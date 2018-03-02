Путин объявил эру тотальной уязвимости США

Оружие, которым Россия победила в Третьей мировой войне

Третья мировая война закончилась, не успев начаться. И Россия в ней победила. Не сделав ни одного выстрела. Если, впрочем, не считать таким выстрелом саму речь президента России Владимира Путина, в которой он объявил эру тотальной уязвимости США.

Теперь у тех остаётся два разумных выхода: либо сдать назад в их уже совершенно откровенной подготовке к агрессии против России, либо начинать эту агрессию прямо сейчас, пока объявленные Владимиром Путиным новые системы вооружения не встали на боевое дежурство.

Да, но Россия и сегодня – не безоружна. Значит, разумный выход у США остался только один. Вопрос, обладают ли США достаточным разумом.

"Зонтик", да дырявый

"В России создано самое современное и опережающее на многие года (а в отдельных местах — на десятилетия) оружие, - заявил действительно информированный эксперт по этой теме, министр обороны России Сергей Шойгу. - Оружие, которое способно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны".

А дальше Шойгу не удержался от издёвки над западными соседями: "То, что сегодня создаётся в Польше и Румынии, создаётся на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии, — этот "зонтик" противоракетной обороны, получается, дырявый. И не знаю, зачем за такие деньги теперь этот "зонтик" им приобретать".

"Всё это позволит гарантированно обеспечить безопасность и защитить суверенитет нашей страны на многие десятилетия вперёд. Но самое главное — поможет избежать втягивания нашей страны в очередную гонку вооружений, которую упорно навязывают нам страны НАТО", — твёрдо заверил Шойгу.

Последнее действительно представляется очень важным. Расчёт Запада явно строился на умертвлении двух зайцев одним выстрелом: и повысить свою безопасность через развёртывание системы ПРО у самых границ России, и втянуть Москву в гонку вооружений по образцу прежней холодной войны. То есть когда советское руководство не раз и не два отказывалось от перспективных систем вооружения, не имевших на Западе не то что аналогов, но даже конкурентных концепций, - и всё ради того, чтобы иметь численный паритет ракета в ракету, боеголовка в боеголовку. Ну, и разорили на том свою действительно могучую экономику советские лидеры…

И ныне технология разорения России представлялась Западу примерно такой же. У США много средств ПРО? Значит, надо делать больше ракет. Но нельзя – договоры не позволяют! Значит, надо делать больше противоракет, больше оборонительных систем, больше самолётов, больше кораблей. Давай, разоряйся, Россия, пытаясь обеспечить свою безопасность перед тысячами крылатых ракет, уже готовых выстрелить из пусковых установок первым обезоруживающим залпом!

Средства приведения США в разум

Россия стала разрабатывать средства приведения в разум США, совсем уж вжившихся в роль первого хулигана «на раёне». А как это сделать, ежели у хулигана кулаки действительно большие, за ним везде ходит банда подручных прихлебал, и он уже в квартиру твою забрался, сманив печеньками глупого, но амбициозного младшего брата?

По науке, решено было в Москве. По науке будем действовать. И против США начали разрабатывать такие средства обороны, чтобы при очередном желании почесать кулаки Вашингтон твёрдо знал, что кулаки эти будут отрезаны по самую шею.

Что же это такое?

Ну, про "Сарматы" "Царьград" рассказывал не раз. Можно даже сказать, это любимая ракета портала. Про подводный беспилотник тоже была речь – это, скорее всего, тот самый "Статус-6", будто бы случайно засвеченный телевизионщиками во время коллегии министерства обороны. Рассказывали мы и про гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон", про ударные крылатые ракеты Х-101 и Х-102 с ядерной боевой частью. И про супер-гиперзвуковой глайдер Ю-71, который действительно может лететь по самой прихотливой траектории, - тоже.

Послание Президента РФ В. Путина Федеральному Собранию. Фото: www.globallookpress.com

Но президент в своей речи упоминал, самое главное, и другие, впервые раскрытые перед публикой виды вооружения. А во-вторых, речь шла также о – да, о ещё одном самом главном – о новых физических принципах, о новых двигательных установках, что воплощены в этом оружии. Если, скажем, система "Авангард" может маневрировать в плотных слоях атмосферы на скорости больше 20 Махов, то есть больше 20 тысяч км/ч, - скажите, как она управляется сквозь облако плазмы, в котором обязана пребывать по всем физическим законам. Или там как-то осуществляется модулирование самой плазмы? Как?

