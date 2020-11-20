Что построено в России за 3 года? Перечисляем
17:58. 20 ноября 2020 205 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Составили для вас подборку всех новостей, которые попали в выпуски нашей программы «Время – вперёд!» за последние 3 года. В подборке вы узнаете, что построено в России за этот период, а также что разработано, запущено в космос, спущено на воду и т.д. В общем, самые интересные на наш взгляд позитивные новости из сферы промышленности и науки. Каждая снабжена ссылкой на первоисточник на нашем сайте https://www.время-вперед.рус/
Предвосхищая неизбежный вопрос в комментариях «а сколько закрыто за этот же период?», предлагаем вопрошающим самим сделать аналогичную подборку закрытого за 3 года, чтобы было с чем сравнить. Только как и у нас со всеми ссылками и понятной хронологией. Ждём.
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Это специальный дополнительный выпуск проекта «Время – вперёд!». Смотрите основные выпуски программы каждое воскресенье на этом канале.
Предвосхищая неизбежный вопрос в комментариях «а сколько закрыто за этот же период?», предлагаем вопрошающим самим сделать аналогичную подборку закрытого за 3 года, чтобы было с чем сравнить. Только как и у нас со всеми ссылками и понятной хронологией. Ждём.
***
Это специальный дополнительный выпуск проекта «Время – вперёд!». Смотрите основные выпуски программы каждое воскресенье на этом канале.
Ну так же нельзя! Сразу таким количеством по голове – у серых с владимирами крыша потечёт, а у жоры из страны пыдарасов https://pbs.twimg.com/media/DK0nqarW0AAPaWQ.jpg – сзади…
А сколько там платят за час?В среднем хотя бы)))..да крыша течь не будет..будь реалистом..эти правдорубы уже писали про один заводик..поинтересовался..ба..так деньги саудиты дали(((привет вам..прохвосты буржуинские