирного развития.

Я своё предназначение по созданию нового учения (теории) уже давно выполнил, сейчас – дело за Вами.

С уважением, Мягких Ю.П. – автор новой теории развития человечества.

01.12.2021г.