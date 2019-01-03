Новости Украины и Новороссии 03 января 2019

Один из крупнейших на Украине провайдеров «Ланет» исключил из своей сети телеканалы NewsOne и «Макси TV» («НАШ»). Данное решение поставщик услуг объяснил завершением срока договоров и «пропагандой» в пользу России.

Между тем в NewsOne выразили несогласие с данным решением и обратились в Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания с просьбой о проверке «Ланета» и применения к нему наказания. В Госдуме РФ указали, что подобные меры в отношении условно оппозиционных СМИ говорят о желании Киева взять под полный контроль информационное пространство Украины. Как добавили эксперты, украинские журналисты подвергаются большой опасности в своей работе.

Украинский телеканал NewsOne обратился к главе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрию Артеменко с просьбой проверить провайдера «Ланет», который входит в десятку крупнейших в стране, на предмет соблюдения законодательства.

В своём обращении представители телеканала также требуют применения санкций к поставщику услуг, предусмотренных статьёй 72 закона Украины «О телевидении и радиовещании».

«В частности, действие заключённого соглашения заканчивается только через год — 31 декабря 2019 года. До этого времени „провайдер не имеет права без официально оформленного соглашения абонента вносить изменения в характеристики программной услуги“. Своими действиями компания нарушила часть 1 статьи 638 и часть 1 статьи 651 Гражданского кодекса Украины», — подчеркнули в NewsOne.

В компании также отметили, что решение «Ланета» — чисто политическое, поскольку на Украине началась избирательная кампания перед президентскими выборами.

«Нас блокировали радикалы, за закрытие телеканала голосовали депутаты, теперь таким образом нас хотят лишить возможности доносить вам правду», — говорится в обращении NewsOne на сайте.

Напомним, что 31 декабря 2018 года «Ланет» объявил об исключении из своей сети телеканалов NewsOne и «Макси TV» («НАШ»).

«С 1 января 2019 года трансляция телеканалов NewsOne и „Макси TV“ („НАШ“) в сети кабельного телевидения (как аналогового, так и цифрового), а также в сервисе онлайн-телевидения „Ланет.TV“ будет прекращена в связи с окончанием срока действия договоров на право ретрансляции, а также со случаями нарушения законодательства со стороны телеканалов, которые происходили на протяжении 2018 года», — говорилось в сообщении.

Одно из нарушений NewsOne связано, в частности, с передачами телеканала, которые якобы содержат «популяризацию или пропаганду» органов государственной власти России.

«Относительно канала „Макси TV“ также была применена санкция „оглашение предупреждения“ из-за несоблюдения условий лицензии (изменение программной концепции и логотипа). Помимо этого Нацсовет отказал телеканалу в переоформлении лицензии», — указывается в обращении провайдера.

Заметим, что оба телеканала связаны с народным депутатом Украины, главой партии «Наши» Евгением Мураевым.

«Журналист на Украине — самая опасная профессия»

На протяжении последних лет наблюдается ситуация с постепенной локализацией информационного пространства Украины. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Здесь ограничение действует в отношении телеканалов, интернета и возможности журналистов свободно высказываться на тему России в тех форматах, которые существуют на действующих украинских телеканалах», — подчеркнул депутат в беседе с RT.

По его словам, «новый виток в наступлении на право доступа к информации граждан Украины» связан с тем, что президенту Украины Петру Порошенко необходимо поднять свой рейтинг.

«А сделать это можно только через монополизацию информационного пространства и ограничение возможности других точек зрения звучать на просторах Украины. Особенно если это касается России, которая имеет своё мнение… о происходящем в Донбассе, что принципиально расходится с тем, как эти события пытаются представить украинским гражданам те СМИ, которые отражают точку зрения господина Порошенко», — заключил Новиков.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, указал, что любые ограничения в доступе к средствам массовой информации связаны с нежеланием дать населению возможность узнать правду в преддверии выборов.

«Если на Украине прекращают трансляцию каналов, значит, они боятся правды. Они начинают нервничать, чувствуют слабость своего режима, понимают, что народ хочет знать правду. И эта правда будет для власти крайне неприятной», — сказал Джабаров в беседе с RT.

Политолог Александр Асафов также подчеркнул, что действующий украинский лидер сделает всё, чтобы монополизировать информационное пространство в преддверии выборов. При этом условно оппозиционным СМИ придётся столкнуться с приостановкой своей деятельности и необходимостью преодолевать сложности для осуществления дальнейшего вещания.

Эксперты также полагают, что некоторым СМИ, возможно, придётся «полностью переформатировать свой контент для того, чтобы он соответствовал абсурдным требованиям украинского государства и пропаганды».

«Это запрет на русскоязычное вещание, тщательный анализ на предмет симпатий в сторону России или критики, пусть и самой лёгкой, Петра Порошенко. Конечно, чем ближе выборы, тем тщательнее к этому будут относиться. И мы увидим, как ещё не один главный редактор и прочие сотрудники таких СМИ будут вынуждены покидать Украину, уезжая за рубеж ради личной безопасности. Ничего удивительного в этом нет.

Журналист на Украине — самая опасная профессия. Там её представители подвергаются гораздо большему риску, чем если бы они работали в горячих точках. Отношение нынешнего Киева к журналистам уже не раз и не два становилось поводом для обсуждения в Европе», — заявил Асафов RT.

Наряду с этим добавим, что Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков, созданных на постоянной основе в России. Депутат Верховной рады, представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил намерение обжаловать в суде данное решение. При этом в Москве отметили, что в Киеве таким образом лишили украинских граждан одного из основных демократических прав.

«Решение о ликвидации всех избирательных участков на территории России противоречит 71-й статье Конституции Украины, которая гарантируют избирателям право на всеобщее свободное волеизъявление. Кроме того, ликвидация участков нарушает и Всемирную декларацию прав человека», — цитирует РИА Новости члена ЦИК России Евгения Шевченко.

Читайте также: Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка на 3,4 миллиона долларов

Роман Шимаев, Анна Лушникова