



Наложение радиуса действия американской АУГ на радиус действия китайских противокорабельных крылатых и баллистических ракет, а также дальних бомбардировщиков H-6K.

Без дозаправки в воздухе, авиагруппа американской АУГ из этого района даже не дотягивается до Тайваня и Тайваньского пролива. При этом при приближении к острову, чтобы ввести в бой свою авиагруппу, АУГ вынуждена входить в районы, где Китай способен обеспечить избыточное насущение ракет различных типов, для преодоления системы ПВО американского ордера. Это опять же к вопросу о рисках. Но в любом случае, если любая из американских АУГ в случае с конфликтом вокруг Тайваня будет задействована, она не сможет действовать за пределами радиуса китайских противокорабельных ракет.

С другой стороны, в случае реальной войны, стоит учитывать, что скорее всего АУГ там будет не одна.

Так что пока это все умозрительные построения.