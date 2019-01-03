Новости Украины и Новороссии 03 января 2019
- 15:26 У меня нет денег, чтобы доехать за пенсией.
- 15:16 Глава МИД Украины объяснил закрытие избирательных участков в России.
- 15:11 Воскобойников. Шизофрения косит Украину.
- 12:46 Третий день застолья: Порошенко выложил личный хит-парад (ВИДЕО).
- 11:50 «Томосеки» во главе с Порошенко готовятся вышвырнуть УПЦ из Киево-Печерской лавры.
- 11:27 В Киеве избили 81-летнего создателя «Мрии» (ВИДЕО).
- 07:30 «Это важнее Донбасса!» На Украине грозят жёстким ответом на новый план России в Крыму (ВИДЕО).
- 05:30 Провальная украинизация: жители Незалежной отказываются терять связь с Россией.
- 05:00 ДНР: Флагман добычи «чёрного золота» — 85 лет на страже энергетической безопасности (ФОТО).
- 02:04 “Я yвидел живoгo Koбзoна”.
- 02:00 Автокефалия или подчинение Варфоломею — ПЦУ в ожидании томоса.
- 01:00 ВАЖНО: У Порошенко дали указание прекратить аренду общинам УПЦ.
- 00:00 «Киев боится правды»: как украинский провайдер отключил каналы за «пропаганду в пользу России».
- Вчера 23:04 Украинский язык стал модным, — Порошенко.
- Вчера 22:07 Чего стоят пpeдвыбopные опpocы.
- Вчера 21:45 Из церкви на Украине украли мощи Георгия Победоносца.
У меня нет денег, чтобы доехать за пенсией
От нормальных людей 846, 847, 848, 849
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Глава МИД Украины объяснил закрытие избирательных участков в России
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Воскобойников. Шизофрения косит Украину
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Третий день застолья: Порошенко выложил личный хит-парад (ВИДЕО)
Петро Порошенко рассказал украинцам, какие песни прошлого года стали его любимыми.
«Радуюсь, когда вижу, как за последний год развилась украинская музыка — от фолка до танцевальной музыки и рока. Появилось много современных ярких композиций как от давно известных коллективов, так и от новых талантливых исполнителей. Соцсети без преувеличения гудели об украинских звездах. Нельзя было не заметить невероятный прорыв группы KAZKA», — пишет Порошенко на странице в социальной сети.
Запись он снабдил коротким видеороликом.
В хит-парад президента попали Джамала с песней «Крила», ONUKA с песней STRUM, ТНМК — «Ангелы», «Линия Маннергейма» — «Где твоя Линия?», «Антитела» — «Лови момент», «Один в каноэ» — «Иконы», KAZKA — «Плакала».
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«Томосеки» во главе с Порошенко готовятся вышвырнуть УПЦ из Киево-Печерской лавры
В администрации Порошенко было дано указание руководству музея Киево-Печерской Лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды по прекращению аренды общинам УПЦ.
Об этом сообщил источник, близкий к экс-замглавы администрации президента Украины Ростиславу Павленко, пишут украинские «Вести».
В связи с деликатностью вопроса, все необходимо проводить секретно, чтобы заранее не получить негативный общественный резонанс.
Также с 26 декабря в Департаменте по делам религий и национальностей проводятся инструктажи уполномоченных в областях организации статистики переходов в ПЦУ (связано с поездками президента и премьера).
«Русская Весна» рассказывала, как переход православной общины в Тернопольской области в новую «церковь» оказался ложью украинских СМИ.
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В Киеве избили 81-летнего создателя «Мрии» (ВИДЕО)
В Киеве пять человек, в том числе полицейские, избили авиаконструктора завода «Антонов» 81-летнего Виктора Ковальского. Мужчину заподозрили в том, что он якобы валютный мошенник, обманувший одного из них.
