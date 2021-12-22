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Шаг в будущее! Искусственная стопа российского производства

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Импортные протезы стоп стоят сотни тысяч рублей и недоступны для многих нуждающихся. Команда российских энтузиастов задалась целью разработать собственный протез эконом-класса стоимостью 30 тыс. рублей и начать серийное производство. В сегодняшнем выпуске рубрики «Распаковка компании» разбираем компанию «Медитроника», которая поставила перед собой амбициозную цель импортозамещения.

Сбор средств: https://planeta.ru/campaigns/meditronika

Сайт компании: https://meditronika.ru/

Почта проекта: Info@meditronika.ru

Новость про «Моторику»: https://scientificrussia.ru/articles/motorika-mc-dvfu-i-skolteh-podveli-itogi-pervogo-etapa-issledovania-vozmoznosti-integracii-organizma-celoveka-s-bioniceskim-protezom-ruki

00:00 Вступление
01:42 Как возникла идея?
07:26 Конкуренты на рынке
10:27 Роль дизайна
14:05 Чудеса прогресса
16:58 Народный сбор
23:31 Планы на будущее

***

Это специальный дополнительный выпуск проекта «Время – вперёд!». Смотрите основные выпуски программы каждое воскресенье на этом канале.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gxgxft9xLD0
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