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Позывной Гюрза. Алексей Ефентьев рубрике «Легенды армии»

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Позывной «Гюрза» Алексей Ефентьев рубрике «Легенды армии».
Алексей Викторович Ефентьев (род. 1 октября 1963, Байрам-Али, ТССР) — советский и российский офицер, выполнявший боевые задачи в Афганистане, Азербайджане, Нагорном Карабахе, Чечне и Косово. Подполковник запаса. Удостоен следующими наградами: Орден Красной Звезды, Орден Мужества, Орден «За военные заслуги», две медали «За боевые заслуги». Четырежды представлялся к званию Героя Российской Федерации, но так и не был награждён.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1qKFqJTs33E
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Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
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