Позывной Гюрза. Алексей Ефентьев рубрике «Легенды армии»
Позывной «Гюрза» Алексей Ефентьев рубрике «Легенды армии».
Алексей Викторович Ефентьев (род. 1 октября 1963, Байрам-Али, ТССР) — советский и российский офицер, выполнявший боевые задачи в Афганистане, Азербайджане, Нагорном Карабахе, Чечне и Косово. Подполковник запаса. Удостоен следующими наградами: Орден Красной Звезды, Орден Мужества, Орден «За военные заслуги», две медали «За боевые заслуги». Четырежды представлялся к званию Героя Российской Федерации, но так и не был награждён.
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