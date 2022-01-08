Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Мы вступаем в эпоху Неоархаики: кто будет элитой Нового Мира. Андрей Игнатьев

114 0

Как женщины станут “смотрящими” Нового Мира и почему “общество тысячи заборов” удобнее всего строить именно в гиноцентричном социальном контексте. Какие существуют альтернативные общественные устройства и под воздействием чего они меняются. В каком обществе мы сейчас живём и как оно трансформируется у нас на глазах. Об этом и многом другом рассказывает социолог Андрей Андреевич Игнатьев.

Желающие поддержать Андрея Игнатьева в его работе над новой книгой могут сделать это по ссылке https://yoomoney.ru/to/4100117154763371

#ДеньТВ #Игнатьев #общество #матриархат #патриархат #история #прогноз #будущее #женщины
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MqDumtQ3oEk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Гибель птиц – результат испытания инфразвукового оружия
Обещания Мегре сбываются наоборот
Кого будем выбирать в Президенты и для чего?
Создан оргкомитет «За вынос Ленина»
Русские бойкотируют региональные выборы

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru