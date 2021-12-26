Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Начнём:
1. Методика неправильная.
2. Нужно в рублях считать, мы зарплату в рублях получаем.
3. У нас всё дешевле, а там дорого и неграм ноги целуют.
4. А Вы госдолг США видели?
Прикол, Жэка , в том, – что такой долг никто отдавать не собирался и не собирается.
С долгами не расплачиваются, а им продолжают давать? Как это? Насколько знаю проценты по кредитам выплачивают. А пока могут вносить условный минимальный ежемесячный платёж – всё норм. Это вот у этих дела плохи:
На принудительное взыскание было отправлено 2,3 трлн руб. В производстве находится 12 млн дел.
https://kapital–rus-ru.turbopages.org/kapital-rus.ru/s/articles/article/doljnikami_bankov_okazalis_pochti_70_rabotauschih_rossiyan/