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Неудобный Чечко

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За сутки после заявлений https://colonelcassad.livejournal.com/7303171.html польского солдата Чечко, попросившего политическое убежище в Белоруссии после того, как его заставляли принимать участие в убийствах мигрантов, мы узнали, что он:

1.Алкоголик
2.Наркоман
3.Избивал свою мать
4.Нарушал правила дорожного движения
5.Имел проблемы с законом
6.Уволился из армии до того, как убежал в Белоруссии
7.Его не должно было быть на границе
8. Он потенциальный шпион Белоруссии или России
9. Ему промыла голову белорусская государственная пропаганда
10.Он просто сумасшедший

И думаю, это не последняя "ШОКИРУЮЩАЯ ПРАВДА", которую мы о нем узнаем в ближайшие дни, так как задача дискредитации его как источника, требует максимально залить его грязью, как это делали с тем же Протасевичем, после того как на Западе осознали, что он вполне сознательно сотрудничает с КГБ Белоруссии. В данном случае, Польша будет с одной стороны максимально игнорировать его заявления, попутно направляя силы информационного противоборства на дискредитацию Чечко и его заявлений. Три офицера по итогам побега Чечко уже уволены из польской армии. Можно ожидать, что будет проведена операция и по заметанию следов по тем эпизодам, о которых заявлял Чечко.

При этом, крайне маловероятно, что мы увидим какое-то независимое расследование заявлений Чечко. Условно говоря, какой-нибудь "Красый Крест" совместно с "Международной Амнистией", мог бы призвать создать независимую международную комиссию из представителей разных стран по вопросу рассмотрения подлинности заявлений Чечко и для установления – кто же врет и совершались ли те преступления, о которых заявил польский солдат. Но в реальности этого конечно же не будет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7304851.html
Метки: белоруссия, военные преступления, польша
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 28621 5503
    Русофил два часа назад

      Да пoмним былo.
      Савченкo убившая журналистoв не дoлгo cидела.

    • 8377 6117
      чужой два часа назад

        А Порошенко каким то образом сумел покинуть Украину, потому что Зеленский ему вручил повестку в суд. И народец Украины в такое возможное верит.
        Конечно, и украинский и польский народ здесь не при делах. Но платят за подобные шоу они из своего кармана, и им интересно за подобное платить.
        С наступающим новым годом дорогие поляки и украинцы.

        • 20186 18804
          жора шаповчужой час назад

            Повестка в суд не вручена по причине отсутствия суда над Вальцманом по этому делу – перепродаже угля агрессора Украине. А в понедельник (20.12) собирались вручить “подозрение”. Чё поц, зная заранее, и смылся. Пургу несёте, как всегда.

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