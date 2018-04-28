Большая игра XXI века
11:58. 28 апреля 2018 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В New York Times вышла большая програмная статья на тему разрушения существующего миропорядка, где постулируется переход мира к активной борьбе США, Китая и России за передел сфер влияния по всему миру.
Автор перечисляя хорошо известные штампы на тему "У нас демократия, а у вас авторитаризм", обвиняет Россию и Китай в беспринципности и посягательствах на демократию, а также угрожает, что "в живых останется только один".
Утверждение, что мы переживаем новую холодную войну, – это одновременно и преуменьшение и ошибка в категории. Конфронтация 20-го века между коммунистическим Востоком и капиталистическим Западом была, если оставить в стороне идеологию, – попыткой двух супердержав сдержать друг друга. Глобальный конфликт сегодня намного менее статичен.
Вместо этого мы наблюдаем сегодня новую Большую игру, – столкновение великих держав, которые пытаются уменьшить сферы влияния друг друга. В отличие от Большой игры 19-го века между Британской и Российской империями, которая достигла своей кульминации в борьбе за господство над Афганистаном, сегодняшняя Большая игра глобальна, более сложна и намного более опасна. Назовем её Игрой Трёх. В неё вовлечены три главных игрока – Россия, Китай и Запад. И есть три региона где их интересы привели к столкновениям – Сирия, Украина и Тихий океан. Игроки конкурируют между собой в трёх измерениях: географическом, интеллектуальном и экономическом. Многие конфликты нашего времени имеют в своей основе некую комбинацию из этих трех составляющих.
Правительства стран и их граждане, от Каира до Копенгагена, стали скептически (пусть и в различной степени) относится к идее, что либеральная демократия и послевоенный интернационализм были или будут, правильным выбором для них. Для всех этих сомневающихся Китай и Россия готовы стать как альтернативными моделями поведения, так и защитниками, предлагая им новый порядок двусторонних и многосторонних отношений, соглашений и союзов. Вы не хотите следовать международному праву, не хотите объединения Европы или антикоррупционных структур? Следуйте за нами!
Что окажется более привлекательным для, например, египетского правительства, в вероятном случае нового массового восстания в стране: координация с Европой, которая раздражающе озабочена уважением к правам человека или соглашение с Россией, которая доказала, что будет смотреть в сторону в случае внутренних репрессий — даже если союзник будет использовать химическое оружие против своего собственного народа?
В то время как Россия предлагает военную жесткость, Китай предлагает коммерческий вариант. В отличие от Запада, Китай не позволяет правам человека, и власти закона встать на пути инвестиций. В конце 2017 г. Пекин увеличил свои инвестиции в Украину, и объявил о ней как о важном участке в его новом Великом шелковом пути в Европу. Правительство в коррумпированном Киеве уже с удовольствием объявило 2019 год – “Годом Китая” на Украине.
Празднование китайского лунного Нового года во Львове, Украина. Пекин увеличил свои инвестиции в Украину, и объявил о ней как о важном участке в его новом Великом шелковом пути в Европу.
Или взгляните на Балканы. Вы, как премьер-министр Балканской страны, можете бесконечно ждать согласия Европейского союза на вступление Вашей страны в клуб, придерживаясь строгих стандартов соответствия и введя в действие все его 80,000 страниц необходимых законов. Или Вы можете обратиться к китайским инвесторам, которые и не подумают спрашивать Вас о подобных пустяках. В 2016 г. президент Китая, Си Цзиньпин, нанес государственный визит в Сербию, он провел там три дня. Годом ранее канцлер Германии, Ангела Меркель, остановилась там только на несколько часов.
С тех пор, контролируемые государством китайские компании купили – крупнейший сталелитейный завод Сербии, Тиранский международный аэропорт в Албании и крупнейшую угольную электростанцию в Румынии, арендовали часть гавани Пирея в Греции, – и это только некоторые их их стратегических приобретений в Европе.
