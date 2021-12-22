План раздела СССР между Японией и Германией
В 1941 году Япония планировала напасть на Советский Союз. Что её остановило? Какой план войны был разработан, и как Германия и Япония собирались поделить СССР между собой? И как Красная армия сумела остановить два блиц-крига? Об этом говорит профессор Института стран Востока, приглашенный профессор Осакского университета экономики и права (Япония), председатель Научного совета Российского военно-исторического общества Анатолий Кошкин.
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