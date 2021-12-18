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Польские каратели

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Сбежавший в Белоруссию польский солдат рассказал о массовых убийствах совершенных поляками на границе с Белоруссией, где без суда и следствия убивали как мигрантов, так и польских волонтеров пытавшихся помогать беженцам.

Польские каратели

Никогда не было такой ситуации, чтобы мы проводили мигрантов и их не убивали. Об этом в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" рассказал польский военнослужащий Эмиль Чечко, который попросил политического убежища в Беларуси, сообщает БЕЛТА. Во время интервью польский военнослужащий рассказал, что в какой-то момент на место его службы начали приезжать машины с пограничниками и забирать с собой его коллег. Первыми взяли Эмиля Чечко и его сослуживца. По дороге им предложили выпить. Добравшись до места, они увидели несколько человек. "Один у другого пограничника спрашивал, перезаряжать ли оружие. А когда мы спросили, зачем, они сказали перезаряжать и начали целиться нам в голову, чтобы заставить нас стрелять. На первом патрулировании мы были пьяные, по дороге ловили одинокого человека, увозили его в лес, выкапывали яму и прямо на наших глазах пограничники стреляли ему в голову", – рассказал он.
По его словам, среди тех, кого убивали польские пограничники, были волонтеры и мигранты. "Я был в такой ситуации, когда подъезжал какой-нибудь волонтер и начинал говорить: "Куда вы их (беженцев. – Прим. БЕЛТА) ведете?" А пограничник просто стрелял ему в лоб. Я видел две такие ситуации", – сообщил военнослужащий, – Никогда не было такой ситуации, чтобы мы проводили мигрантов и их не убили. Мы всегда убивали. Тела мигрантов закопаны в землю или растерзаны волками, но большинство в ямах. Мне трудно сказать, сколько там могил. Туда просто должен попасть Красный Крест и все это расследовать".

Более развернутое интервью польского солдата сбежавшего в Белоруссию.



Стоит отметить, что практически с самого начала кризиса на границе с Белоруссией, Польша закрыла журналистам доступ к территории, куда прорывались беженцы.
Теперь мотивы отказа допустить прессу становятся более прозрачными, если речь шла о банальном сокрытии преступлений, которые вряд ли могли происходить без ведома польского правительства.

А теперь вспоминаем видео слитое со стороны Ахметова с расстрелом мигрантов на границе Белоруссии и Украины. Тогда заявляли, что мол видео мутное и свидетельств такого на границе с Белоруссией нет.
Но сначала видео с расстрелом появилось, а теперь и свидетель совершаемых убийств подъехал.

Кстати, за время кризиса с мигрантами на границе с Белоруссией погибли 2 польских солдата. Один якобы умер у себя в палатке, а другой якобы застрелился. В свете информации о Чечко, возникают вопросы о том, а своей ли смертью умерли польские солдаты. Может быть тоже не хотели участвовать в убийствах…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7303171.html
Метки: Видео, военные преступления, Европа, ес, мигранты, польша, поляки, чечко
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