Главная » Видео, Славянские традиции, Творчество

Для чего нужны Женские Круги?

76 0

Оказать помощь Народному Славянскому радио
https://donate.stream/slavradio_org
Заказать печатный журнал “Быть Добру” – https://slavradio.org/lavka/

О том, какое значение имеют «Круги» в построении державного уклада многие уже слышали.

Участники: Алексей Орлов, Марина Макарова, Провида
Ведущая – Елена Андреева

Одежда для ведущей предоставлена магазином славянской одежды «Славянские узоры». Сайт https://slavyanskieuzory.ru/
Группа ВК https://vk.com/public106083592
Контакты: тел./what’s app/ viber/Telegram – 89652588685 Елена.

А что такое «Женский Круг»?
Нужны ли советы женщин в собраниях мужчин?
Кто входит в состав «Женских Кругов» и какие задачи решают на них женщины?

Об этом побеседуем на очередном собрании «Дискуссионного Клуба» на Народном Славянском Радио.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#женскийкруг #держава #дискуссионныйклуб
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
https://t.me/slavyanskoeradio
https://www.instagram.com/slavradio_org/
https://bastyon.com/slavradio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Внимание!
Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Kph4Bxs0M4o
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Идеалы и Цели: На пути к созиданию
В первом круге
Здоровье женщины » Ссоры — мощный высасыватель женских сил
ХОРОВОДЫ. Будьте честными и правдивыми сами, и всё сложится.
Задачи первостепенной важности
Красные Кхмеры — кровавый террор, или социальный проект?
ЗНАНИЯ от Nа_чала. часть.12. Сегодняшние «проблемы» информационного поля нейтринного пространства и роль «Программ СветЛ» в этих процессах.
Пять самых опасных диет для мужчин

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru