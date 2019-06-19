Новости Украины и Новороссии 19 июня 2019

Разбор заявлений Зеленского в отношении Донбасса, которые он сделал в Париже.

Пребывая в гостях в стольном граде Париже в понедельник, 17 июня, господин Зеленский отметился рядом заявлений. Хочется надеяться, что наконец озвучивал свои собственные мысли, а не те заметки, что пишут Зеленскому бывшие чиновники Порошенко в МИД.

Зеленский озвучил следующее:

1. «Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами (то есть с ДНР и ЛНР). Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь».

Я понимаю, на Украине президент ещё молодой, зелёный, порой путается в трёх соснах. Поэтому отмечу казусы и недочёты в его заявлениях.

Если Зеленский не знает и если его советники оказались не в состоянии донести и объяснить Володимиру содержание Минских соглашений, то поясняю:

Украина обязана вести переговоры с ЛДНР. Это конкретно (пункты 4, 12 и 13) прописано в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений (Минск-2), а страны Нормандского формата должны помогать в реализации соглашений, достигнутых в результате этих переговоров.

Сам комплекс разработанных мер, в свою очередь. принял статус международного юридического документа и был закреплён резолюцией Совбеза ООН 17 февраля 2015 года. Нет соглашений между Украиной и ЛДНР — нет предмета встречи в Нормандском формате.

2. «Чтобы начать диалог, — говорит Зеленский, — надо начать с конкретных шагов. По моему мнению, это освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков, будет обязательно прекращение огня, будет разведение войск».

Снова попытка подмены понятий со стороны Киева. Зеленскому стоило бы самому лично прочитать соглашения, там немного, всего 13 пунктов и пара примечаний! Сперва идёт прекращение огня, потом отвод тяжёлых вооружений, затем подтверждение ОБСЕ…

Хочется сказать Володимиру: «Заканчивай стрелять, отведи войска подальше и садись за стол переговоров вместе с представителями ДНР и ЛНР. Это и будет по-мински. Что мешает тебе уже запретить обстрелы и уже вывести ВСУ из серой зоны?»

Мешать может только или отсутствие желания, или немощность как руководителя страны. Если бы желал и мог прекратить огонь, то уже бы прекратил. По факту огонь только усилился для того, чтобы показать, что «Зе» реальной власти не имеет. С разведением войск всё то же, что и с прекращением огня.

Итак, только после выполнения первых пунктов по очереди шестым пунктом логично идёт озвученное Зеленским первоочередное освобождение пленных (хотя речь должна идти о взаимном обмене, а не об одностороннем возвращении!).

Однако украинская сторона в пылу риторики в упор «не замечает» того, что, как написано в соглашениях и как оговорён порядок действий сторон (п.6 по подписанному документу выполняется через 5 дней после п.4 — отвода вооружения).

Дальше. Что касается моряков, то задержанных пограничниками украинских моряков-нарушителей границы вообще пристёгивать к Минским договоренностям абсурдно… Где они, а где Донбасс? Еще бы и по газу условия поставили…

Моряки нарушили российскую границу и, как только отбудут положенный срок, вернутся на родину. Или их отпустят в качестве жеста доброй воли. Но потом, после того как Киев начнёт делать реальные шаги по урегулированию гражданского конфликта на Донбассе.

Выводы

Реальные международные переговоры — это не шоу… Разрешение серьезного гражданского конфликта — это тоже не шоу… Путин точно сказал, что играть президента — это одно, а быть им — это совсем другое. Станет ли Зеленский реальным президентом, а не будет лишь играть его? Пока тенденций к этому не наблюдаю.

Пока видим, что человек обещал мир, но он не обещал выполнять свои обещания — он просто обещал. Он артист.

Зеленский почему-то думает, что 73% проголосовали именно за него. Люди проголосовали против политики Порошенко.

И если Зеленский будет продолжать его политику, то он станет Порошенко-2 и быстро растеряет полученный авансом «авторитет», и на этом закончится его карьера не только как политика, но и как артиста.

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Андрей Червонец