Его называли «Суворовым русского флота»: Ушаков был воспитателем, отцом-командиром для офицеров и матросов, произвел революцию в тактике морских сражений, ломал шаблоны, выбирая кратчайший путь к победе, современников удивляла набожность Ушакова. Наконец, Ушаков, прослужив на военном флоте четыре десятилетия, остался непобедимым.

205 лет назад, 14 (2 по ст. ст.) октября 1817 г., в праздник Покрова Пресвятой Богородицы прославленный адмирал Российского флота Федор Ушаков скончался. Мало кто знает, что в 2000 г. Русской православной церковью он был канонизирован как святой праведный воин Феодор.

Рассказывают: когда однажды австрийский офицер в докладе упомянул «адмирала фон Ушакова», Суворов его прервал: «Возьми себе свое “фон”, а русского адмирала, героя Калиакрии и Корфу, изволь величать Фёдором Фёдоровичем Ушаковым!».

Сама жизнь смиряла великого флотоводца, словно готовя к посмертной славе святости. Биографы сетуют, что у адмирала не было первых степеней орденов Св. Георгия и Св. Владимира, что его не произвели ни в князья, ни в графы, ни в бароны.

Для Ушакова не нашлось места ни на петербургском памятнике императрице Екатерине, окруженной девятью выдающимися личностями ее эпохи, ни на новгородском монументе, посвященном тысячелетию России, где видных персон России более сотни. Подвиги Ушакова словно не интересовали деятелей искусств. А напрасно. Но через много-много лет его судьба вдохновит на пристальные исследования писателя В. Н. Ганичева, уроженца русского морского города Николаева. В значительнейшей мере усилиям этого человека мы обязаны возвращению в сегодняшний русский патриотический памятный обиход имени выдающегося флотоводца, и даже его церковной канонизации.

Жизненный подвиг адмирала-святого воспет и в строках самодеятельного стихотворца:

…Весь путь – до смертного порога

истории принадлежит.

Жизнь родине, а сердце – Богу, –

высокая, святая жизнь.

И все же нет пути иного,

чем тот, какой себе избрал

непобедимый адмирал:

жизнь Родине, а сердце – Богу.

Примечательно и провиденциально, что жизнь российского флотоводца, от младенчества до кончины, прошла под благотворным влиянием его родного дяди, преподобного Феодора Санаксарского, монаха-подвижника, уроженца того же сельца Бурнаково Романовского уезда Ярославской провинции (в миру – Иван Игнатьевич Ушаков, сержант лейб-гвардии Преображенского полка в отставке; 1718 – 19 февраля 1791). Дядя адмирала, канонизированный в лике местночтимых святых в 1999 г., (а для общецерковного почитания в 2004 г.), был настоятелем и восстановителем Санаксарского монастыря в Мордовии. Мощи иеромонаха Феодора Санаксарского пребывают в приделе Усекновения главы Иоанна Предтечи построенного им Рождества-Богородичного храма одноименного Санаксарского мужского монастыря. На могиле преподобного была положена аспидного камня плита с надписью: «Здесь погребен 73-летний старец иеромонах Феодор, по фамилии Ушаков, возобновитель Санаксарского монастыря, который пострижен в Александро-Невской Лавре, продолжал монашеское житие 45 лет; со всеми видами истинного христианина и доброго монаха 19 февраля 1791 года скончался». Память преп. Феодора Санаксарского совершается 19 февраля и 21 апреля (по юлианскому календарю).

Название «санаксарский» происходит либо от слова «синаксарь» – так называли на Руси краткие жития святых, либо от мордовского «санав сара», что означает болотистую местность, либо от лежащего в низине у его стен озера Санаксар.

Справочники расскажут так, что сразу захочется туда оправиться, припасть к красоте и благодати. Ведь монастырь расположился в излучине р. Мокши, в 3 км от города Темникова. Он был основан в 1659 г. и к началу XIX в. превратился в крупную, хорошо обустроенную обитель. Сегодня от Темникова открывается изумительная панорама с Мокшей, на берегу которой среди векового соснового бора и лугов располагается монастырский ансамбль. Существующие ныне здания и сооружения построены в несколько этапов с 1765 по 1820-е гг. Строительство шло сначала под руководством старца Феодора (Ушакова), а затем старца Филарета (Былинина).

Духовным и композиционным центром обители является Соборная церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы (1774). Она выстроена на пожертвования Екатерины II и столичных сановников и несет в себе черты русской барочной эпохи. Экстерьер и интерьер расписаны старцем Филаретом в стиле рококо.

Именно здесь, у северной стены храма Рождества Пресвятой Богородицы, и упокоен воин Феодор Ушаков.

Биография и житие рассказывают, что Федор Федорович Ушаков родился в Бурнаково в 1745 г. и происходил из небогатого древнего дворянского рода. Родителей его звали Феодор Игнатьевич и Параскева Никитична, и были они людьми благочестивыми и глубоко верующими.

В послепетровские времена дворянских юношей обыкновенно определяли в гвардию, служил в ней и отец будущего адмирала Феодор Игнатьевич, и даже пришлось ему повоевать с турками в войну 1735-1739 гг., но после рождения третьего сына Феодора он был уволен от службы с пожалованием сержантского чина лейб-гвардии Преображенского полка.

День рождения будущего адмирала Российского флота – 13 февраля – приходится меж празднованием памяти двух воинов-великомучеников: Феодора Стратилата и Феодора Тирона (память 8 и 17 февраля).

Но именно с еще одного Феодора, с преподобного Феодора Санаксарского, и следовало бы начинать биографию выдающегося флотоводца, а поздней и святого. Иван Ушаков из сельца Бурнаково ушел в юности служить в столичную гвардию, но затем бежал из столицы в пустынные двинские леса; был сыскан, доставлен к императрице, которая оставила его в Александро-Невском монастыре, где он принял монашеский постриг в 1748 г. Это исключительное для семейства Ушаковых событие было постоянным предметом бесед среди родственников и служило назидательным примером.

Большое семейство Ушаковых состояло в приходе храма Богоявления-на-Острову, находившегося в трех верстах от Бурнаково на левом берегу Волги. В этом храме крестили и будущего флотоводца Феодора, здесь же была школа для дворянских детей, где он обучался грамоте и счету.

Благочестивый отрок Феодор, обладая врожденным бесстрашием характера, нередко отваживался, как пишут житийные биографы, со старостой деревни хаживать на медведя. Отмечено: скромный и уступчивый в обычных условиях, Феодор Ушаков как бы перерождался в минуты опасности и без страха смотрел ей в лицо.

В 16 лет он поступил в Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Первое плавание на Балтийском флоте, во время которого было совершено путешествие из Кронштадта до Архангельска и обратно, Ушаков совершил на корабле «Норген». С 1769 г. служил в новосозданной Донской (Азовской) флотилии.

Русско-турецкую войну 1768-1774 гг. офицер Ушаков начал командиром небольшого корабля, который в группе с такими же парусниками должен был прикрывать устье Дона. Быстро продвигался по службе под началом вице-адмирала А. Н. Сенявина: сначала стал командиром 16-пушечного корабля «Морея», а затем военного судна «Модон».

После войны был произведен в капитан-лейтенанты, служил на Балтфлоте на фрегате «Белый орел» и совершил в 1777 г. плавание из Кронштадта в Средиземное море в составе отряда под командованием Т. Г. Козлянинова.

С 1780 г. Ушаков – командир 64-пушечного линейного корабля «Виктор» на Средиземном море. Его судно в составе эскадры под командованием Я. Ф. Сухотина выполняло задачу по охране торговых судов нейтральных стран от вторжения английских войск. С 1782 г. – капитан 2 ранга.

В 1774 г. после заключения Кючук-Кайнарджийского мира на верфях в Херсоне началось усиленное строительство Черноморского флота, необходимого для новой войны с Турцией. Там капитан 2 ранга Ушаков стал командиром заложенного 64-пушечного линейного корабля «Святой Павел».