В то время как Китай, кажется, не руководствуется агрессивными анти-Западными чувствами, как это делает Россия, Пекин и Москва разделяют общую стратегическую цель: уменьшить западное влияние во всем мире. Китай поставляет деньги, чтобы поддержать новые союзы, в то время как Россия поставляет политический яд, чтобы ослабить старые. Идеальная пара.
Так же, как и во время Большой игры 19-го века, Кремль имеет преимущество – ему не нужно волноваться об общественной критике у себя дома, из-за того что он продвигает анти-либеральную повестку дня за границей. Наоборот: в то время как применение войск за границей имеет тенденцию дестабилизировать Западные правительства, в России, это, кажется, только поддерживает режим президента Владимира Путина.
В любом случае, российское населения гордится злодеяниями его бывших, а также и нынешних лидеров. Согласно опросу Левада-Центра 2017 года, 38 процентов русских рассматривают серийного убийцу Иосифа Сталина как “самого выдающегося человека” во всемирной истории, за ним следует г-н Путин с 34 процентами.
Вот где вступает интеллектуальное измерение Большой игры: социальная самокритика, чуждая значительной части российского общества, является определяющей особенностью многих стран Запада. Публично выраженные и обсуждаемые напряженные отношения между государством и людьми, и среди различных общественных групп – вот то, что заставляет крутиться шестеренки либерального общества.
Но сила этого скептицизма, может оказаться слабостью, если эксплуатируется силой, которая ищет разрушения самого понятия правды. Как интеллектуальная сила, Россия для Европы, то же что Мефистофель для Фауста: “Я – Дух, который отрицает!” Если перефразировать Иоганна Вольфганга фон Гёте, который написал самую известную версию их истории: Всё что Запад создал, должно быть, по-справедливости, разрушено.
Поэтому российская дезинформация и ее нелепое перевирание фактов настолько эффективны. Г-н Путин знает, что европейцы совершенно не доверяют своим правительствам по вопросам войны и мира, особенно после того, как некоторые из них полагались на искаженные разведданные, чтобы оправдать войну в Ираке. Яд, использованный при атаке на бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери в Англии и химическое оружие, безнаказанно обрушенное на детей в Сирии, убивают людей, а также доверие к избранным представителям в Лондоне, Париже и Берлине.
Нет сомнения, что международное сообщество время от времени нарушало свои собственные стандарты, проводя юридически сомнительные или просто незаконные операции в Косово, Ираке и Сирии. Но Россия и Китай делают прямо противоположное: они используют свои права как постоянных членов Совета Безопасности ООН, чтобы заблокировать правосудие и подорвать Запад.
Кто победит в конечном счете? Сейчас ещё слишком рано говорить о том – готов ли Запад коллективно ответить на вызов. Тем не менее, хорошие новости состоят в том, что Россия и Китай могут все же проиграть в новой Большой игре. Такая Игра требует огромных затрат и захваты мировой державы, неограниченные широким видением мирового порядка, имеют тенденцию сходить на нет, в то время как ресурсы и жизни, израсходованные за рубежом, не приносят в свой дом ни мира ни прогресса.
Немецкий поэт Теодор Фонтэйн замечательно описал катастрофу, которой закончилась попытка британской армии обеспечить своё превосходство над Россией в Гиндукуше в 1842 г.: “13 тысяч начали поход — домой из Афгана вернулся один”. Так или иначе Россия и Китай могут скоро получить аналогичный результат.
http://perevodika.ru/articles/1198626.html – цинк
Сама концепция "Игры трех", является перелицовкой американской же формулы G-3 https://colonelcassad.livejournal.com/2305604.html, которую в начале "десятых" американские интеллектуалы пытались продвинуть как приемлемую формулу сосуществования США, Китая и России, дабы избежать сползания в новую Холодную войну и возродить концепцию "мировых полицейских" времен Франклина Делано Рузвельта, когда мировое господство узкой группы стран было в рамках видения Рузвельта распределенным и упорядоченным. Причина появления подобных концепций вроде G-2 или G-3 (вместе отмирающих "совещательных" формул G-7 и G-20) связана с нарастанием осознания, что эпоха безраздельного господства США подходит к концу и следует произвести "революцию сверху", дабы контролировать изменения и оставаться их основным актором.
Но так как при Буше и Обаме торжествовала линия, что можно управлять по старому, период для контролируемых изменений сверху был упущен (значительное время и ресурсы были потрачены на проекты вроде "Арабской весны") и страны-смутьяны начали разрушать современный миропорядок снизу, так как этот миропорядок перестал их устраивать. Соответственно, неготовность принять новую реальность, толкнула США на попытки силой загнать всех смутьянов обратно в стойло, что и привело к эскалации отношений с Китаем и РФ. Что примечательно, Европа как в сценариях сосуществования, так и в сценариях конфликта не рассматривается как полноценный субъект глобальной политики, а выглядит скорее как сателлит или инструмент США, а также площадкой для борьбы между США и РФ. Несмотря на все потуги ЕС обрести полную историческую субъектность, вырваться из жарких объятий "цитадели свободы" у нее не получается.
Как не трудно заметить, в своей статье автор даже не пытается обрисовать контуры сосуществования, которые бы устроили всех заинтересованных субъектов глобальной политики. Вместо этого постулируется именно та конфликтная линия, которая сейчас реализуется американским военно-политическим истеблишментом. Побывавший в Брюсселе Майк Помпео прямо озвучил, что конфликт между США и РФ сохранится, пока РФ "не вернется в лоно международного права", читай в мир поздневашингтонского мироустройства. Именно в этом главная цель – Украина или Сирия тут только средство, не говоря уже о мелких провокациях вроде Скрипаля. Но так как на таких условиях договориться очевидно не получится (что стало очевидным еще осенью 2014 года после переговоров в Милане), то продолжение конфликта представляется неизбежным. Российская концепция "многополярного мира" и китайская концепция "Единой судьбы человечества" не вписываются в рамки миропонимания автора статьи и ему подобных, поэтому, ради сохранения текущего мироустройства, будут предприниматься усилия для того, чтобы не допустить реальной многополярности и расширения сферы экономического и политического влияния Китая. Само собой, это будет сопровождаться и уже сопровождается демонизацией оппонентов существующего миропорядка, которым уготована роль экзистенциального зла, покушающегося на благодать демократии и либерализма России в этом случае предназначена роль "мирового сатаны", чем с разной долей успешности и занимаются мейнстримовые медиа обслуживающие американскую гегемонию.
Для этих медиа, вопрос борьбы с Россией является не только вопросом выполнения политического заказа, но и вопросом политического самовыживания, так как при разрушении существующего миропорядка, рухнет и система глобальной мозгомойки, которой еще недавно было так легко прикрывать любые агрессии и преступления американского империализма, которые автор стыдливо называет "сомнительные и незаконные операции". Отсюда и попытки объявить все, что говорит Россия "дезинформацией", так как идет борьба за навязывание своего дискурса, который определит информационный фон идущего конфликта. Некоторые недоумевают, почему американские и проамериканские медиа ведут себя так тупо и топорно, игнорируя факты и логику, как это скажем происходит с делом Скрипаля или фейковой хим.атакой в Думе. Тут на деле все просто – за годы безраздельного господства, они отвыкли от реальной конкуренции вне рамок системы в которой они существуют и борьбы за дискурс с альтернативными концепциями государственного уровня, как это было скажем в годы Холодной войны. Поэтому они продолжают просто тиражировать централизованную пропаганду (в рамках концепции Карла Роува https://colonelcassad.livejournal.com/4136056.html), пытаясь заглушить альтернативную точку зренией криками "все это дезинформация" и запретом источников получения этой информации. Для чего-то более умного им придется перестраиваться уже в ходе "большой игры", где подобные СМИ будут инструментами борьбы за сохранение "старого мира".
Источник: colonelcassad.livejournal.com