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Блага дарение Всеслава за помощь

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Дорогие друзья и единомышленники! Поздравляю вас с Праздником Рождества Бога Коляды!

С вашей помощью по народной традиции «с миру по нитке» нам удалось собрать нужную сумму. Благо дарю всем Соратникам Родобожия и неравнодушным людям за оказанную, довольно-таки скорую помощь! Ваше участие в деле вызволения Ведамана Ведагора было, есть и будет неоценимо!

Ещё раз примите блага дарения от Ведамана Ведагора и всех его соратников!
Желаю всем вам счастья и здоровья.

Аум Тат Сат!
#родобожие #Всеслав
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«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qduwSL5inws
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