Прибыв в Херсон в 1783 г., попал в сложную обстановку: эпидемия чумы унесла жизни тысяч людей, занятых на строительстве кораблей. Ушаков оборудовал изолированный лагерь для здоровых моряков, прервав корабельные работы на несколько месяцев. Но за спасение людей получил орден Св. Владимира 4 степени и чин капитана 1 ранга.

С экипажем «Св. Павла» Ушаков принимал активное участие в строительстве различных портовых сооружений на Черноморском побережье. Не случайно русские портовые города Черноморья хранят память об Ушакове.

В 1789 г. он был произведен в контр-адмиралы и назначен командующим Севастопольской эскадрой, а в 1790 г. – командующим Черноморского флота и портов.

Много внимания уделял адмирал строительству Севастополя: по его инициативе были построены казармы, склады, госпиталь, укрепляется адмиралтейство. По распоряжению Ушакова в балке на Корабельной стороне, получившей его имя, был разбит сад для отдыха нижних чинов.

В истории русского военного флота остались блестящие победы, одержанные черноморской эскадрой под командованием Ушакова: у острова Фидониси, в Керченском сражении (май 1790), у Тендровской косы (август 1790), а также кампания по освобождению островов Цериго, Занте, Кефалонии, Святой Мавры от французов.

Одна из славнейших страниц биографии флотоводца связана со Средиземноморским походом 1798-1800 гг., когда он проявил себя и как искусный политик и дипломат. Под его руководством русские освободили Ионические острова, особенно отличившись при взятии сильно укрепленного острова Корфу. Говорят, что Суворов с восторгом воскликнул тогда: «Ура Ушакову! Зачем не был я при Корфу хотя мичманом!»

В наши дни на греческом Корфу помнят освободителя от оккупантов: в местных храмах теперь поклоняются иконе святого воина Феодора, проводятся дни памяти Ушакова.

Заслуги Ушакова, увы, не были по достоинству оценены государем Александром I, отказавшимся от амбиций великой военно-морской державы и назначившим адмирала на второстепенную должность главного командира Балтийского гребного флота и начальником флотских команд в Санкт-Петербурге, а в 1807 г. отправившим его в отставку. Отметим и такой факт биографии: 18 мая 1805 г. Ф. Ушаков прибыл по приглашению М.И. Платова на закладку и освящение новой столицы Донского войска – Новочеркасска.

Памятуя о недавнем праздновании 210-летия Бородинской битвы, скажем также, что во время Отечественной войны 1812 г. Ушаков был избран начальником ополчения Тамбовской губернии, но из-за болезни отказался от должности.

В последние годы жизни в имении Ф.Ф. Ушаков посвятил себя молитве и широкой благотворительной деятельности, снискав любовь священства, монашествующих и окружающих. Имя Ф.Ф. Ушакова носит сегодня немалое число храмов, улиц, площадей, учреждений, кораблей и даже целых флотилий, а также река, деревня, бухта Баренцева моря и мыс моря Охотского, астероид 3010.

В марте 1944 г. Президиум Верховного Совета учредил один из высших военных орденов СССР – орден Ушакова (двух степеней), а также медаль имени флотоводца.

В столице Мордовии Саранске на Соборной площади возведен в 2001-2006 гг., сразу по канонизации Федора Ушакова, красивый собор Святого Праведного воина Федора Ушакова. Здесь же установлен памятник земляку-флотоводцу (это второй памятник ему в городе).

С другой стороны собора поставлен памятник Патриарху Никону, открытый и освященный, как и храм, 5 августа 2006 г. Патриархом Алексием II.

В торжествах в Санаксарском монастыре, прошедших в связи с прославлением святого праведного воина Феодора (Ушакова) принял в 2001 г. участие митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне Патриарх Московский и всея Руси).

На иконе, где святой воин изображен вместе со своим святым дядей, флотоводец держит свиток с жизнепобудительной надписью: «Не отчаивайтеся! Сии грозные бури обратятся ко славе России!».







Фото fotki.yandex.ru, Православие.ру