Или что за ядерный реактор влез в ракету Х-101 диметром в 74 см? И что за рабочее тело толкает эту ракету, если оно не заканчивается, выгорая в соплах и тем толкая всю систему, по крайней мере, на дальность в десятки тысяч километров?

Чтобы не гадать впустую, "Царьград" опросил ведущих военных экспертов России, не раз проявлявших свою высочайшую компетентность именно в вопросах нового и старого оружия.

Впрочем, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин как раз сослался на то, что он – военный аналитик, а не шпион. А потому на вопрос, что собою может представлять крылатая ракета неограниченной дальности, про которую общественность не знала практически ничего, ответил лапидарно: "Я тоже общественность. Я же не разведчик".

Но зато он твёрдо заверил, что раз само заявление о готовности такой ракеты сделано на уровне президента, то "это говорит о том, что мы её в ближайшее время можем поставить на боевое дежурство".

Другой видный военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков также отметил: про крылатую ракету неограниченной дальности специалистам тоже практически ничего не было известно. "Тоже ничего, - отметил он. - Это очень закрытый был проект, о нём мало что известно".

А вот про маленький ядерный двигатель специалист смог рассказать больше:

"Ядерная энергетическая установка для самолётов была в Советском Союзе. Был даже создан атомный самолёт. Но он был признан неэффективным. Потому что ядерная установка на самолёте предполагала огромные проблемы с обслуживанием — огромная радиоактивность, нужна защита. Но когда речь идет о ракете, которая несёт сама ядерный заряд, то такая энергетическая установка вполне приемлема. Более того, в принципе, можно сделать так, что этот самый ядерный реактор будет дополнительным атомным зарядом для самой ракеты".

"Это будет то самое оружие, которое станет серьёзным сдерживающим фактором, потому что имеет абсолютно глобальный характер, - подчеркнул Сивков. - То есть она может стартовать из любой части России и достичь любой точки Земли. И более того, она может уйти в район боевого предназначения и маневрировать там длительное время. И потом в назначенное время нанести удар".

Испытние модернизированной ракеты на полигоне Сары-Шаган. Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, специалист, по его словам, пока на данном этапе не видит у неё больших преимуществ перед ракетой Х-101 или Х-102. "То, что ракета может там долго летать и маневрировать — это, конечно, здорово, - отметил военный эксперт. - Но туда спокойно наводится по радару истребитель, который сбивает её. Потому что удельная тяга, отношение тяги к массе истребителя у ядерного реактора не очень большая".

"Куда интереснее ракета "Авангард", — заявил Константин Сивков. - Вот это действительно серьёзная ракета. Она будет многоцелевой, а это - удары по наземным целям и по разным другим, в том числе морским. Для американцев это смерть, потому что для обороны им теперь надо менять всю систему обороны ПВО флота. С появлением этой ракеты вся эта система ПВО устарела сразу"...

Наконец, и главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский признаёт, что про крылатую ракету неограниченной дальности "и специалистам известно не было":

"Есть намёки только на советские исследования создании компактных ядерных энергетических установок для авиации. Надо поставить большой плюс органам, обеспечивающим секретность в этой области. Но вообще, это прорыв, конечно, - создание компактной ядерной установки для крылатой ракеты таких габаритов, как ракеты стратегические воздушного базирования. Получается, что такая установка использует в качестве рабочего тела окружающий воздух. А значит, такая ядерная энергетическая установка по энергетическому запасу равных себе не имеет: рабочее тело везде доступно, и она может иметь практически неограниченную дальность полёта. В принципе, теоретически возможно, что облетит вокруг шарика один раз, а потом на последней тысяче километров с неожиданного направления к врагу и прилетит…".

А в целом, делает вывод эксперт, все эти виды оружие, названные президентом, означают "сигнал нашим "партнёрам" по стратегической стабильности в мире, что их система ПРО в которую они вкладывают сотни миллиардов долларов, можно списывать в утиль"…

И, значит, Соединённые Штаты Америки стали действительно тотально уязвимыми. Это и есть главное надёжное средство усмирения всех хулиганов. Даже мировой величины.