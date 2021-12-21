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9500 гвоздик товарищу Сталину

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В Москве прошла очередная акция "2 гвоздики товарищу Сталину". В рамках очередной, уже 23-й по счету акции https://colonelcassad.livejournal.com/7301412.html на собранные гражданами (в том числе и читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды") средства (всего было собрано 309 000 рублей) на могилу товарища Сталина было возложено 9500 алых гвоздик.

















































Весь фотоотчет с большим количеством фотографий можно посмотреть по ссылке http://stalinizator.ru/2gvozdiki-23/
Всем кто принимал участие лично, финансово и информационно, спасибо.



Всех еще раз с праздником!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7312312.html
Метки: 2 гвоздики, акции, красная площадь, Москва, праздники, сталин, фотографии
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Две гвоздики товарищу Сталину. 5 марта 2018 года.
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 415 237
    Ленид час назад

      Иосиф Сталин! Организатор побед пятилеток. Ликвидатор власти сионизма в 1937-м. Далее – Верховный Главнокомандующий, автор Великой Победы. Далее – Великий План Преобразования природы Народный Вождь! Отец Народов! “Отец наш родной!”… И что рядом с ним наши современные правители? Мелкие пацаны!

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