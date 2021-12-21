Европейские обозреватели опасаются, что разногласия Москвы и Вашингтона приведут к очередной катастрофе. Автор португальского издания Observador Жозе Мильязеш, к слову, получивший в советское время высшее образование в МГУ, в своей статье заявил, что президент РФ Владимир Путин хочет восстановить сферу влияния СССР своими требованиями к НАТО и США.

«Предложения Владимира Путина по нормализации отношений с НАТО и Соединёнными Штатами идут намного дальше, чем ожидалось. Они напоминают “программу максимум” для получения какого-то компромисса или план Кремля по восстановлению прежней зоны влияния Советского Союза», – считает он.

Журналист обратил внимание на то, что некоторые из предложений, а конкретно запрет на вступление Украины, Грузии и Молдавии в НАТО или неразмещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, уже были хорошо известны. «Другие — существовали только в головах некоторых политиков и радикальных российских идеологов, но в конце концов превратились в официальную публичную позицию Владимира Путина», – пишет он.

В качестве примера обозреватель приводит предложение России, согласно которому «стороны воздерживаются от полётов тяжёлых бомбардировщиков и нахождения надводных боевых кораблей всех классов в регионах, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны». В этом случае, отмечает Мильязеш, американские ВМС и ВВС перестанут появляться в морях, омывающих берега России и соседних стран. «Конечно, основная цель тут — Чёрное море, которое позволяет кораблям и самолётам НАТО заходить в порты таких стран, как Украина и Грузия», – заметил он.

Аналитик также обращает внимание на ещё одно новое требование Путина: «брать на себя право ограничивать внешнюю политику и политику безопасности некоторых стран НАТО: “не размещать вооружённые силы и вооружения на территории государств не входивший в альянс по состоянию на май 1997 года (до вступления стран Восточной Европы); в исключительных случаях такие размещения могут осуществляться с согласия России и всех членов НАТО”».

«Однако Кремль идет ещё дальше и требует от Североатлантического альянса “отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии”. Другими словами, Путин пытается восстановить зоны влияния бывшего Советского Союза, страны, которая распалась ровно 30 лет назад, – отмечает Мильязеш. – Ясно, что НАТО и США почти сразу отвергли эти и другие требования».

По его словам, «некоторые из пунктов двух этих документов заставляют вспомнить советскую пропаганду о “дружбе народов”»: «К примеру: “стороны подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников; обязуются мирно решать все международные споры, а также воздерживаться от любого применения силы”».

«Однако если эти документы — ультиматум, который Владимир Путин выдвигает НАТО, то значит, ситуация очень серьёзно ухудшается, а атмосфера напряжённости в Восточной Европе продолжит опасно нарастать. Хочется верить, что это программа максимум, и в ходе переговоров в неё внесут некоторые изменения», – добавил обозреватель.

Он считает, что «Кремль хочет быстрой реакции на свои требования, поскольку Путин высоко поднял планку», а это, по оценке Мильязеша, «затянет и усложнит переговоры». По его мнению, российский лидер «ни при каких условиях не готов выглядеть слабым в этом противостоянии».

«Очевидно, что интересы России нужно уважать, нужно вести с ней диалог и не унижать её, повторяя ошибку, совершённую в 90-ые. Однако другие страны не должны страдать от этого», – заявил обозреватель.

Отмечается, что до конца года может состояться ещё одна видеоконференция между Путиным и его американским коллегой Джо Байденом, на которой, вероятно, обсудят условия предстоящих переговоров.

«Первая беседа закончилась безрезультатно, но надеюсь, что со второй этого не повторится. В противном случае мы рискуем увидеть повторение Карибского кризиса 1962 года в центре Европы, но в этот раз условия будут намного опасней», – заключил Мильязеш.

По материалам ИноСМИ