Ковальский работает авиаконструктором 47 лет, является соавтором Ан-74 и «Мрии». Возвращаясь с работы вечером, он выходил из метро на станции «Шулявская». При нем был портфель с чертежами. Подбежавший мужчина схватил его за руку со словом «Прикурить». Ученый ответил, что не курит, зажигалки нет.
«Тут же, как я сказал „отпусти“, хотел вырваться, на меня посыпались удары сзади и по голове», — рассказывает Ковальский.
Сперва его били трое, но потом к ним присоединились сотрудники полиции. Последние были на машине с номером 4435. На пострадавшего надели наручники и потащили в полицейское авто. Порвав портфель и осмотрев его содержимое, поняли, что ошиблись.
Очевидцы происшествия утверждают, что на пожилого человека показал неизвестный в красной куртке. Он и привел приятелей и полицию.
«Этот в красной куртке якобы где-то менял какие-то доллары. Якобы его кинули на 10 тысяч долларов. Показали на меня. Но это уже потом выяснилось. Я об этом не знал», — рассказал избитый.
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В результате у авиаконструктора сотрясение мозга, повреждение зуба и спины. Скорая помощь приехала по вызову прохожих. Были на месте происшествия следователи из Соломенского РОВД, но они настойчиво повторяли версию о валютчике.
«Когда отец сидел в полицейской машине, он говорит, что делать: сейчас отвезем его в следственный изолятор и будем его пытать, выбивать из него правду», — рассказала дочь потерпевшего Виктория.
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«Это важнее Донбасса!» На Украине грозят жёстким ответом на новый план России в Крыму (ВИДЕО)
Россия якобы будет привлечена к ответственности за строительство 60-километрового забора на границе аннексированного Крыма с материковой Украиной.
Об этом заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Александр Левченко. По его словам, Украину должны поддержать страны-подписанты Будапештского меморандума.
«Россия там может строить и забор, и какую-то пристройку, возможно и свиноферму, если там территория не используется, это такое дело. Но понятен месседж этого забора — они хотят отгородиться, а что Крым — украинская территория, их абсолютно не волнует», — отметил советник министра.
По его мнению, вопрос забора в Крыму должен быть вынесен на заседание группы стран-подписантов Будапештского меморандума.
«Все это относится к теме Крыма. Эта тема доминантная, более важная, чем тема по решению вопроса Донбасса, потому что Донбасс — это последствие Крыма.
Потому все вопросы — Азов, Керченский пролив, забор и так далее — это ложится на тему обсуждения того, насколько Россия придерживается положений Будапештского меморандума.
А самое главное, каким образом другие страны-гаранты территориального суверенитета Украины помогут Украине восстановить свой территориальный суверенитет — это же вопрос из вопросов», — подчеркнул он.
«Если бы раньше действовал формат Будапештского меморандума, мы бы уже то, что произошло в Керченском проливе, сразу бы давали на обсуждение. Была бы мгновенная реакция и США, и Великобритании на агрессивные действия России относительно наших кораблей.
Но ничего, начнется эта работа, можно отгораживаться, но мы уверяем российскую сторону, что отгородиться не удастся, ответственность за попытку аннексии остается, мир за этим следит», — подбодрил своих сограждан Левченко.
Советник министра провел параллели между событиями на Украине и вооруженными конфликтами на Балканах:
«Агрессор там определенное время действовал с ощущением вседозволенности. Но проходит определенное время, и за свои поступки надо отвечать».
Как сообщалось, ранее стало известно, что Россия возвела стену на севере полуострова, оснастив ее сигнализационными датчиками в районе Перекопского перешейка. В ФСБ объяснили строительство заградительных конструкций «защитой от провокаций неадекватных радикалов».
В свою очередь в Государственной пограничной службе Украины подтвердили появление забора.
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ФСБ России показала стену на въезде в Крым.— Крым. Реалии (@krymrealii) 28 декабря 2018 г.
