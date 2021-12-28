Проект изменений Конституции Белоруссии
Вчера был обнародован текст обновленной Конституции Белоруссии, за которую гражданам будет предложено проголосовать в следующем году. Ниже, некоторые новшества, отражающие направление реформы Конституции, связанные с ограничениями полномочий президента, усиления роли Всебелорусского народного собрания и подготовки для Лукашенко возможности пост-президентского политического влияния. В целом, после прочтения нового текста Конституции, есть стойкое ощущение, что Батька может стать Председателем Всебелорусского собрания, откуда можно влиять и на президентский пост, и на процесс законотворчества, и на деятельность Совета Безопасности Белоруссии, и на принятие решений о военном положении и т.д. и т.п. Такой себе отход на пару шагов назад с сохранением серьезных рычагов влияния на весь государственный механизм.
Проект изменений Конституции Белоруссии
▪️исключается военная агрессия со своей территории против других государств,
▪️запрещается финансирование выборов иностранными гражданами и организациями,
▪️президентом может быть избран гражданин не моложе 40 лет, проживающий в республике не менее 20 лет непосредственно перед выборами, а также не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества,
▪️один и тот же человек может быть президентом страны не более двух сроков,
▪️ограничение на число президентских сроков начнет действовать после вступления в должность вновь избранного президента,
▪️Всебелорусское народное собрание выступает высшим представительным органом народовластия,
▪️президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения Конституции или совершения госизмены, либо другого тяжкого преступления; сейчас президент может быть только досрочно освобожден от должности решением парламента при стойкой неспособности по состоянию здоровья,
▪️президент сможет вводить чрезвычайное положение в случае попыток мятежа, «массовых и иных» беспорядков; сейчас это возможно в случае в случае стихийного бедствия, катастрофы, а также беспорядков с насилием либо угрозой насилия, в результате которых возникает опасность жизни и здоровью людей, территориальной целостности и существованию государства,
▪️президент, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные на посту,
▪️в случае гибели президента в результате покушения, теракта, военной агрессии или иных действий насильственного характера вводится чрезвычайное или военное положение, и госорганы действуют согласно решениям совбеза – в этом случае председательствовать в совбезе в этом случае будет спикер Совета республики; сейчас, если президент не может исполнять свои обязанности, его замещает премьер,
▪️прекративший исполнение полномочий президент сможет стать пожизненным сенатором.
https://t.me/soyuznoe/133 – цинк
Что еще показалось интересным:
1. Брак теперь официально определяется как союз мужчины и женщины. Гей-браки не пройдут.
2. Граждане имеют право участвовать в создании и деятельности политических партий. Ограничения для силовиков и членов силовых формирований.
3. Развитие атомной энергетики теперь прописано в Конституции. Это чтобы никто не думал закрывать новую АЭС.
4. Проявление патриотизма и сохранение исторической памяти теперь является долгом каждого белоруса.
5. Решения и действия (или бездействия) властей теперь можно обжаловать через суд.
6. ВНС Белоруссии теперь решает вопросы ввода военного положения, назначает судей Конституционного и Верхвного Суда, членов ЦИК.
7. ВНС Белоруссии имеет право направлять войска за пределы Белоруссии для различных действий. По представлению президента.
8. ВНС Белоруссии собирается не реже раза в год и его решения обязательны для всех. Оно имеет право отменять любые решения, кроме судебных.
9. Палата Представителей Белоруссии по полномочиям сдвинута на 3-е место, после Президента и ВНС Белоруссии.
10.Будущие изменения в Конституцию возможны через референдумы, где за изменения проголосуют более 2/3 от принявших участие в голосовании.
11. Различные ограничения связанные с выборами президента де-факто и де-юре исключают возможность какого-либо участия в выборах представителей польско-литовской оппозиции скрывающихся от следствия за границей.
https://www.belta.by/uploads/files/Konstitutsija-na-27-dekabrja-pdf.pdf – ссылка на обновленный текст Конституции, правки отмечены зеленым цветом
В общем, Батька останется с нами, но уже в другой роли и с видоизменившимися полномочиями. Тем не менее, в его теперешнем кресле мы увидим другого человека, а сама схема, скорее всего будет походить на Казахскую, где ушедший со своего поста Назарбаев сохранил огромные возможности для влияния на гос.аппарат, а пришедший на его место Токаев действует с оглядкой на Елбасы.
С учетом того, что змагары и часть участников протестов-2020 голосование проигнорирует, каких-либо особых проблем с принятием обновленной Конституции Белоруссии не ожидается. С другой стороны, те кто так хотел увидеть в кресле президента Белоруссии другого человека, таки смогут его увидеть.
Изменения в конституцию личностной безопасности ждет весь народ.
Процентов 20 не ждет, ну и пусть.
А то аннексируют витебскую область, и только они будут жить лучше.
Это несправедливо.
Вопрос, выносимый на голосование, должен звучать так:
– Согласны ли Вы с тем, что бы человек по фамилии Лукашкнко правил пожизненно, с последующей передачей власти по наследству?
Избиратель ,а ты прочел изменения к Конституции ,где они закопали самое главное и основное для себя,чтобы уцелеть и наследовать.?На ТВ слушала красивые слова ,что мол сохраним М и Ж.,достояние отцов в войне ,не допустим окна Овертонов в искажении нравственности человеков.Все красиво,но это 5 мин ,я точно не смогу прочитать и отследить-не хватит сил и нет желания .Пусть Грызлов следит,чтобы остановить его или дальше протолкнуть.Какой-то же план есть ,главное поляков вытолкнуть из системы-это гниль больная как и хохлы.
Примерно как и изменения в Конст. РФ