Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Необходимое условие сохранения цивилизации. Андрей Фурсов, Дмитрий Перетолчин

32 1

Сложный 2021-й год завершается выпуском «Клуба Правильных Людей», посвященным идеологии. Андрей Фурсов и Дмитрий Перетолчин обмениваются мнениями и спорят о том, какая идеология соответствует целям и задачам клуба, на чём она должна основываться и как нам сформулировать основные её принципы.

Стать членом клуба можно по ссылке https://nday.club/video/a25a3c86-b7d6-45ae-9ccf-8c1b74121242.html

#ДеньТВ #Фурсов #Перетолчин #итоги #идеология #будущее
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sGUbGSuYwDo
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Историческая катастрофа России конца XX начала XXI столетия. Глава 1. Истинный смысл краха современной Цивилизации.
Идеология Русской цивилизации
Семья народов незападных цивилизаций
Развитие научного социализма: ответы на вызовы XXI века
ТРИ ТИПА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1142 1130
    Виктор 34 мин. назад

      Хотелось бы конечно отдельным постом, да с элементами аналитики,но поздравлю здесь. Надеюсь за флуд Павел не сочтет.
      С наступающим всех 2022 годом!!!
      Желаю в новом, непростом(как говорит у меня сын) коронавирусно – бандитском? времени здоровья, счастья и, побольше оптимизма, а также (в первую очередь для себя) поменьше времени проводить онлайн и побольше с родными, близкими и друзьями.
      С новым годом!!!

      1
      1

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru