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Что построено в России за 3 года? Перечисляем

17:58. 20 ноября 2020 205 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Составили для вас подборку всех новостей, которые попали в выпуски нашей программы «Время – вперёд!» за последние 3 года. В подборке вы узнаете, что построено в России за этот период, а также что разработано, запущено в космос, спущено на воду и т.д. В общем, самые интересные на наш взгляд позитивные новости из сферы промышленности и науки. Каждая снабжена ссылкой на первоисточник на нашем сайте https://www.время-вперед.рус/

Предвосхищая неизбежный вопрос в комментариях «а сколько закрыто за этот же период?», предлагаем вопрошающим самим сделать аналогичную подборку закрытого за 3 года, чтобы было с чем сравнить. Только как и у нас со всеми ссылками и понятной хронологией. Ждём.

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Это специальный дополнительный выпуск проекта «Время – вперёд!». Смотрите основные выпуски программы каждое воскресенье на этом канале.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HEFbHN_LkMU

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 15315 9113
    Maleos 20 ноября 2020 в 18:28

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  • 792 372
    serjoza 20 ноября 2020 в 20:14

    А сколько там платят за час?В среднем хотя бы)))..да крыша течь не будет..будь реалистом..эти правдорубы уже писали про один заводик..поинтересовался..ба..так деньги саудиты дали(((привет вам..прохвосты буржуинские

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