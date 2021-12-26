Ленин и радио. О возникновении и развитии советского радиовещания (1966)
О возникновении и развитии советского радиовещания. Ленин и радио
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Год производства: 1966
Фильм, построенный на материалах документальной кинохроники, рассказывает о возникновении и развитии советского радиовещания, о внимании Владимира Ильича Ленина к вопросам радиофикации страны.
Документальный фильм “Ленин и радио”
ТО Экран, 1966 год
Автор сценария – Е. Рябчиков
Режиссер – Михаил Талыбов
Оператор – Лев Иванов
Текст читал – Виктор Балашов
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