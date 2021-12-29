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Оздоровление деятельности министерств. Как изменить ситуацию в стране и мире?

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Современное общество должно выйти из дебрей ошибочных ориентиров и ценностей, заложенных в том числе и в систему оценки деятельности гос.институтов. Поэтому Министерство здравоохранения стало скорей Министерством болезнелечения (а не системой охраны здоровья), а Министерство культуры трансформировалось в Министерство развлечений, многие из которых значительно понижают культуру людей. Пришло время оздоровить деятельность Министерства охраны здоровья и окультурить деятельность Министерства культуры.

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#мир #страна #россия
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aUb5C3MWOhw
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