Оздоровление деятельности министерств. Как изменить ситуацию в стране и мире?
Современное общество должно выйти из дебрей ошибочных ориентиров и ценностей, заложенных в том числе и в систему оценки деятельности гос.институтов. Поэтому Министерство здравоохранения стало скорей Министерством болезнелечения (а не системой охраны здоровья), а Министерство культуры трансформировалось в Министерство развлечений, многие из которых значительно понижают культуру людей. Пришло время оздоровить деятельность Министерства охраны здоровья и окультурить деятельность Министерства культуры.
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