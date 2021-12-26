Гигантский образовательный эксперимент. Сколько ещё продержится школа? И. Шнуренко, А. Савватеев
Профессор МФТИ Алексей Савватеев и независимый эксперт, спикер по теме искусственного интеллекта Игорь Шнуренко о том, кто и как прямо сейчас уничтожает школу, какой свежий документ подписал премьер Михаил Мишустин и
и можно ли ещё всё исправить?
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