Металлическая конструкция должна защитить аннексированный полуостров от диверсий, контрабанды запрещенных веществ, табака, алкоголя и оружия pic.twitter.com/b8tlDwmSJN
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Провальная украинизация: жители Незалежной отказываются терять связь с Россией
Заг № 2: Порошенко и Ко не смогли подчинить Украину
Прозападное правительство Украины на протяжении длительного времени придерживается антироссийского курса. Несмотря на жесткую позицию Киева, граждане Незалежной отказываются выполнять требования властей. Они не хотят отступиться от русского мира. И этот факт подтвердился в новогоднюю ночь.
Согласно статистике сервиса Google Trends за 31 декабря, украинцы чаще всего искали в Сети русскоязычные поздравления. В определенный момент их число достигло 2 миллионов. Тогда как количество запросов на «мове» было гораздо меньше — около 600 тысяч.
В топе за 31 декабря первые три места уверенно занимают запросы на русском языке.
В частности, вторую строчку занимает материал одного из российских СМИ с показателем в более 500 тысяч человек.
Рассматривая топ-20, можно заметить, что в последний день года украинцы искали эфиры российских СМИ и, например, интересовались, где в Новый год выступает София Ротару.
Важно отметить, что украинцы на протяжении всего 2018 года массово выбирали именно русскоязычный продукт. Предпочитали граждане Незалежной чаще всего российские сериалы и бейблейд.
Подобная ситуация лишний раз подтверждает тот факт, что тотальная украинизация, проводимая Киевом, не прижилась в Незалежной.
Очевидно, народ не хочет отказываться от российского продукта и ищет способы обхода всевозможных запретов.
Вероятней всего, что этот факт сыграет огромную роль в тех отношениях, которые сложатся между Россией и Украиной в будущем. Киев не сможет оборвать связь братских народов.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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ДНР: Флагман добычи «чёрного золота» — 85 лет на страже энергетической безопасности (ФОТО)
В последних числах декабря исполнилось 85 лет крупнейшему угледобывающему предприятию Донецкой Народной Республики — ГП «Торезантрацит». Торжественное мероприятие, посвященное юбилею объединения, проходило во Дворце культуры шахты «Прогресс», на него собрались сотрудники и руководители всех шахт и вспомогательных структурных подразделений ГП, профсоюзные лидеры.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики.
Начался праздник с гимна Донецкой Народной Республики и трансляции фильма о ГП «Торезантрацит», его истории, производственных буднях и достижениях.
Поздравить республиканского флагмана добычи «черного золота» приехал исполняющий обязанности первого заместителя Министра угля и энергетики ДНР Анатолий Нестеренко.
«Сегодняшний день проецирует нас с вами в прошлый век, в далекий 1933 год, когда и родилось это прекрасное производственное имя — ГП «Торезантрацит», началась ваша долгая дорога в 85 лет трудовых достижений, свершений, побед.
Предприятие «Торезантрацит» является одним из лидеров угледобычи Донецкой Народной Республики, и сегодня именно вы пишете историю нашего молодого государства на своих рабочих местах: в забоях, на подъеме, в связи, на транспорте и т.д. От имени Министерства угля и энергетики сердечно поздравляю вас и благодарю за ваш труд, за тот свет и тепло, которое вы дарите людям», — обратился к сотрудникам ГП Анатолий Нестеренко.
За весомый личный вклад в развитие угольной промышленности, значительные трудовые достижения, высокий профессионализм и в честь 85-летия Государственного предприятия «Торезантрацит» и.о. первого замминистра вручил 50 отличившимся работникам угольного объединения ведомственные награды: «Шахтерскую славу» и «Шахтерскую доблесть» различных степеней.
Еще 31 горняк был отмечен Почетной грамотой генерального директора ГП «Торезантрацит». Приятным дополнением для всех награжденных стало поощрение денежными премиями.
«Времени прошло немало, но те славные традиции, которые сложились в нашем коллективе на протяжении 85-летней истории, поддерживаются и сегодня.
Коллективы шахт и вспомогательных подразделений всегда остаются на высоте, вовремя и ответственно выполняют свои обязанности. Мы всегда стоим на страже энергетической безопасности страны, нашим углем снабжаются не только теплоэлектростанции, но и социальные объекты, школы, больницы.
