Необходимое условие сохранения цивилизации. Андрей Фурсов, Дмитрий Перетолчин
Сложный 2021-й год завершается выпуском «Клуба Правильных Людей», посвященным идеологии. Андрей Фурсов и Дмитрий Перетолчин обмениваются мнениями и спорят о том, какая идеология соответствует целям и задачам клуба, на чём она должна основываться и как нам сформулировать основные её принципы.
Стать членом клуба можно по ссылке https://nday.club/video/a25a3c86-b7d6-45ae-9ccf-8c1b74121242.html
#ДеньТВ #Фурсов #Перетолчин #итоги #идеология #будущее
Хотелось бы конечно отдельным постом, да с элементами аналитики,но поздравлю здесь. Надеюсь за флуд Павел не сочтет.
С наступающим всех 2022 годом!!!
Желаю в новом, непростом(как говорит у меня сын) коронавирусно – бандитском? времени здоровья, счастья и, побольше оптимизма, а также (в первую очередь для себя) поменьше времени проводить онлайн и побольше с родными, близкими и друзьями.
С новым годом!!!