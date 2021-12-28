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Что построено в России за 2021 год? Перечисляем

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Составили для вас подборку всех научно-производственных новостей, которые попали в выпуски нашей программы «Время – вперёд!» за 2021 год. В подборке вы узнаете, что построено в России за этот период, а также что разработано, запущено в космос, спущено на воду и т.д. В общем, самые интересные на наш взгляд позитивные новости из сферы промышленности и науки.

Всего мы насчитали 346 значимых производственных объектов. Их список находится здесь: https://www.время-вперед.рус/post/348-новых-производств-россии-открытых-в-2021-году

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На обложке фото от http://vostokphotos.ru/

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Это специальный дополнительный выпуск проекта «Время – вперёд!». Смотрите основные выпуски программы каждое воскресенье на этом канале.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UwbNcBNEJgU
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