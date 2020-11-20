Составили для вас подборку всех новостей, которые попали в выпуски нашей программы «Время – вперёд!» за последние 3 года. В подборке вы узнаете, что построено в России за этот период, а также что разработано, запущено в космос, спущено на воду и т.д. В общем, самые интересные на наш взгляд позитивные новости из сферы промышленности и науки. Каждая снабжена ссылкой на первоисточник на нашем сайте https://www.время-вперед.рус/Предвосхищая неизбежный вопрос в комментариях «а сколько закрыто за этот же период?», предлагаем вопрошающим самим сделать аналогичную подборку закрытого за 3 года, чтобы было с чем сравнить. Только как и у нас со всеми ссылками и понятной хронологией. Ждём.***Это специальный дополнительный выпуск проекта «Время – вперёд!». Смотрите основные выпуски программы каждое воскресенье на этом канале.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HEFbHN_LkMU