Все это — дело наших рук, наш уголь — это свет и тепло. Хочу пожелать всем сотрудникам ГП здоровья, мира, добра, благополучия их семьям», — поздравил коллектив и.о. генерального директора Государственного предприятия «Торезантрацит» Сергей Любовенков.
Украсили шахтерский праздник музыкальные выступления победителей внутренних песенных конкурсов Государственного предприятия «Торезантрацит».
Для справки
85 лет назад, в декабре 1933 года, в городе Чистяково (название Тореза до 1964 года) был создан угольный трест, который объединил многие предприятия Донецкого региона по добыче антрацита — «Чистяковуголь». В годы второй пятилетки советского периода шахты треста выдали на-гора порядка 8,5% добычи всего угля СССР, что позволило тресту, в котором трудилось около 27 тысяч человек, стать одним из ведущих по добыче угля в Советском союзе.
В 1977 году «Чистяковуголь» переименовано в ГП «Торезантрацит», в 2016 году в его состав вошли предприятия РП «Снежноеантрацит», а в 2017 — ГП «Шахтерскантрацит».
В настоящее время в состав ГП «Торезантрацит» входит пять действующих шахт и вспомогательные предприятия: шахта «Прогресс», шахтоуправление имени Л. И. Лутугина, шахтоуправление «Волынское», шахта «Заря», шахта «Шахтерская-Глубокая», Торезский ремонтно-механический завод, Автобаза, Управление вспомогательного производства, Управление ремонтно-строительных и природоохранных работ, Учебно-курсовой комбинат, Служба автоматизированных информационных систем, Бюро специализированных маркшейдерских работ, а также санатории-профилактории «Прогресс», «Заря» и базы отдыха в Седово «Волна» и «Золотой Берег». Общая численность трудящихся превышает 9 тысяч человек.
«Торезантрацит» добывает широкий спектр сортов антрацита. Угли марки «А» давно зарекомендовали себя как экологически чистые виды топлива с высокой теплотворной способностью и низким содержанием серы. Отгружаются на ТЭС Республики, на бытовые нужды, для отопления социальных объектов Республики: школы, детские сады, больницы и др.
За период становления Донецкой Народной Республики в ГП «Торезантрацит» были введены в эксплуатацию 13 очистных забоев. В 2017 году добыто 2 миллиона 418,3 тысяч тонн угля, пройдено 17 тысяч 667 погонных метров горных выработок. За 11 месяцев 2018 года добыто 2 миллиона 52,4 тысячи тонн угля, пройдено горных выработок — 17 тысяч 891 погонный метр.
Добыча угля ведется механизированным способом с использованием мехкомплекса 2КД-90, 1КД-80, 1КД-90, а на крутопадающих пластах шахтоуправления «Волынское» — отбойными молотками и комбайном «Темп».
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“Я yвидел живoгo Koбзoна”
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Автокефалия или подчинение Варфоломею — ПЦУ в ожидании томоса
В соответствии с информацией, полученной от окружения Филарета, все находятся в ожидании реакции и выполнении обещания предоставить томос о поместной церкви от Константинопольской патриархии, сообщает украинское издание «Вести».
После окончания собора «экзархи» не получили ни одной должности и никаких документов на обещанное имущество. Доложить о ситуации патриарху Варфоломею смог только Иов (Геча), который просто указал на несостоятельность Эммануила Гальского, архиепископа Даниила Памфилийского и епископа Илариона Эдмонтонского.
По словам главы Информационного управления УПЦ КП Евстратия (Зори), возникла неприятная ситуация с текстовкой томоса. Ранее анонсированная самостоятельность приобретает звучание митрополии в составе Вселенского патриархата.
Если в ходе поездки Епифания в Стамбул, для получения указанной грамоты, не удастся завуалировать прямое подчинение ПЦУ Варфоломею, может возникнуть внутренний конфликт. А он, в свою очередь, повлечет за собой политический резонанс, который с учетом материальных обязательств перед Константинополем может перерасти в реальный скандал.
