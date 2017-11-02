Сводки от ополчения Новороссии 02 ноября 2017

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Легендарный командир МО ДНР Вадим Савенко в прямом эфире 2 ноября, в 13.30

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Под Донецком убили грузинского наемника ВСУ

В зоне вооруженного конфликта в Донбассе погиб грузинский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Георгий Саралидзе (позывной Гюрза-2). Об этом телеканалу ТСН сообщил командир подразделения «Грузинский легион» Мамука Мамулашвили.

“Саралидзе с группой военных попал в засаду в районе аэропорта Донецка”, - заявил Мамулашвили.

На сайте полка Нацгвардии Украины «Азов» сообщается, что позиции, на которых находился погибший, расстрелял БТР ополченцев, Саралидзе получил смертельное ранение в грудь.

“К “Азову” Гюрза-2 примкнул в октябре 2014 года, был бойцом взвода разведки второй роты второго батальона. В мае 2016-го он уволился, пошел в 92-ую бригаду ВСУ. Месяц назад Саралидзе со своими собратьями перевелся в 57-ю бригаду. Даже после ранения и 13 операций Гюрза-2 продолжал воевать”, — говорится в сообщении.

Ранее командир «Грузинского легиона» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мамука Мамулашвили заявил, что украинская армия готова к тому, чтобы вернуть Донбасс под контроль Киева. Об этом он сказал в интервью порталу «Обозреватель». Он добавил, что силовикам в Донбассе противостоит состоящая из проплаченных людей «пьяная армия», которая пытается нарушить границу Украины.





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