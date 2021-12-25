Избранные факты из биографии. Виктор Ефимов
Как была устроена политическая система в СССР в 1980-е годы? Насколько точно был продуман сценарий ГКЧП? Виктор Алексеевич Ефимов рассказывает о своей биографии и как она переплелась с событиями страны.
02:00 25 декабря 1991 года было утверждено новое название республики — Российская Федерация (Россия). В тот же день вечером над Кремлем был спущен красный советский флаг, а на смену ему поднят российский триколор. Виктор Алексеевич Ефимов рассказывает о своей биографии и как она переплелась с событиями страны.
04:45 Как вы ощущали себя во время событий тех лет? Как участник или как свидетель? Как из научной сферы вы перешли в сферу управления?
20:15 Интеграция. Находясь внутри структуры Государственного управления вы не чувствовали, не видели возможности для её изменения?
31:46 Как вам внутренне дался выход “в никуда”? Уйти с руководящей должности, в то турбулентное время означало окончательно выйти из системы власти.
46:48 В девяностые года, когда бурлила общественная жизнь, создавались новые партии, во власть приходили новые личности у вас было чувство что вы что-то упускаете, у вас было желание снова попробовать себя в сфере управления, дать государственной структуре второй шанс?
Канал “Концептуал.Смыслы” https://www.youtube.com/user/konzeptualtv2
Конкурс по книге “Комитет 300. Тайны мирового правительства” в нашем Телеграм-канале: https://t.me/konzeptual_ru
Комитет 300. Тайны мирового правительства:
https://konzeptual.ru/komitet-300-tajny-mirovogo-pravitel-stvaa-11740/?utm_source=smi
Введение в Конституционное право
https://konzeptual.ru/vp-sssr-vvedenie-v-konstitucionnoe-pravo/?utm_source=smi
Сайт: http://концептуал.рф
Книги: https://konzeptual.ru
Youtube: https://www.youtube.com/user/konzeptualtv
ВКонтакте: https://vk.com/konzeptual_rf
Одноклассники: https://ok.ru/konzeptualrf
Instagram: https://www.instagram.com/konzeptual_ru
Twitter: https://twitter.com/konzeptual_rf
Telegram: https://t.me/konzeptual_ru
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/id/
#Концептуал #АлександрШлотов #ВикторЕфимов