Мир тысячи заборов, новый патриархат и возвращение блудных денег. Хроники Смуты. Декабрь 2021
Обзор и анализ важнейших событий декабря 2021 года проводит в своей авторской программе “Хроники Смуты” Игорь Нагаев.
Игорь Нагаев в газете “Завтра” https://zavtra.ru/blogs/authors/19140
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