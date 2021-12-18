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Район уязвимости

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Наложение радиуса действия американской АУГ на радиус действия китайских противокорабельных крылатых и баллистических ракет, а также дальних бомбардировщиков H-6K.
Без дозаправки в воздухе, авиагруппа американской АУГ из этого района даже не дотягивается до Тайваня и Тайваньского пролива. При этом при приближении к острову, чтобы ввести в бой свою авиагруппу, АУГ вынуждена входить в районы, где Китай способен обеспечить избыточное насущение ракет различных типов, для преодоления системы ПВО американского ордера. Это опять же к вопросу о рисках. Но в любом случае, если любая из американских АУГ в случае с конфликтом вокруг Тайваня будет задействована, она не сможет действовать за пределами радиуса китайских противокорабельных ракет.

С другой стороны, в случае реальной войны, стоит учитывать, что скорее всего АУГ там будет не одна.
Так что пока это все умозрительные построения.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7303592.html
Метки: авианосцы, война на море, Китай, кнр, ноак, ракеты, США, тайвань
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