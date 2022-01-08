Мы вступаем в эпоху Неоархаики: кто будет элитой Нового Мира. Андрей Игнатьев
Как женщины станут “смотрящими” Нового Мира и почему “общество тысячи заборов” удобнее всего строить именно в гиноцентричном социальном контексте. Какие существуют альтернативные общественные устройства и под воздействием чего они меняются. В каком обществе мы сейчас живём и как оно трансформируется у нас на глазах. Об этом и многом другом рассказывает социолог Андрей Андреевич Игнатьев.
Желающие поддержать Андрея Игнатьева в его работе над новой книгой могут сделать это по ссылке https://yoomoney.ru/to/4100117154763371
#ДеньТВ #Игнатьев #общество #матриархат #патриархат #история #прогноз #будущее #женщины