Западу нельзя верить на слово – такова позиция министра иностранных дел Сергея Лаврова, обозначенная в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live». Лавров заявил, что Россия не может вступить в НАТО, потому что Запад не хочет иметь сопоставимых по влиянию соперников на международной арене.

Лавров сообщил, что вступление России в НАТО невозможно из-за самой сути западной политики. «Конечно, нет. Я такую ситуацию не вижу», — сказал он в эфире канала «Соловьев Live», отвечая на вопрос, может ли Россия присоединиться к альянсу на равных и партнерских началах.

Он также сообщил, что Кремль не хочет превратить Россию в «осажденную крепость» под давлением Запада, но Москва не будет «бегать» за США и просить о снятии враждебных санкций.

Президент России Владимир Путин в 2000 году говорил в интервью «Би-би-си», что не исключает вступление страны в НАТО. «В том случае, если с интересами России будут считаться, если она будет полноправным партнером», — добавил он. В 2017 году Путин рассказал, что во время одной из последних встреч с бывшим президентом США Биллом Клинтоном предложил тому подумать над вхождением России в НАТО. Клинтон, по словам Путина, ответил, что не против этого, после чего «вся американская делегация занервничала».

Лавров в интервью «Соловьев Live» 27 декабря также пояснил, что сегодня «весь процесс вертится не вокруг НАТО или Евросоюза». По мнению Лаврова, вся проблема заключается в том, что Запад в принципе не хочет «иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене».

Глава российского МИД связал эту же позицию с «истерикой» на Западе по поводу экономических успехов Китая. «[Китай] возвысился, потому что принял правила игры, которые Запад внедрил в мировую экономику, мировые финансы, и вот по правилам Запада переиграл Запад на его же поле», — отметил Лавров.

Он добавил, что НАТО не носит оборонительный характер, хотя представители руководства и настаивают на этом. По словам министра, Североатлантический альянс — это «чисто геополитический проект» по освоению территории, которая оказалась бесхозной после развала Советского союза. По мнению Лаврова, альянс уже «замахнулся на порог» России, и это не может оставить Москву безразличной.

«Если бы НАТО был оборонительным альянсом, как сейчас продолжает на каждом углу говорить [генсек НАТО Йенс] Столтенберг, то НАТО не стал бы расширяться на восток», — резюмировал министр. Он отметил, что у России есть сомнения в том, что НАТО не попытается привычно проигнорировать неудобные для себя вопросы и обойти требование России не расширяться на восток.

Кроме того, Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий после исчезновения Организации Варшавского договора и после распада Советского Союза.

«Главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наше предложение в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится и умеет заниматься. А чтобы был результат всех этих дипломатических усилий», — выразил надежду Лавров.

В середине декабря Россия предложила США и НАТО проект договоренностей по общим гарантиям безопасности. В частности, Москва попросила НАТО не расширяться дальше на восток и не принимать в альянс бывшие страны СССР. Таким образом, требование затрагивает и Украину, которая давно говорит о желании вступить в НАТО.

Пока что Россия ждет ответа Запада на полученное предложение. Как уточнил Лавров, Москва начнет переговоры с американскими представителями сразу после новогодних каникул.

Он пояснил, что Москва не ставила каких-то ультиматумов по времени и не требовала, чтобы на Западе дали ответ на предложенные гарантии к такой-то дате. Однако, уточнил Лавров, Москва все же хочет получить ответную реакцию в определенные сроки, а не устраивать бесконечные переговоры, «когда Запад опять начнет что-то двусмысленно обещать, а потом обязательно обманет».

В эфире «Соловьев Live» глава дипведомства РФ, кроме того, затронул тему западных санкций против России. Он сказал, что Кремль никогда не будет «бегать» за США и просить Вашингтон изменить политику на дружественную. «Мы никого никогда не просили, чтобы санкции с нас сняли. Мы даже не будем унижаться ни перед кем», — сообщил Лавров.

Он добавил, что в планах российского руководства нет превращения России в «осажденную крепость» из-за разногласий с Западом.

Все то, что было в наших отношениях с Западом в период исчезновения СССР и выстраивания новых отношений, об этом президент не раз говорил, конечно, это был совершенно беспрецедентный уровень доверия, уровень желания дружить, стать чуть ли не союзниками, как Владимир Владимирович вспоминает периодически. Но все это, мы прекрасно понимаем, было ошибкой. Верить на слово этим людям нельзя, – отметил министр.

Он также заявил, что Москва надеется, что Запад «не заболтает» предложения РФ по гарантиям, России не нужны бесконечные переговоры.

В завершение беседы министр отметил, что он надеется, что «это будет год дипломатии (если бы это был бы наш выбор), но дипломатии, нацеленной на результат и сводящей вместе ключевые страны, от которых зависит решение важнейших вопросов, объединенных именно с целью договориться, а не бесконечно «тянуть резину».

По материалам «Российской газеты», Газеты.ру, сайта МИД РФ