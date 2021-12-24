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Искусство спора

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«Искусство спора» — классическая, проверенная на практике книга по искусству спора. Написана известным специалистом по логике и риторике С. И. Поварниным. Издание раскрывает виды дискуссий, классификацию уловок и манипуляций в споре. В книге изучаются методы логического анализа информации из различных источников, а также способы изложения своих доводов с помощью прикладной логики.

Клим Жуков. Искусство спора.

Аудиоверсия – https://mcdn.podbean.com/mf/web/k4ibuj/iskusstvospora.mp3

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2l-sZPk2EB8
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