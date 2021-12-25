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Избранные факты из биографии. Виктор Ефимов

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Как была устроена политическая система в СССР в 1980-е годы? Насколько точно был продуман сценарий ГКЧП? Виктор Алексеевич Ефимов рассказывает о своей биографии и как она переплелась с событиями страны.

02:00 25 декабря 1991 года было утверждено новое название республики — Российская Федерация (Россия). В тот же день вечером над Кремлем был спущен красный советский флаг, а на смену ему поднят российский триколор. Виктор Алексеевич Ефимов рассказывает о своей биографии и как она переплелась с событиями страны.
04:45 Как вы ощущали себя во время событий тех лет? Как участник или как свидетель? Как из научной сферы вы перешли в сферу управления?
20:15 Интеграция. Находясь внутри структуры Государственного управления вы не чувствовали, не видели возможности для её изменения?
31:46 Как вам внутренне дался выход “в никуда”? Уйти с руководящей должности, в то турбулентное время означало окончательно выйти из системы власти.
46:48 В девяностые года, когда бурлила общественная жизнь, создавались новые партии, во власть приходили новые личности у вас было чувство что вы что-то упускаете, у вас было желание снова попробовать себя в сфере управления, дать государственной структуре второй шанс?

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#Концептуал #АлександрШлотов #ВикторЕфимов
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Z7dJW6GpyUs
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