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ВАЖНО: У Порошенко дали указание прекратить аренду общинам УПЦ
В администрации президента Украины было дано указание руководству музея Киево-Печерской Лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды по прекращению аренды общинам УПЦ.
Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник, близкий к экс-замглавы АП Ростиславу Павленко.
По данным источника, в связи с деликатностью вопроса, все будет осуществляться в режиме секретности, чтобы заранее не получить негативный общественный резонанс.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Киев боится правды»: как украинский провайдер отключил каналы за «пропаганду в пользу России»
Один из крупнейших на Украине провайдеров «Ланет» исключил из своей сети телеканалы NewsOne и «Макси TV» («НАШ»). Данное решение поставщик услуг объяснил завершением срока договоров и «пропагандой» в пользу России.
Между тем в NewsOne выразили несогласие с данным решением и обратились в Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания с просьбой о проверке «Ланета» и применения к нему наказания. В Госдуме РФ указали, что подобные меры в отношении условно оппозиционных СМИ говорят о желании Киева взять под полный контроль информационное пространство Украины. Как добавили эксперты, украинские журналисты подвергаются большой опасности в своей работе.
Украинский телеканал NewsOne обратился к главе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрию Артеменко с просьбой проверить провайдера «Ланет», который входит в десятку крупнейших в стране, на предмет соблюдения законодательства.
В своём обращении представители телеканала также требуют применения санкций к поставщику услуг, предусмотренных статьёй 72 закона Украины «О телевидении и радиовещании».
«В частности, действие заключённого соглашения заканчивается только через год — 31 декабря 2019 года. До этого времени „провайдер не имеет права без официально оформленного соглашения абонента вносить изменения в характеристики программной услуги“. Своими действиями компания нарушила часть 1 статьи 638 и часть 1 статьи 651 Гражданского кодекса Украины», — подчеркнули в NewsOne.
В компании также отметили, что решение «Ланета» — чисто политическое, поскольку на Украине началась избирательная кампания перед президентскими выборами.
«Нас блокировали радикалы, за закрытие телеканала голосовали депутаты, теперь таким образом нас хотят лишить возможности доносить вам правду», — говорится в обращении NewsOne на сайте.
Напомним, что 31 декабря 2018 года «Ланет» объявил об исключении из своей сети телеканалов NewsOne и «Макси TV» («НАШ»).
«С 1 января 2019 года трансляция телеканалов NewsOne и „Макси TV“ („НАШ“) в сети кабельного телевидения (как аналогового, так и цифрового), а также в сервисе онлайн-телевидения „Ланет.TV“ будет прекращена в связи с окончанием срока действия договоров на право ретрансляции, а также со случаями нарушения законодательства со стороны телеканалов, которые происходили на протяжении 2018 года», — говорилось в сообщении.
Одно из нарушений NewsOne связано, в частности, с передачами телеканала, которые якобы содержат «популяризацию или пропаганду» органов государственной власти России.
«Относительно канала „Макси TV“ также была применена санкция „оглашение предупреждения“ из-за несоблюдения условий лицензии (изменение программной концепции и логотипа). Помимо этого Нацсовет отказал телеканалу в переоформлении лицензии», — указывается в обращении провайдера.
Заметим, что оба телеканала связаны с народным депутатом Украины, главой партии «Наши» Евгением Мураевым.
«Журналист на Украине — самая опасная профессия»
На протяжении последних лет наблюдается ситуация с постепенной локализацией информационного пространства Украины. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
«Здесь ограничение действует в отношении телеканалов, интернета и возможности журналистов свободно высказываться на тему России в тех форматах, которые существуют на действующих украинских телеканалах», — подчеркнул депутат в беседе с RT.
По его словам, «новый виток в наступлении на право доступа к информации граждан Украины» связан с тем, что президенту Украины Петру Порошенко необходимо поднять свой рейтинг.
