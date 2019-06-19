Новости Украины и Новороссии 19 июня 2019
- 08:05 Вышинский считает, что его заключили в тюрьму для шантажа обменом.
- 07:30 Судно с 10 т гашиша и украинским экипажем задержано в Испании.
- 04:30 «Зеленский, заканчивай стрелять, отведи войска и садись за стол переговоров вместе с ДНР и ЛНР».
- 02:00 США жизненно необходимо сотрудничать с Зеленским по Донбассу, — Волкер.
- 00:00 Епифаний даже не священник, — Филарет.
- Вчера 22:20 В Нидерландах назвали имена россиян, «виновных» в крушении «Боинга» MH17.
- Вчера 22:01 Я – не Гройсман.
Вышинский считает, что его заключили в тюрьму для шантажа обменом
Фото: © РИА Новости
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский считает, что украинским властям нужно было держать его в заключении, чтобы шантажировать возможным обменом. Об этом он заявил в интервью агентству Ruptly.
Он отметил, что четыре года никого не волновало, что он и его коллеги якобы «систематически разрушали украинское государство».
«Мотив моего задержания, цель была абсолютно политическая», — подчеркнул он.
Глава РИА Новости Украина был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене.
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Судно с 10 т гашиша и украинским экипажем задержано в Испании
В Испании сотрудники налогового управления задержали торговое судно ELG под молдавским флагом с 10 тоннами гашиша и украинским экипажем на борту. Об этом сообщает пресс-служба Налоговой службы Испании.
«В ходе последующей разведки судна сотрудники таможенного надзора обнаружили на судне около 350 свертков с гашишем, весом около 10 тонн», — говорится в сообщении.
Судно ELG, длиной 79 метров, было задержано 17 июня, в 13.00 в 98 милях (в 158 км) к юго-востоку от портового города Картахены, который входит в автономное сообщество Мурсии на юго-востоке Испании.
Расследование было проведено в зоне таможенного контроля Мурсии при координации с главным оперативным управлением Департамента таможни и специальных налогов Налогового агентства и при сотрудничестве с французскими, итальянскими и турецкими властями, а также Центром разведки против терроризма и организованной преступности (CITCO) и Координационным центром по борьбе с наркотиками в Средиземноморье.
В налоговой службе отметили, что слежка за кораблем началась полгода назад после того, как испанское управление морской разведки таможенного контроля получило сведения о его незаконной деятельности.
Наркотики были изъяты, судно ELG и его экипаж в сопровождении патрульных катеров были отправлены в порт города Картахены, где они предстанут перед органами испанского правосудия.
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«Зеленский, заканчивай стрелять, отведи войска и садись за стол переговоров вместе с ДНР и ЛНР»
Разбор заявлений Зеленского в отношении Донбасса, которые он сделал в Париже.
Пребывая в гостях в стольном граде Париже в понедельник, 17 июня, господин Зеленский отметился рядом заявлений. Хочется надеяться, что наконец озвучивал свои собственные мысли, а не те заметки, что пишут Зеленскому бывшие чиновники Порошенко в МИД.
Зеленский озвучил следующее:
1. «Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами (то есть с ДНР и ЛНР). Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь».
Я понимаю, на Украине президент ещё молодой, зелёный, порой путается в трёх соснах. Поэтому отмечу казусы и недочёты в его заявлениях.
Если Зеленский не знает и если его советники оказались не в состоянии донести и объяснить Володимиру содержание Минских соглашений, то поясняю:
Украина обязана вести переговоры с ЛДНР. Это конкретно (пункты 4, 12 и 13) прописано в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений (Минск-2), а страны Нормандского формата должны помогать в реализации соглашений, достигнутых в результате этих переговоров.
Сам комплекс разработанных мер, в свою очередь. принял статус международного юридического документа и был закреплён резолюцией Совбеза ООН 17 февраля 2015 года. Нет соглашений между Украиной и ЛДНР — нет предмета встречи в Нормандском формате.
2. «Чтобы начать диалог, — говорит Зеленский, — надо начать с конкретных шагов. По моему мнению, это освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков, будет обязательно прекращение огня, будет разведение войск».
Снова попытка подмены понятий со стороны Киева. Зеленскому стоило бы самому лично прочитать соглашения, там немного, всего 13 пунктов и пара примечаний! Сперва идёт прекращение огня, потом отвод тяжёлых вооружений, затем подтверждение ОБСЕ…
Хочется сказать Володимиру: «Заканчивай стрелять, отведи войска подальше и садись за стол переговоров вместе с представителями ДНР и ЛНР. Это и будет по-мински. Что мешает тебе уже запретить обстрелы и уже вывести ВСУ из серой зоны?»
Мешать может только или отсутствие желания, или немощность как руководителя страны. Если бы желал и мог прекратить огонь, то уже бы прекратил. По факту огонь только усилился для того, чтобы показать, что «Зе» реальной власти не имеет. С разведением войск всё то же, что и с прекращением огня.
