Что построено в России за 2021 год? Перечисляем
Составили для вас подборку всех научно-производственных новостей, которые попали в выпуски нашей программы «Время – вперёд!» за 2021 год. В подборке вы узнаете, что построено в России за этот период, а также что разработано, запущено в космос, спущено на воду и т.д. В общем, самые интересные на наш взгляд позитивные новости из сферы промышленности и науки.
Всего мы насчитали 346 значимых производственных объектов. Их список находится здесь: https://www.время-вперед.рус/post/348-новых-производств-россии-открытых-в-2021-году
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На обложке фото от http://vostokphotos.ru/
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Это специальный дополнительный выпуск проекта «Время – вперёд!». Смотрите основные выпуски программы каждое воскресенье на этом канале.