«А сделать это можно только через монополизацию информационного пространства и ограничение возможности других точек зрения звучать на просторах Украины. Особенно если это касается России, которая имеет своё мнение… о происходящем в Донбассе, что принципиально расходится с тем, как эти события пытаются представить украинским гражданам те СМИ, которые отражают точку зрения господина Порошенко», — заключил Новиков.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, указал, что любые ограничения в доступе к средствам массовой информации связаны с нежеланием дать населению возможность узнать правду в преддверии выборов.
«Если на Украине прекращают трансляцию каналов, значит, они боятся правды. Они начинают нервничать, чувствуют слабость своего режима, понимают, что народ хочет знать правду. И эта правда будет для власти крайне неприятной», — сказал Джабаров в беседе с RT.
Политолог Александр Асафов также подчеркнул, что действующий украинский лидер сделает всё, чтобы монополизировать информационное пространство в преддверии выборов. При этом условно оппозиционным СМИ придётся столкнуться с приостановкой своей деятельности и необходимостью преодолевать сложности для осуществления дальнейшего вещания.
Эксперты также полагают, что некоторым СМИ, возможно, придётся «полностью переформатировать свой контент для того, чтобы он соответствовал абсурдным требованиям украинского государства и пропаганды».
«Это запрет на русскоязычное вещание, тщательный анализ на предмет симпатий в сторону России или критики, пусть и самой лёгкой, Петра Порошенко. Конечно, чем ближе выборы, тем тщательнее к этому будут относиться. И мы увидим, как ещё не один главный редактор и прочие сотрудники таких СМИ будут вынуждены покидать Украину, уезжая за рубеж ради личной безопасности. Ничего удивительного в этом нет.
Журналист на Украине — самая опасная профессия. Там её представители подвергаются гораздо большему риску, чем если бы они работали в горячих точках. Отношение нынешнего Киева к журналистам уже не раз и не два становилось поводом для обсуждения в Европе», — заявил Асафов RT.
Наряду с этим добавим, что Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков, созданных на постоянной основе в России. Депутат Верховной рады, представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил намерение обжаловать в суде данное решение. При этом в Москве отметили, что в Киеве таким образом лишили украинских граждан одного из основных демократических прав.
«Решение о ликвидации всех избирательных участков на территории России противоречит 71-й статье Конституции Украины, которая гарантируют избирателям право на всеобщее свободное волеизъявление. Кроме того, ликвидация участков нарушает и Всемирную декларацию прав человека», — цитирует РИА Новости члена ЦИК России Евгения Шевченко.
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Роман Шимаев, Анна Лушникова
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Украинский язык стал модным, — Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил о значительном развитии украинской музыки за последний год.
«Радуюсь, когда вижу, как за последний год развилась украинская музыка — от фолка до танцевальной музыки и рока. Появилось много современных, ярких композиций как от давно известных коллективов, так и от новых талантливых исполнителей. Соцсети без преувеличения гудели об украинских звездах», — написал глава государства на своей странице в соцсети.
В этом контексте Порошенко вспомнил о прорыве группы KAZKA.
«Разговаривать, писать, петь на украинском — это стало драйвом, стало модным, мы точно должны поддерживать этот тренд, так как украинский язык доложен везде звучать во весь голос!» — подчеркнул президент.
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Чего стоят пpeдвыбopные опpocы
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Из церкви на Украине украли мощи Георгия Победоносца
Мощи Георгия Победоносца украли из церкви подконтрольной Киеву территории в Донбассе, злоумышленник уже найден, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Выяснилось, что мощи украл 28-летний местный житель, который принес их домой, так как слышал об их чудодейственной силе.
Сейчас мощи «изъяты в качестве вещественных доказательств». В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего».
О какой именно из церквей города Доброполье идет речь, не сообщается. Также не указано, когда и кому вернут мощи, изъятые в качестве вещественного докзательства.
В Добропольском районе Донецкой области находится 17 приходов УПЦ МП.
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