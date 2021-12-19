Для чего нужны Женские Круги?
Оказать помощь Народному Славянскому радио
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О том, какое значение имеют «Круги» в построении державного уклада многие уже слышали.
Участники: Алексей Орлов, Марина Макарова, Провида
Ведущая – Елена Андреева
Одежда для ведущей предоставлена магазином славянской одежды «Славянские узоры». Сайт https://slavyanskieuzory.ru/
Группа ВК https://vk.com/public106083592
Контакты: тел./what’s app/ viber/Telegram – 89652588685 Елена.
А что такое «Женский Круг»?
Нужны ли советы женщин в собраниях мужчин?
Кто входит в состав «Женских Кругов» и какие задачи решают на них женщины?
Об этом побеседуем на очередном собрании «Дискуссионного Клуба» на Народном Славянском Радио.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
#женскийкруг #держава #дискуссионныйклуб
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