9500 гвоздик товарищу Сталину
В Москве прошла очередная акция "2 гвоздики товарищу Сталину". В рамках очередной, уже 23-й по счету акции https://colonelcassad.livejournal.com/7301412.html на собранные гражданами (в том числе и читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды") средства (всего было собрано 309 000 рублей) на могилу товарища Сталина было возложено 9500 алых гвоздик.
Весь фотоотчет с большим количеством фотографий можно посмотреть по ссылке http://stalinizator.ru/2gvozdiki-23/
Всем кто принимал участие лично, финансово и информационно, спасибо.
Всех еще раз с праздником!
Иосиф Сталин! Организатор побед пятилеток. Ликвидатор власти сионизма в 1937-м. Далее – Верховный Главнокомандующий, автор Великой Победы. Далее – Великий План Преобразования природы Народный Вождь! Отец Народов! “Отец наш родной!”… И что рядом с ним наши современные правители? Мелкие пацаны!
А ты ПРЕДАЛ Сталина.
Предатель