Итак, только после выполнения первых пунктов по очереди шестым пунктом логично идёт озвученное Зеленским первоочередное освобождение пленных (хотя речь должна идти о взаимном обмене, а не об одностороннем возвращении!).
Однако украинская сторона в пылу риторики в упор «не замечает» того, что, как написано в соглашениях и как оговорён порядок действий сторон (п.6 по подписанному документу выполняется через 5 дней после п.4 — отвода вооружения).
Дальше. Что касается моряков, то задержанных пограничниками украинских моряков-нарушителей границы вообще пристёгивать к Минским договоренностям абсурдно… Где они, а где Донбасс? Еще бы и по газу условия поставили…
Моряки нарушили российскую границу и, как только отбудут положенный срок, вернутся на родину. Или их отпустят в качестве жеста доброй воли. Но потом, после того как Киев начнёт делать реальные шаги по урегулированию гражданского конфликта на Донбассе.
Выводы
Реальные международные переговоры — это не шоу… Разрешение серьезного гражданского конфликта — это тоже не шоу… Путин точно сказал, что играть президента — это одно, а быть им — это совсем другое. Станет ли Зеленский реальным президентом, а не будет лишь играть его? Пока тенденций к этому не наблюдаю.
Пока видим, что человек обещал мир, но он не обещал выполнять свои обещания — он просто обещал. Он артист.
Зеленский почему-то думает, что 73% проголосовали именно за него. Люди проголосовали против политики Порошенко.
И если Зеленский будет продолжать его политику, то он станет Порошенко-2 и быстро растеряет полученный авансом «авторитет», и на этом закончится его карьера не только как политика, но и как артиста.
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Андрей Червонец
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США жизненно необходимо сотрудничать с Зеленским по Донбассу, — Волкер
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что считает «жизненно необходимым» сотрудничество Вашингтона с новым президентом Украины Владимиром Зеленским по урегулированию в Донбассе.
«Избрание президента Зеленского создает хорошую возможность придать энергии усилиям по прекращению пятилетнего конфликта в Донбассе.
Президент Зеленский не раз выражал приверженность миру и минским соглашениям, говорил о необходимости найти способ облегчить страдания населения Донбасса и выражал открытый подход к поиску креативных решений, чтобы сломать застой в ситуации», — говорится в письменных показаниях Волкера конгрессу.
«В данный критически важный период жизненно необходимо, чтобы США продолжали поддерживать Украину и тесно работали с новым президентом по его дипломатическим инициативам. Мы призвали Россию по различным каналам воспользоваться этой возможностью», — сказал Волкер.
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Епифаний даже не священник, — Филарет
Раскольник Филарет в эфире «Украинского радио» сделал скандальное заявление в адрес главы Епифания и всех «епископов» ПЦУ.
«Хорошо, если Вселенский патриарх снял с меня анафему в 2018 году, снял — рассуждает Филарет. — А до 2018 года я был под анафемой, или нет? Если я был под анафемой, то это означает, что все эти епископы (ПЦУ, — ред.) недействительны».
«И Епифаний не только не является митрополитом — он даже не священник. Если Вселенский патриарх снял с меня анафему в 2018 году, то весь епископат — недействителен», — заключил он.
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В Нидерландах назвали имена россиян, «виновных» в крушении «Боинга» MH17
В передаче Nieuwsuur на голландском телеканале NOS были озвучены имена граждан России, которые якобы могут быть причастны к пуску ракеты, сбившей малайзийский «Боинг» в 2014 году в небе над Донбассом.
Среди людей, якобы имевших к этому отношение, — российский военный Сергей Мучкаев, в 2014 году командовавший 53-й зенитно-ракетной бригадой, расположенной в районе Курска. Голландские журналисты утверждают, что под его контролем могла проводиться «переброска» зенитно-ракетного комплекса «Бук» на Украину.
Также к «переброске» ЗРК, по утверждению журналистов, может быть причастен «руководитель разведывательно-диверсионного подразделения спецразведки РФ» Олег Пулатов.
В числе других фигурантов разбирательства назван Сергей Дубинский — начальник разведки ДНР.
При этом, озвучивая имена «подозреваемых», голландские журналисты ссылаются на показания бывшего военнослужащего ВСУ Ивана Безъязыкова, попавшего в плен к ополчению на Донбассе. На данный момент, по сведениям NOS, он находится под судом в Киеве.
Сюжет вышел накануне обнародования доклада Совместной следственной группы (JIT). На данный момент неясно, будут ли эти имена указаны в итогах официального расследования, однако министр иностранных дел Украины Елена Зеркаль утверждает, что 19 июня JIT раскроет имена именно этих людей, а уголовный суд голландского Схипхола предъявит им обвинения.
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Я – не Гройсман
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Кажущаяся простодушность Гройсмана не должна вводить в заблуждение. На самом деле это мудрый человек, умеющий доносить свои мысли и суждения в простонародном стиле, с тонким юмором и иронией. Придраться вроде не к чему, а между тем Гройсман бьёт не в бровь, а в глаз
Вы сделали мой день! Ржака (сленг).